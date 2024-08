Meta øker med 8 % før markedet etter at inntjeningen i 2. kvartal slo: Bør du kjøpe nå?

Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) har nok en gang fanget investorenes oppmerksomhet, og økte over 8 % i førmarkedshandel etter sin imponerende resultatrapport for 2. kvartal 2024.

Teknologigiganten rapporterte en fortjeneste per aksje (EPS) på 5,16 dollar, som slo analytikernes forventninger med 0,40 dollar, og en omsetning på 39,07 milliarder dollar, som overgikk anslagene med 760 millioner dollar.

Denne inntektsveksten på 22,1 % fra år til år viser Metas fortsatte dominans i det digitale området.

Analytikere hever kursmålet

Investorer og analytikere summer av spenning mens Metas aksje fortsetter å stige. Etter resultatmeldingen gjentok Rosenblatt-analytiker Barton Crockett sin overvektsvurdering på aksjen, og hevet kursmålet fra $545 til $575.

Tilsvarende økte Piper Sandler-analytiker Thomas Champion sitt prismål fra $572 til $643 mens han beholdt en Kjøp-rating. Disse optimistiske utsiktene fra analytikere reflekterer tillit til Metas strategiske retning og vekstutsikter.

Inntjeningsdetaljer for 2. kvartal og vekstdrivere

Metas robuste resultatutvikling er underbygget av flere nøkkelfaktorer.

Selskapets familie av apper, inkludert Facebook, Instagram og WhatsApp, så daglige aktive brukere nå 3,27 milliarder i juni 2024, en økning på 7 % fra året før.

Annonsevisninger levert på tvers av disse plattformene økte med 10 %, og gjennomsnittsprisen per annonse økte også med 10 %.

Annonsesegmentet er fortsatt hjørnesteinen i Metas inntekter, og står for 98 % av den totale inntekten i Q2 FY 2024.

Selskapet rapporterte 38,3 milliarder dollar i annonseinntekter, opp 22% fra året før.

Til tross for disse suksessene er Metas forpliktelse til innovasjon, spesielt innen kunstig intelligens (AI), fortsatt et fokuspunkt. Administrerende direktør Mark Zuckerberg la vekt på selskapets investering i AI, med Meta AI klar til å bli den mest brukte AI-assistenten globalt innen slutten av året.

Meta har også sluppet den første åpen kildekode-AI-modellen på grensenivå og går videre med sine AI-drevne Ray-Ban Meta-briller.

Økonomisk rapporterte Meta driftsinntekter på 14,85 milliarder dollar, en økning på 58 %, og en nettoinntekt på 13,5 milliarder dollar, opp 73 % fra året før.

Selskapets driftsmargin ble forbedret til 38 %, noe som indikerer effektiv styring og kostnadskontroll.

Imidlertid anslås Metas kapitalutgifter å stige, med anslåtte 37 milliarder dollar til 40 milliarder dollar ved årsslutt og betydelig vekst forventet i 2025.

Denne økningen er drevet av behovet for å bygge infrastrukturkapasitet for å støtte avanserte AI-modeller, som den kommende Llama 4.

Reality Labs-divisjonen, mens den fortsatt pådrar seg tap, representerer Metas langsiktige visjon innen utvidet virkelighet og AI. Reality Labs rapporterte et tap på 4,49 milliarder dollar på 353 millioner dollar i omsetning for kvartalet.

Metas vekst er ikke uten utfordringer, spesielt når det gjelder dens store avhengighet av annonseinntekter. Mens selskapet utforsker nye veier som AI og AR, utgjør den nåværende avhengigheten av annonser en risiko hvis markedsdynamikken endrer seg.

Metas strategiske diversifiseringsinnsats, inkludert utvidelse av tråder og forretningsmeldinger, tilbyr imidlertid potensielle inntektsstrømmer for å redusere denne risikoen over tid.

Når det gjelder fremtidsutsikter, forventer Meta at omsetningen for tredje kvartal 2024 vil være mellom 38,5 og 41 milliarder dollar, noe over analytikernes forventninger. Mens valutasvingninger utgjør en motvind til inntektsvekst, posisjonerer Metas strategiske investeringer og fokus på AI det godt for vedvarende vekst.

Selskapets balanse er fortsatt sterk, med omtrent 40 milliarder dollar i netto kontanter, noe som gir rikelig med ressurser for fortsatt innovasjon og aksjonæravkastning.

Verdivurdering og aksjonæravkastning

Metas verdsettelse forblir attraktiv til tross for den siste aksjeoppgangen. Selskapets pris-til-inntektsforhold er 23x, noe som er rimelig for en teknologigigant med tosifrede vekstutsikter.

Metas disiplinerte tilnærming til kapitalallokering, inkludert et aksjetilbakekjøpsprogram på 50 milliarder dollar, understreker selskapets forpliktelse til å returnere verdi til aksjonærene. Selskapet kjøpte tilbake aksjer for 6,32 milliarder dollar i 2. kvartal, noe som styrket investorenes tillit til fremtidig vekst.

Med sitt sterke grunnleggende og strategiske fokus på innovasjon, fortsetter Meta Platforms å være en overbevisende investeringsmulighet.

Når vi går over til teknisk analyse, gir selskapets robuste økonomiske resultater og lovende vekstutsikter et solid bakteppe for å undersøke aksjekursbanen. La oss nå se hva diagrammene har å si om aksjens fremtidige retning.

Middels motstand på $532 må krysses

Metas aksje hadde en fenomenal oppgang mellom starten av 2023 og frem til 1. kvartal 2024, da den steg opp mot 500 %. Siden april i år har imidlertid aksjen funnet det vanskelig å handle over 532 dollar, noe som fungerer som en motstand på mellomlang sikt.



META-diagram av TradingView

Dagens oppgang vil definitivt gi håp til oksene, men investorer som ikke har kjøpt aksjen ennå, må ikke hoppe inn umiddelbart ettersom aksjen viser avstandsbundet bevegelse på mellomlang sikt.

De kan starte en liten posisjon i dag nær $510, men bør bare legge til mer hvis aksjen lukker over $532 på de daglige diagrammene.

Traders som har et bearish bearish syn på aksjen må unngå at den shorter den for øyeblikket. De må starte en shortposisjon bare nær $532 med et strengt stop loss på $546, ellers kan de vente på at aksjen viser svakhet og faller under $500 igjen for å ta nye posisjoner.

