Intervju: India må revidere skattemessig holdning til krypto, sier Sumit Gupta fra CoinDCX

Kryptovaluta-økosystemet i India går gjennom en krangel.

På den ene siden er investorinteressen for aktivaklassen økende, med mindre byer og byer som også aktivt omfavner den sammen med personer med høy nettoverdi, på den andre siden har ikke beskatningen av aktivaet falt i god jord hos interessentene.

Det nylige budsjettet ga heller ingen avslapning på den fronten. Videre har et nylig cyberangrep på en av de fremtredende børsene fremhevet behovet for investorbeskyttelse.

Invezz snakket med Sumit Gupta, medgründer av CoinDCX, en av de ledende kryptobørsene i India og landets første krypto-enhjørning, om en rekke emner – fra selskapets planer om å gå inn i nye geografier til å oppmuntre til nye trender innen indisk krypto og hvorfor India er klar til å bidra betydelig til den globale Web3-sektoren. Redigerte utdrag:

Invezz: Du utvidet nylig til UAE med oppkjøpet av BitOasis. Hvilke andre markeder er innenfor dine syn for kort- til mellomlangsiktig ekspansjon?

Vår første internasjonale ekspansjon var i UAE, med BitOasis. Vi ønsker å følge et progressivt kryptoregulert marked.

UAE er et godt eksempel på et slikt marked, med klare og støttende regler som tiltrekker seg mange globale selskaper. Dette setter en sterk base for oss for å utvide til GCC-regionen ytterligere.

Innreise til Tyrkia, Sørøst-Asia og Europa på kortene?

Vi evaluerer også andre regioner med progressive reguleringer, som Tyrkia, Sørøst-Asia og Europa.

Singapore har lenge vært ledende innen regulatorisk klarhet, og Europa vokser raskt som et betydelig marked.

Mens vi aktivt evaluerer disse regionene, er vårt primære fokus fortsatt på å finne de riktige partnerne å samarbeide med for å sikre vellykket ekspansjon.

Invezz: Med mange utviklede økonomier som lanserer Bitcoin og ETH ETFer, tror du India trenger å revidere sin holdning til krypto nå? Hva er retningen landet bør gå i når det gjelder regulering i rommet?

Introduksjonen av Bitcoin og Ethereum ETFer globalt er en sterk indikator på økende tillit i denne aktivaklassen.

I India er det behov for å revidere den nåværende holdningen til krypto, spesielt når det gjelder beskatning.

Vi har foreslått flere endringer til regjeringen for å gjøre skatterammen mer vekstfremmende. Disse inkluderer reduksjon av TDS-satsen i henhold til § 194S(1) fra 1 % til 0,01 % og innretting av kapitalgevinstskattesatser med den faktiske skattetabellen til takstmannen. Disse tiltakene er avgjørende for bærekraften til Virtual Assets-industrien i India og kan posisjonere landet som en progressiv jurisdiksjon for digitale eiendeler.

Slike endringer vil oppmuntre til transaksjoner gjennom kompatible plattformer og fremme et mer balansert skatterammeverk.

Trenger å behandle kryptoaktiva på samme måte som aksjer

Å behandle kryptoaktiva på samme måte som aksjer kan frigjøre betydelig økonomisk potensial, ettersom industrien kan legge til 1,1 billioner dollar til landets økonomi i løpet av det neste tiåret.

Invezz: Hvordan har selskapet klart seg etter skattleggingen av kryptoinntekter og 1% TDS? Tror du det har hatt en større innvirkning på indisk sentiment for krypto?

Implementeringen av TDS og nye skattepolitikk førte faktisk til en merkbar nedgang i handelsvolum, ettersom mange investorer migrerte til ikke-kompatible plattformer.

På slutten av 2023 blokkerte den indiske regjeringen offshore-børser som ikke overholdt FIU IND-regelverket. I mars 2023 ga regjeringen i India mandat at alle børser registrerer seg hos FIU og følger retningslinjene for loven om forebygging av hvitvasking av penger (PMLA).

