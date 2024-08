Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Wayfair Inc. opplever en nedgang i kategorien boligvarer som minner om den globale finanskrisen i 2008, ifølge administrerende direktør Niraj Shah.

Disse forsiktige forbruksutgiftene påvirker selskapets økonomiske resultater betydelig.

I resultatmeldingen på torsdag, bemerket Shah, “Kunder forblir forsiktige med sine utgifter til hjemmet.”

Wayfair rapporterte en inntjening på 47 cent per aksje på 3,12 milliarder dollar i omsetning for sitt andre finanskvartal, noe som var lavere enn forventet 49 cent per aksje og 3,18 milliarder dollar i omsetning.

Som et resultat falt Wayfairs aksjer mer enn 4,0 % i førmarkedshandelen torsdag.

Finansdirektør Kate Gulliver gjentok Shahs bekymringer, og sammenlignet den nåværende nedgangen i kategorien boligvarer med nedgangen selskapet opplevde under en BNP-resesjon.

Hun fremhevet det unike med den nåværende nedgangen, og bemerket: “Vi er teknisk sett ikke i en BNP-resesjon akkurat nå.”

Gulliver advarte om fortsatt svakhet i boligsalget inntil den amerikanske sentralbanken begynner å kutte renten og boligmarkedet tar seg opp igjen.

Til tross for disse motvindene markerte andre kvartal Wayfairs beste ytelse når det gjelder justert EBITDA og fri kontantstrøm på tre år, sannsynligvis på grunn av permitteringene annonsert i januar for å optimalisere kostnadsstrukturen.

Wayfair-aksjene hadde handlet så høyt som $340 under COVID-19-pandemien i 2021, noe som understreket den betydelige nedgangen siden den gang.

Effekten av høye renter på Wayfair

Wayfair har slitt med svak etterspørsel i mer enn ett år ettersom høye renter har stoppet boligmarkedet. Nedgangen i boligsalget har direkte påvirket etterspørselen etter nye møbler.

I tillegg har vedvarende inflasjon holdt forbrukere på vakt mot diskresjonære utgifter, inkludert boligvarer.

Imidlertid kan det være håp i horisonten. Federal Reserve-sjef Jerome Powell foreslo nylig at det første rentekuttet kan være “på bordet” for september, forutsatt at inflasjonen og andre økonomiske data forblir på den nåværende banen.

Denne potensielle rentelettelsen kan gi det nødvendige løft for å gjenopplive boligmarkedet og følgelig boligsalg.

Bør du kjøpe Wayfair-aksjer på grunn av svakhet etter inntjening?

Gitt det utfordrende økonomiske miljøet, kan investorer stille spørsmål om de skal kjøpe Wayfair-aksjer etter den nylige resultatrapporten.

Til tross for selskapets kamp, er det potensial for vekst. På vei inn i den kvartalsvise resultatrapporten hadde Wall Street-analytikere en konsensus “overvekt” på Wayfair-aksjer, med et gjennomsnittlig kursmål på $71.

Dette målet antyder en potensiell oppside på mer enn 30 % fra dagens nivå.

De forventede rentekuttene og selskapets innsats for å optimalisere kostnadene kan føre til bedre resultater i nær fremtid.

Mens den nåværende nedgangen i salg av hjemmevarer er bekymringsfull, kan Wayfairs strategiske grep og de bredere økonomiske utsiktene posisjonere selskapet for en opptur.

Wayfairs nylige resultatrapport fremhever utfordringene hjemmevaresektoren står overfor i det nåværende økonomiske klimaet.

Med forsiktig forbruk, høye renter og vedvarende inflasjon har selskapet møtt betydelig motvind. Potensialet for rentekutt og selskapets kostnadsoptimaliseringsstrategier gir imidlertid håp om en bedring. Investorer bør veie disse faktorene nøye når de vurderer om de skal kjøpe Wayfair-aksjer på grunn av svakheter etter inntjening.

