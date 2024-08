Er Nvidia i en “boble”? Hedgefondet Elliott reiser bekymring over AI-investeringer

Elliott Management, et Florida-basert hedgefond som forvalter omtrent 70 milliarder dollar i eiendeler, har utstedt en sterk advarsel til sine investorer angående Nvidia, og hevdet at brikkefremstillingsgigantens aksjer er fanget i en “boble” drevet av overdrevne forventninger rundt kunstig intelligens (AI) .

Firmaet formidlet denne meldingen i et nylig brev til kunder, en kopi av dette ble innhentet av Financial Times.

Elliott skeptisk til AIs langsiktige levedyktighet

I brevet uttrykte Elliott Management skepsis til de pågående høyvolumkjøpene av Nvidias grafikkbehandlingsenheter (GPUer) av Big Tech-selskaper.

Hedgefondet stilte spørsmål ved om AI-teknologien som driver Nvidias aksjekurs virkelig er så revolusjonerende som den er fremstilt.

Mange av AIs antatte bruksområder kommer aldri til å være kostnadseffektive, vil aldri fungere riktig, vil ta opp for mye energi, eller vil vise seg å være upålitelige.

Nvidia har blitt en dominerende aktør i markedet for kraftige prosessorer som kreves for å bygge og distribuere store AI-systemer, slik som teknologien bak OpenAIs ChatGPT.

Selskaper som Microsoft, Meta og Amazon har investert titalls milliarder dollar for å utvikle AI-infrastruktur, med en betydelig del av kapitalen rettet til Nvidia. Til tross for dette er Elliott Management fortsatt ikke overbevist om den langsiktige levedyktigheten til disse investeringene.

Markedsreaksjoner og bredere implikasjoner

Hedgefondets advarsel kommer på et tidspunkt da brikkeaksjer, som har opplevd en betydelig oppgang drevet av entusiasme over generativ AI, står overfor en nedtur.

Bekymringer om hvorvidt store selskaper vil fortsette å bruke tungt på AI har ført til en revurdering av aksjekursene i sektoren.

For eksempel falt Intels aksjer med 20 % etter kunngjøringen av planer om å kutte rundt 15 000 jobber.

Nvidias aksje, som kort tid gjorde det til verdens største selskap med en markedsverdi på over 3,3 billioner dollar i slutten av juni, har siden falt med mer enn 20 %. Til tross for dette fallet, er Nvidias aksjer fortsatt opp ca 120% for året og over 600% siden tidlig i fjor.

Denne volatiliteten gjenspeiler den bredere usikkerheten som teknologiselskaper som er tungt investert i AI står overfor.

Elliott Managements forsiktige tilnærming

Elliott Management har stort sett unngått å investere i det de kaller «bobleaksjer», inkludert de innenfor Magnificent Seven-gruppen av teknologigiganter.

Regulatoriske registreringer indikerer at Elliott hadde en liten posisjon i Nvidia verdt rundt 4,5 millioner dollar i slutten av mars, selv om varigheten av denne investeringen er uklar.

Hedgefondet har også vært forsiktige med å shorte høytflygende teknologiaksjer, og beskriver en slik strategi som «selvmord».

Grunnlagt av milliardæren Paul Singer i 1977, har Elliott Management en sterk merittliste, etter å ha kun hatt tap på to kalenderår siden starten.

Selskapet rapporterte en gevinst på 4,5 % i første halvår i år. I brevet fremhevet Elliott gapet mellom AIs lovede produktivitetsgevinster og dens faktiske ytelse.

Firmaet hevdet at AI-applikasjoner til dags dato har vært begrenset til oppgaver som å oppsummere møtenotater, generere rapporter og hjelpe til med datakoding, noe som ikke klarer den omfattende hypen.

Potensial for en AI-markedskorreksjon

Elliott Management antydet at AI-investeringsboblen kan sprekke hvis Nvidia rapporterer skuffende økonomiske resultater, som kan “bryte trolldommen” av investortillit.

Dette scenariet kan føre til en bredere revurdering av AI-relaterte investeringer og deres sanne innvirkning på produktivitet og markedsverdi.

Elliott Managements advarsel om Nvidia og det bredere AI-investeringslandskapet fremhever økende bekymring for bærekraften til den nåværende teknologiboomen.

Ettersom AI-teknologier fortsetter å utvikle seg, vil utfordringen for både investorer og selskaper være å skille mellom ekte innovasjon og spekulativ hype.

Hedgefondets forsiktige holdning tjener som en påminnelse om behovet for målte forventninger og nøye evaluering av langsiktige verdier i teknologiens fartsfylte verden.