Amerikansk arbeidsledighet stiger til 4,3 % i juli midt i en bredere økonomisk nedgang

Den amerikanske arbeidsledigheten steg til 4,3 % i juli, noe som fremhever en markert nedgang i ansettelser og forverret bredere økonomiske bekymringer.

I følge Bureau of Labor Statistics (BLS) la økonomien til bare 114 000 arbeidsplasser forrige måned, den minste økningen siden desember 2020, en periode preget av pandemi-indusert økonomisk forstyrrelse.

Denne jobbveksten falt under økonomenes forventninger, som hadde forventet at arbeidsledigheten ville forbli på junis 4,1 %.

Feds politiske svar under gransking

Denne siste sysselsettingsrapporten har vakt bekymring om Federal Reserves pengepolitikk, spesielt tidspunktet for justering av rentene.

Fed-leder Jay Powell hadde tidligere antydet at sentralbanken kunne sette i gang sitt første post-pandemiske rentekutt allerede i september.

Den svake jobbveksten og økende arbeidsledigheten sår nå tvil om hvorvidt Fed har ventet for lenge med å møte inflasjonen gjennom rentekutt.

Økningen i arbeidsledigheten ble delvis tilskrevet midlertidige permitteringer og værrelaterte forstyrrelser.

BLS indikerte at ugunstige værforhold midlertidig hadde fordrevet noen arbeidere, noe som bidro til økningen i arbeidsledigheten.

Til tross for disse kortsiktige faktorene peker den samlede trenden mot en bredere nedgang i arbeidsmarkedet.

Lønnsøkning og arbeidsdeltakelse

Midt i den økende arbeidsledigheten er det noen positive tegn.

Lønnsveksten har fortsatt å overgå inflasjonen, en trend som har holdt seg oppe de siste månedene.

I tillegg økte yrkesdeltakelsen i juli, noe som gjenspeiler en økning i antall personer som aktivt søker arbeid.

Imidlertid var jobbveksten i sektorer utenfor helsevesenet, konstruksjon og visse transport- og lagerroller minimal.

Spesielt var det bare en beskjeden økning i industrien på 1000 arbeidsplasser, mens profesjonelle tjenester og forretningstjenester opplevde en nedgang på 1000 stillinger.

I en kommentar til den siste arbeidsledighetsrapporten sa Jag Kooner, leder for derivater i Bitfinex: “Utgivelsen av jobbrapporten har økt potensielle resesjonsspenninger. Tallet på 4,3 % kan utløse Sahm-regelen, historisk sett en pålitelig resesjonsindikator.”

“Faktorer som økt yrkesdeltakelse, spesielt blant innvandrere, og det pågående misforholdet mellom arbeidssøkere og ledige stillinger har også bidratt til arbeidsledighetssituasjonen. Disse kompleksitetene, kombinert med en invertert avkastningskurve – et annet lavkonjunktursignal – har skapt en atmosfære av usikkerhet. .”

“Hvis arbeidsledighetstallene støtter FEDs syn på at inflasjonen kommer under kontroll, kan vi se et rentekutt komme i september, noe som gjør en bullish sak for bitcoin,” la Kooner til.

Federal Reserves kontroll over de økonomiske utsiktene er fortsatt sentral. I sin siste kunngjøring bestemte Fed seg for å opprettholde styringsrenten på omtrent 5,5 %. Powell indikerte at en rentekutt vurderes til neste møte, et grep som kan senke lånekostnadene og potensielt stimulere etterspørsel og ansettelser i hele økonomien.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.