Dette hjalp kompatible børser som CoinDCX. Vi har observert en gradvis tilbakevending av investorer til kompatible plattformer.

Imidlertid fortsetter et betydelig antall investorer å handle på ikke-kompatible plattformer via P2P og VPN, og utsetter seg selv for potensielle risikoer fra antisosiale elementer. Vi håper at regjeringen vil ta opp sentrale spørsmål i Virtual Assets-industrien.

Invezz: Hvordan har handelsvolumene vært for CoinDCX i første halvår, og hva er utsiktene dine for andre halvår? Er det noen interessante signaler og innsikter du plukker opp angående investorinteresse på plattformen din, når det gjelder demografi og geografi?

I første halvdel av 2024 tilrettela CoinDCX for gjennomsnittlige kvartalsvise handelsvolumer som oversteg USD 840 millioner i spothandel.

Vi har observert flere positive utviklinger i kryptoområdet, for eksempel forbud mot ikke-FIU-kompatible kryptoplattformer i India og godkjenning av Bitcoin ETFer i USA. Dette har ført til betydelig investorinteresse.

Tier-2 indiske byer som topper kryptoadopsjon, gjennomsnittsalderen for investorer stiger

Plattformen vår tiltrekker seg en mangfoldig demografi, med en merkbar økning i interesse fra både yngre og mer modne investorer, som spenner over ulike geografier.

I motsetning til forventningene dukket Tier-2-byer som Lucknow og Patna opp som overraskende ledere innen kryptoadopsjon. Jaipur, Indore, Bhubaneswar og Ludhiana, som brøt seg inn blant de 15 beste, utfordret forestillingen om store bysentre som monopoliserer kryptoinvesteringsområdet.

En av de mest slående trendene er modningen av indiske kryptoinvestorer på CoinDCX-plattformen. Gjennomsnittsalderen steg fra 25 i 2022 til 30 i 2023, og tiltrekker seg erfarne investorer utover den tradisjonelt unge demografien.

Dette skiftet indikerer en økende forståelse og aksept av krypto som en legitim investering.

Vi er glade for å være vitne til en økende interesse for kryptoaktiva fra personer med høy nettoverdi (HNIs). CoinDCX har allerede tatt med over 100 institusjonelle investorer, mer enn 2500 HNI-kunder, og betjener over 25 familiekontorer.

Det er betydelig etterspørsel fra denne kategorien investorer, og det er derfor vi har lansert Prime Services. Disse investorene søker langsiktig verdi og krever spesialiserte tjenester.

Invezz: Binance og KuCoin forventes å gjøre en gjeninntreden i det indiske markedet. Vil det være en utfordring for deg?

Innføringen av mer kompatible børser vil øke tilliten blant investorer og interessenter, til fordel for hele økosystemet.

WazirX cyberangrep vil neppe påvirke markedssentimentet

Invezz: WazirX kom under et betydelig cyberangrep tidligere denne måneden. Hvordan har hendelsen påvirket andre kryptobørser, inkludert CoinDCX? Har du brukt det som en pekepinn for å gjøre endringer på sikkerhetsfronten?

Krypto-aktiva opererer i en global kontekst, og det er usannsynlig at en enkelt hendelse vil påvirke markedet som helhet vesentlig. Hos CoinDCX har det vært business as usual.



Lommeboksikkerheten vår er fortsatt robust, og vi er forpliktet til å opprettholde de høyeste standardene for beskyttelse for investeringene dine. Vi sørger for at 100 % av kundenes midler lagres i kalde lommebøker, og minimerer risikoen for cybertrusler.

CoinDCX sin plattform er ISO 27001-sertifisert for sikkerhet og er utstyrt med Multi-Party Computation (MPC), Two-Factor Authentication (2FA) og avansert kryptering.

