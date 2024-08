Krypto-børser i Sør-Korea for å betale tilsynsgebyrer

Kryptovalutabørser lisensiert i Sør-Korea vil være underlagt et tilsynsgebyr. Det nye mandatet er en del av landets Virtual Asset User Protection Act.

Lokale medieoppslag antyder at gebyrer vil bli pålagt basert på driftsinntektene til kryptobørsens driftsinntekter for det siste regnskapsåret.

Spesifikt beregnes gebyrene ved å bruke en bidragssats satt til 2,686818 per 10 000 won.

Som sådan, for hver 10 000 vunne en børs genererer i inntekt, vil den bli underlagt omtrent 2,686818 vunnet som et tilsynsgebyr til Financial Supervisory Service (FSS).

Større børser vil føle presset

Ifølge estimater kan avgiftene for ledende kryptobørser som Upbit, Bithumb og Coinone beløpe seg til 300 millioner won.

Tilsynsgebyrene vil finansiere FSSs regulatoriske aktiviteter, inkludert inspeksjoner og tilsyn, som sikrer at Virtual Asset Service Providers (VASPs) opererer innenfor retningslinjene fastsatt av Virtual Asset User Protection Act.

Denne avgiften gjelder imidlertid kun for børser med driftsinntekter på 3 milliarder won eller mer det siste året.

For eksempel vil kryptobørsen Korbit bli unntatt fra disse utgiftene på grunn av inntektene på 1,7 milliarder won i fjor.

I mellomtiden forventes kryptobørsen Upbit å betale nærmere 272 millioner won (omtrent $200 000) basert på inntektene.

Mandatet ble innført som en del av den reviderte “Tvangsfullbyrdelsesdekret av lov om opprettelse av finanskommisjonen mv.” og oppdatert ‘Forskrift om innkreving av finansinstitusjonsbidrag mv.’ annonsert 1. juli.

Opprinnelig var det forventet at implementeringen av denne avgiften ville bli forsinket, men prosessen ble forsinket på grunn av FSSs kommende inspeksjon etter håndhevelsen av loven om beskyttelse av virtuelle eiendeler som ble publisert 19. juli.

The Virtual Asset User Protection Act

Under den nye loven er det innført ulike krav til VASP-er, inkludert et mandat til å holde minst 80 % av brukernes eiendeler i kjølelager. Videre må disse midlene være atskilt fra selskapets midler og må investeres i “risikofrie” eiendeler for å generere en avkastning.

Videre vil kryptobørser også revurdere kryptovalutaer som er oppført for handel, for eksempel å verifisere sirkulasjonen deres og gjennomgå hvitbøker.

Enhver kryptoaktiva som ikke oppfyller det gitte kravet, må avnoteres.

The Virtual Asset User Protection Act var et direkte svar på FTX- og Terra Luna-krasj. Sør-Korea var et stort marked for begge disse enhetene, og deres implosjon resulterte i tap for milliarder av dollar for sørkoreanere.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.