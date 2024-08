Khalid Sheikh Mohammed, to andre, har nådd en avtale med USA for terrorangrep den 11. september

Khalid Sheikh Mohammed, anklaget for å være hjernen bak 11. september-angrepene i USA, har gått med på å erkjenne straffskyld, ifølge forsvarsdepartementet.

Dette skjer nesten tjuetre år etter at terrorgruppen Al-Qaida utførte det dødeligste terrorangrepet i USAs og verdens historie.

Mohammed, sammen med medskyldige Walid bin Attash og Mustafa al-Hawsawi, forventes å inngi sine skyldbeskyldninger ved militærkommisjonen i Guantanamo Bay, Cuba, så snart som neste uke.

Utviklingen kan bringe en lenge forsinket løsning på angrepet som krevde tusenvis av liv og endret det globale sosiale og politiske landskapet for alltid.

Forsvarsadvokater har bedt om at mennene får livstidsdommer

Forsvarsdepartementet sa,

Den innkallende myndigheten for militære kommisjoner, Susan Escallier, har inngått forhåndsavtaler med Khalid Shaikh Mohammad, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin ‘Attash og Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, tre av de medtiltalte i 9/11-saken. De spesifikke vilkårene og betingelsene for forhåndsprøveavtalene er ikke tilgjengelige for offentligheten for øyeblikket.

Forsvarsadvokater har bedt om at mennene skal få livstidsdommer i bytte mot at de erklærte straffskyld.

Denne forespørselen ble beskrevet i brev sendt av den føderale regjeringen til slektninger til noen av de nesten 3000 ofrene som ble drept i 9/11-angrepene.

Et brev fra kontreadmiral Aaron Rugh, hovedaktor i saken, sendt til familiene, sa at i bytte mot å ta dødsstraffen fra bordet, ville de tre erkjenne seg skyldige på alle anklagene, inkludert drap på 2.976 mennesker.

De vil bli dømt av et panel av militære offiserer, rapporterte ABC News.

De ble også enige om å svare på spørsmål fra de bekreftede 9/11-familiemedlemmene “angående deres roller og årsaker til å utføre” angrepene.

De tiltalte vil levere sine svar innen 90 dager.

Selv om ikke alle ofrenes familier er enige i utspillet og er frustrerte over mangelen på en rettssak med dødsstraff, har menneskerettighetsorganisasjoner ønsket avgjørelsen velkommen og kalt den et “rettferdig” svar på den amerikanske regjeringens tortur av de tiltalte.

Blandede reaksjoner fra familier til 11. september-ofre

De tre mennene vil møte en militærjury for å høre bevis og avsi dommer, potensielt innen neste år.

Mens noen familiemedlemmer til ofrene er lettet over at det er en løsning i sikte, er andre synlig opprørt over mangelen på en rettssak med dødsstraff.

Brett Eagleson, president for 9/11 Justice, en organisasjon som representerer overlevende og familiemedlemmer til ofrene, sa at familiene var “dypt urolige” av bønnavtalene, og presset på for mer informasjon om Saudi-Arabias involvering i angrepene.

Selv om vi erkjenner beslutningen om å unngå dødsstraff, er vår primære bekymring fortsatt tilgang til disse personene for informasjon. Disse bønnavtalene bør ikke opprettholde et system med lukkede dører-avtaler, der viktig informasjon skjules uten å gi ofrenes familier sjansen til å lære den fulle sannheten.

Terry Strada, leder av en annen gruppe for familiene, påkalte de mange slektningene som har dødd mens de ventet på rettferdighet, og sa om de tiltalte:

De var feige da de planla angrepet. Og de er feige i dag.

Strada sa at mange familier bare ønsket å se mennene innrømme skyld, men at hun personlig forventet en rettssak og straff.

Michael Burke, hvis bror, en brannkaptein, døde i angrepene, sa:

Det tok måneder eller ett år ved Nürnberg-rettssakene. For meg har det alltid vært skammelig at disse gutta, 23 år senere, ikke har blitt dømt og straffet for sine angrep, eller forbrytelsen. Jeg skjønte aldri hvordan det tok så lang tid.

Burke fremhevet uoverensstemmelsen i bønnavtalen med forventningene om umiddelbar rettferdighet som fulgte etter angrepene.

Broren hans, Billy Burke, demonstrerte heltemodighet ved å bo hos to menn som ikke var i stand til å evakuere North Tower of World Trade Center, noe som understreket de personlige tapene mange familier følte.

Forsinket rettferdighet og historisk innvirkning

Den amerikanske avtalen med de tiltalte kommer mer enn 16 år etter at deres rettsforfølgelse startet, og over 20 år etter 11. september-angrepene.

På den skjebnesvangre dagen kapret militante fire kommersielle passasjerfly, og krasjet tre inn i World Trade Center i New York og Pentagon, mens det fjerde krasjet inn i et Pennsylvania-felt etter at passasjerer forsøkte å overmanne kaprerne.

Mohammed, som antas å ha unnfanget ideen om å bruke fly som våpen, ble tatt til fange i 2003.

Han ble utsatt for vannbrett 183 ganger mens han var i CIAs varetekt før han ble overført til Guantanamo Bay.

Bruk av tortur har vært en betydelig hindring i påtalemyndigheten, noe som har gjort mye av bevisene utillatelige og forårsaket langvarige forsinkelser i rettssaken.

Daphne Eviatar, en direktør ved Amnesty International USA, ønsket ansvarligheten velkommen, men ba også om nedleggelse av Guantanamo Bay interneringssenter og oppfordret Biden-administrasjonen til å sikre at slike statssanksjonerte overgrep ikke skjer igjen.

“Biden-administrasjonen må også ta alle nødvendige tiltak for å sikre at et program med statlig sanksjonert tvungen forsvinning, tortur og annen mishandling aldri vil bli begått av USA igjen,” sa hun.

Angrepene utløste den amerikanske regjeringens «krig mot terror», som førte til militære invasjoner av Afghanistan og Irak og omfattende operasjoner mot ekstremistgrupper i Midtøsten.

Denne perioden ble styrtet av regjeringer, omfattende ødeleggelser og betydelige politiske omveltninger, inkludert opprøret fra den arabiske våren i 2011.

American Civil Liberties Union (ACLU) sa at DoDs avgjørelse var den “riktige oppfordringen”. Anthony D. Romero, administrerende direktør for ACLU, sa:

Det er også den eneste praktiske løsningen etter nesten to tiår med rettssaker. For lenge har USA gjentatte ganger forsvart sin bruk av tortur og grunnlovsstridige militærdomstoler ved Guantánamo Bay. De militære kommisjonene var dødsdømt fra starten, og regjeringens tortur av disse tiltalte gjør denne bønn både nødvendig og rettferdig. Til slutt, å avslutte kapittelet om disse sakene med en klageavtale vil også gi et mål på åpenhet og rettferdighet for 9/11-familiemedlemmer.

En politisk sak i forkant av presidentvalget i USA?

Det tok ikke lang tid før avgjørelsen ble påberopt i den amerikanske presidentkampanjen av det republikanske partiet.

Under en kampanjetale onsdag i Glendale, Arizona, slo Trumps visepresidentkandidat, senator JD Vance, til avtalen.

“Nå, tenk bare på poenget at vi har kommet til at Joe Biden, Kamala Harris, har bevæpnet justisdepartementet til å gå etter sine politiske motstandere, men de inngår en kjæresteavtale med 11. september-terrorister,” sa Vance .

“Vi trenger en president som dreper terrorister, ikke forhandler med dem.”

Representant for hus, Mike Johnson, fordømte også påtalemyndighetens avgjørelse.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.