Vi gjennomgår regelmessige sikkerhets- og samsvarsrevisjoner for å sikre at systemene våre er oppdatert med de nyeste sikkerhetsprotokollene. I tillegg gir vi sanntidsbevis på reserver for å sikre åpenhet og tillit til systemet vårt.

Invezz: Bitcoin hoppet til en 2-ukers høyde etter Trumps attentat. Tror du det amerikanske presidentvalget vil ha en viktig rolle å spille i formingen av kryptosentimentet i siste kvartal og årsslutt? Hvilke andre hendelser kan påvirke følelsen?

Absolutt, USA, som er en viktig interessent i den globale økonomien, påvirker den globale økonomiske politikken betydelig, inkludert de som er relatert til krypto.

Godkjenningen av krypto fra amerikanske presidenthåper kan positivt påvirke investorsentimentet, som vi har sett med godkjenningen av BTC ETF.

Bitcoin ETFer har allerede satt en positiv historie i markedet, med over 50 milliarder dollar investert i 10 nylig lanserte Bitcoin ETFer så langt.

Ethereum ETF-er har allerede gjort stor innvirkning. Solana ETFer er også i pipelinen. Innføringen av disse ETF-ene er avgjørende siden de tiltrekker seg institusjonelle investorer, og tilfører markedet betydelig kapital og langsiktige investeringsutsikter.

Denne trenden bidrar til markedsstabilitet og akselererer veksten i aktivaklassen. Hendelser som disse, sammen med andre makroøkonomiske faktorer, vil forme kryptosentimentet i de kommende månedene.

Økende interesse fra HNI-er og institusjonelle investorer

Invezz: Ditt syn på veksten av krypto i India.

Krypto-eiendeler blir i økende grad akseptert som en fremvoksende aktivaklasse, med India ledende når det gjelder adopsjon. En betydelig økning i bruken forventes i løpet av de neste par årene, spesielt blant HNI-er og institusjonelle investorer som i stor grad har anerkjent denne aktivaklassen.

En Bain-studie utgitt i 2022 indikerte at mer enn halvparten av individer med svært høy og ultra-høy nettoverdi og nesten 40 % av individer med høy nettoverdi globalt planlegger å øke allokeringen til alternativer i løpet av de neste tre årene, utover konvensjonelle investeringer.

Denne trenden er drevet av ønsket om økt diversifisering og høyere avkastning.

Med kryptoaktiva som mottar validering etter godkjenning av Bitcoin og Ethereum ETFer av US Securities and Exchange Commission (SEC), har institusjonell deltakelse og interesse for krypto økt.

Krypto-aktiva som Bitcoin og Ethereum er nå anerkjent som “investerbare eiendeler”, med deres desentraliserte natur som en sikring mot inflasjon, geopolitiske spenninger og andre faktorer som påvirker økonomier.

Når det gjelder Web3, har kvaliteten på prosjekter bygget i India blitt betydelig forbedret, med deltakere motivert av langsiktige mål snarere enn kortsiktig hype.

Det er en økende interesse for å bygge applikasjoner og utforske ikke-finansielle brukssaker som tokenisering.

Med globale reguleringer som har utviklet seg positivt, forventer vi en økning i løsninger som tar for seg brukervennlighet, ettersom infrastruktur- og skalerbarhetsutfordringene allerede er løst.

Fra og med 2023 er India hjemsted for over 900 Web3-startups, med fem som oppnår enhjørningstatus.

Web3-sektoren er anslått å bidra med 1,1 billioner dollar til Indias BNP innen 2032. India er en global leder innen grasrotadopsjon av kryptografikk, og rangerer blant de fem beste i ulike kategorier. Fra 2023 er 11 % av den globale Web3-utviklerpoolen basert i India, og landets talentmasse i blokkjedeindustrien forventes å vokse med over 120 % i løpet av de neste 1-2 årene.



