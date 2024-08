Juli ser en økning i kryptohack, 266 millioner dollar tapt i 16 store brudd

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Kryptovalutasektoren sto overfor en betydelig sikkerhetskrise i juli 2024, da hackere orkestrerte 16 store brudd som resulterte i omtrent 266 millioner dollar i stjålne eiendeler.

Denne dramatiske økningen i tyverier fremhever en bekymringsfull trend, med julis tap som oversteg junis $176 millioner fordelt på 20 hendelser.

Store brudd og ofre

Det mest bemerkelsesverdige angrepet skjedde 18. juli, da den indiske kryptobørsen WazirX ble brutt, noe som førte til et svimlende tap på over 230 millioner dollar – som står for 86,4 % av månedens totale tap.

Undersøkelser tyder på at nordkoreanske nettkriminelle kan ha stått bak dette massive hacket.

I følge blokkjedesikkerhetsfirmaet PeckShield var de stjålne WazirX-midlene, totalt 61 154 Ether, fortsatt under hackernes kontroll fra 1. august.

Andre betydelige ofre i juli inkluderer Compound Finance, som tapte 24 millioner dollar, og broprotokollen Li.Fi, som ble utsatt for et tyveri på 10 millioner dollar.

I tillegg opplevde den desentraliserte AI-protokollen Bittensor og likviditetsleverandøren Rho Markets hver $8 millioner i tap.

Mange av de stjålne eiendelene ble ført gjennom kryptovalutamikseren Tornado Cash, en vanlig taktikk brukt av hackere for å skjule opprinnelsen til stjålne midler og unngå oppdagelse.

Terra blockchain rammet av $6 millioner hack

I slutten av juli sto Terra blockchain overfor en stor sikkerhetshendelse.

Hackere utnyttet en kjent sårbarhet, noe som førte til tyveri av 60 millioner ASTRO-tokens, 500 000 USD, 3,5 millioner USD-mynter og 2,7 Bitcoin, til sammen et tap på 6 millioner USD.

Angrepet tvang Terra til å stoppe operasjonene midlertidig i blokkhøyde 11430400.

Utviklere reagerte raskt med en nødkjedeoppgradering, og gjenopptok blokkproduksjonen samme dag.

Terras team rapporterte at validatorer med over 67 % av stemmene hadde oppdatert nodene sine for å forhindre fremtidige utnyttelser, med flere validatorer som forventes å følge etter.

Deddy Lavid, medgründer og administrerende direktør i Web3-sikkerhetsfirmaet Cyvers, bemerket et urovekkende skifte i hackermål for 2024.

Sentraliserte finansenheter (CeFi) har dukket opp som primære mål, med et økende antall angrep rettet mot smarte kontraktbaserte prosjekter.

Lavid tilskrev disse bruddene til både kodingssårbarheter og personlig uaktsomhet.

Rekord utvinningsgrad midt i vedvarende trusler

Til tross for økningen i hacks og svindel, har kryptomarkedet vist motstandskraft.

Andre kvartal 2024 hadde en rekordutvinningsgrad på 77 % for stjålne midler.

I følge Hackens Web3 Security Report Q2 2024, ble 347,4 millioner dollar av 512,9 millioner dollar tapt i tyverier vellykket gjenfunnet eller frosset.

Rapporten fremhevet at “for andre kvartal på rad gir mengden av inndrivne midler et godt resultat midt i de alarmerende tyveriensene.”

Imidlertid vedvarer trusselen om svindel med kryptovaluta, med plattformer som X (tidligere Twitter) som fortsetter å være et hotspot for uredelige aktiviteter.

Scam Sniffer, et web3-anti-svindelselskap, avslørte at nesten 50 millioner dollar går tapt hver måned på grunn av etterligning av kontoen på plattformen.

Denne økningen i kryptotyverier understreker behovet for forbedrede sikkerhetstiltak og årvåkenhet i bransjen.

