Notcoin, Lost Dogs NFTs og Getgems for å lansere historiedrevet spill på TON

Notcoin, et fremtredende navn i Web3-spillverdenen, skal avduke et nytt historiedrevet spill i samarbeid med Lost Dogs NFT-samlingen og Getgems NFT-markedsplassen på The Open Network (TON).

Dette trekket markerer et betydelig skifte fra den forrige klikkerspillmodellen, som så eksplosiv vekst, men møtte bærekraftsutfordringer.

Notcoin bygger på klikkerspillet sitt

Tidligere har Notcoin fått stor oppmerksomhet med sitt klikkerspill, som tiltrakk seg over 30 millioner brukere på under to måneder.

Til tross for suksessen viste prosjektets tap-to-earn-modell seg utilstrekkelig for langsiktig engasjement og vekst.

Notcoin erkjente dette, og bestemte seg for å avslutte gruvefasen sin 1. april, og svinge mot et mer bærekraftig og engasjerende format.

Lost Dogs NFT-er som spillbare karakterer

Det kommende spillet vil inkludere Lost Dogs NFT-er som spillbare karakterer. Spillere vil samhandle med disse NFT-ene i en narrativ-drevet opplevelse, fullføre oppgaver og ta valg som påvirker spillet.

Denne overgangen fremhever Notcoins forpliktelse til å skape en dypere og mer meningsfull brukeropplevelse utover bare kryptovaluta-insentiver.

Mad Tail, sjefssjefen for Lost Dogs-samlingen, understreket viktigheten av historiefortelling i spill.

Tail sa det fordi alt i livene våre er en form for fortelling. Livet i seg selv er et narrativt konsept, og det er derfor de bestemte seg for å etablere denne synkroniteten i spillet deres.

Denne filosofien underbygger det nye spillets design, og tar sikte på å resonere med spillere personlig og følelsesmessig.

Til tross for nylige nedturer i NFT-salg, er mange i bransjen, inkludert Mad Tail, fortsatt optimistiske med tanke på teknologiens potensial.

Tail hevdet at NFT-er forbedrer spillopplevelsen ved å gi en større følelse av eierskap og fordypning og sa at de ser NFT-er som et verktøy som kan berike spillopplevelsen ved å forbedre følelsen av eierskap i spillet.

I tillegg til spilling kan spillere tjene Notcoin (NOT) tokens og et nytt in-game token.

Dette dual-token-systemet er designet for å belønne spillerengasjement og integreres sømløst med de historiedrevne elementene i spillet.

Når Notcoin tar fatt på denne nye satsingen, representerer den en bredere trend i Web3-spillsektoren, der historiefortelling og samfunnsengasjement blir sentralt i spilldesign.

Med sin innovative tilnærming har Notcoin som mål å redefinere spillerinteraksjon og sette en ny standard for bærekraftige og oppslukende spillopplevelser i blockchain-området.

Notcoin-prisreaksjon

Nyhetene har hatt minimal innvirkning på prisen på Notcoins NOT-token som har vært på en bearish trend siden juni 04.

NOT token-prisen steg en kort stund til $0,01351 før den stupte med over 5% til $0,01256 ved pressetidspunktet, noe som fremhever det kompliserende scenarioet som IKKE befinner seg midt i økt bjørnepress.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.