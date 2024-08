Rolls-Royce-aksjen stiger med 11 % på sterke H1-resultater, gjeninnsetting av utbytte

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Aksjene i Rolls-Royce (LON: RR) hoppet mer enn 11 % for å nå et rekordhøyt nivå på torsdag etter selskapets kunngjøring av robuste resultater for første halvår, gjeninnføring av utbytte og en optimistisk resultatprognose.

Aksjen ble handlet 10,7 % høyere klokken 11:30 London-tid.

Imponerende ytelse i første halvår og oppgraderte prognoser

Rolls-Royce rapporterte et underliggende overskudd på 1,1 milliarder pund (1,4 milliarder dollar) for første halvår, som overgikk markedets forventninger og betydelig opp fra 673 millioner pund i samme periode i fjor.

Selskapet forventer nå at det underliggende overskuddet vil stige til mellom 2,1 og 2,3 milliarder pund for 2024, en økning fra prognosen på 1,7 milliarder til 2,0 milliarder pund i helårsresultatet for 2023.

I tillegg hevet selskapet sin frie kontantstrømanslag for hele året til et område på £2,1 milliarder til £2,2 milliarder, opp fra forrige prognose på £1,7 milliarder til £1,9 milliarder.

Disse reviderte prognosene gjenspeiler selskapets tillit til dets pågående transformasjon og evne til å navigere i det utfordrende forsyningskjedemiljøet.

Rolls-Royces utbyttegjeninnsetting signaliserer økonomisk motstandskraft

I et betydelig grep kunngjorde Rolls-Royce gjenopptakelse av utbytte for hele året 2024, og startet med en utbetalingsgrad på 30 % av underliggende resultat etter skatt.

Denne beslutningen markerer en retur til aksjonærutdelinger etter at utbetalingene ble suspendert i 2020 da COVID-19-pandemien rammet luftfartsindustrien alvorlig.

Administrerende direktør Tufan Erginbilgic, som tok over i 2023 med mandat til å revitalisere selskapet, uttrykte optimisme om fremtiden.

Vår transformasjon av Rolls-Royce til en høyytende, konkurransedyktig, spenstig og voksende virksomhet fortsetter med tempo og intensitet. Vi utvider inntjeningen og kontantpotensialet til virksomheten i et utfordrende forsyningskjedemiljø, som vi forvalter proaktivt.

Erginbilgic fremhevet også den økte økonomiske motstandskraften som har gjort det mulig for selskapet å heve sine 2024-veiledninger og gjeninnføre aksjonærutdelinger.

Hans strategiske fokus på optimaliserings- og kostnadseffektivitetsprogrammer ser ut til å gi resultater, og posisjonerer Rolls-Royce for vedvarende vekst.

Sterk inntektsvekst og driftsforbedringer

Rolls-Royces konserninntekter steg til 8,2 milliarder pund i første halvår, opp fra 7 milliarder pund i samme periode i fjor. Det underliggende driftsresultatet nådde 1,15 milliarder pund, som markerer en betydelig økning fra 673 millioner pund året før.

Disse tallene understreker selskapets vellykkede innsats for å øke sin operasjonelle effektivitet og utnytte gjenvinningen i luftfartssektoren.

Det britiske romfarts- og forsvarsselskapet, som leverer til store luftfartsprodusenter som Boeing og Airbus, har vært gjennom en betydelig oppussing under Erginbilgics ledelse.

Administrerende direktørs initiativ har fokusert på å transformere Rolls-Royce til en mer smidig og konkurransedyktig enhet, som er i stand til å trives i et industrilandskap i rask utvikling.

Hvordan reagerte markedene?

Markedets positive respons på Rolls-Royces kunngjøringer reflekterer tillit til selskapets strategiske retning og økonomiske helse.

Aksjens stigning til en all-time high betyr at investorer godkjenner selskapets ytelse og fremtidsutsikter.

Når vi ser fremover, har Rolls-Royce som mål å fortsette å bygge videre på sine sterke resultater i første halvår, med fokus på å opprettholde operasjonell dyktighet og finansiell motstandskraft.

Selskapets evne til å navigere i forsyningskjedeutfordringer og utnytte sin markedsposisjon vil være avgjørende for å nå sine ambisiøse mål for 2024 og fremover.

Rolls-Royces robuste resultater for første halvår oppgraderte resultatprognosene, og gjeninnføringen av utbytte har økt investortilliten betydelig, noe som har ført til en merkbar økning i aksjekursen.

Administrerende direktør Tufan Erginbilgics strategiske initiativ driver selskapets transformasjon, og posisjonerer Rolls-Royce for fortsatt vekst og motstandskraft i et utfordrende industrimiljø.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.