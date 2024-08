Roblox Corp (NYSE: RBLX) ser et løft før markedet torsdag etter å ha rapportert imponerende økonomiske resultater for andre kvartal, som viser en økning på 21 % fra år til år i antall daglige aktive brukere (DAU). Denne sterke ytelsen signaliserer et bredere oppsving i spillindustrien.

I 2. kvartal reduserte Roblox tapet til 32 cent per aksje og så en inntektsøkning på 31 %, og nådde 893,5 millioner dollar.

Analytikere hadde spådd tap på 37 cent per aksje og en omsetning på 898 millioner dollar. Selskapet avsluttet kvartalet med 79,5 millioner DAU-er, opp fra 65,7 millioner for ett år siden og overskredet de forventede 76,39 millioner. Denne økningen i brukerengasjement fremhever Roblox sin økende innflytelse i spillsektoren.

Robust brukerengasjement øker Roblox sin ytelse

Roblox rapporterte et totalt tap på 206 millioner dollar for kvartalet, en betydelig forbedring fra tapet på 283 millioner dollar året før.

Selskapets bestillinger økte med 22 % fra år til år til 955 millioner dollar, og overgikk analytikernes forventninger på 897 millioner dollar.

David Baszucki, administrerende direktør i Roblox Corp, fremhevet selskapets suksess og uttalte: “Det dynamiske Roblox-innholdsøkosystemet er unikt og fortsetter å tiltrekke brukere i alle aldre fra hele verden. Fremover vil vi fortsette å investere i vår kjerneplattform for å hjelpe skaperfellesskapet vårt bygger bedre og tryggere opplevelser og når ut til flere mennesker.”

Roblox sitt andre kvartal så også en økning på 24 % i engasjerte timer, totalt 17,4 milliarder timer.

Dette understreker populariteten til det mangfoldige innholdet av høy kvalitet på plattformen. Wall Street-analytikere vurderer for tiden Roblox-aksjen som “overvekt” i gjennomsnitt, noe som gjenspeiler tillit til dens fremtidige vekst.

Roblox vinner på optimistisk veiledning

Roblox forbedret sin gjennomsnittlige bestilling per bruker litt til 12,01 dollar i andre kvartal og anslår bestillinger på opptil 4,23 milliarder dollar for 2024.

Til tross for den positive ytelsen i 2. kvartal, falt selskapets helårsprognose for justert EBITDA og omsetning, satt til henholdsvis $92 millioner til $132 millioner og $3,49 milliarder til $3,54 milliarder, under prognosene for omsetning på $4,08 milliarder av eksperter.

Oppgangen i Roblox aksjekurs er bemerkelsesverdig, spesielt gitt den beskjedne helårsprognosen.

Markedsanalytiker Ritesh A. spådde i juni at hvis bullish momentum fortsatte, kan Roblox-aksjen nå $50 i løpet av de kommende månedene.

For øyeblikket handles RBLX til $45. Det forblir imidlertid mindre attraktivt for inntektsinvestorer siden det ikke gir utbytte.

Roblox sin sterke resultatrapport for 2. kvartal, preget av betydelig vekst i daglige aktive brukere og forbedret økonomisk ytelse, understreker et lovende oppsving i spillindustrien.

Med fortsatt investering i plattformen og fokus på brukerengasjement er Roblox godt posisjonert for fremtidig vekst til tross for noen konservative helårsprognoser.

Selskapets innovative tilnærming og utvidede brukerbase gjør det til en nøkkelspiller å se i det utviklende spilllandskapet.

