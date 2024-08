Med skattefordeler og gyldne visa, er Portugal i ferd med å bli en utlendingsfavoritt

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Portugal dukker raskt opp som et førsteklasses reisemål for velstående expats som søker mer enn bare solskinn og sardiner.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

I følge ‘Wealthy Expats in Portugal Survey Report 2024/25’ fra World Digital Foundation, som intervjuet over tusen velstående individer som vurderer flytting, ligger landets appell i dets gunstige skatteregimer, sikkerhet, utmerkede helsetjenester og generell livskvalitet .

Skatteinsentiver og residensprogrammer

Copy link to section

En av de betydelige trekkplastrene for velstående expats er Portugals fordelaktige skattepolitikk. Skatteregimet for Non-Habitual Residency (NHR), som ble introdusert i 2009, har vært spesielt attraktivt, og tilbyr betydelige skattefordeler til utenlandske innbyggere i et tiår.

Selv om dette regimet vil bli erstattet av den nye NHR 2.0-ordningen i 2025, forventes det å forbli tiltalende, spesielt for tekniske fagfolk, gründere og enkeltpersoner med høy nettoverdi.

Denne ordningen vil fortsette å støtte utenlandsk rikdom og innovasjon samtidig som den sikrer at lokale fordeler beskyttes.

I tillegg har Portugals Golden Visa residency by investment-program vært en nøkkelfaktor for å tiltrekke internasjonale investorer.

Dette programmet gir opphold til ikke-EU-borgere som investerer €500 000 i regulerte fond.

Etter fem år kan investorer søke om permanent opphold og til og med statsborgerskap, noe som gir bevegelsesfrihet over hele EU.

Dette programmet har skiftet fra eiendomsinvesteringer til sektorer som fornybar energi, helsetjenester, teknologi og turisme, og fremmer økonomisk vekst og diversifisering.

Sikkerhet og livskvalitet

Copy link to section

Sikkerhet er en overordnet bekymring for velstående expats, og Portugal leverer med lave kriminalitetsrater og et rykte for å være imøtekommende og trygge. I følge Mathilda Green, en velstående expat fra Amsterdam,

Portugal føles som et fristed. Jeg kan gå rundt i Lisboa når som helst på dagen eller natten uten å føle meg utrygg.

Portugal har også en høy standard på helsetjenester og et blomstrende luksuseiendomsmarked, spesielt i byer som Lisboa, Porto og populære regioner som Algarve.

Tilstrømningen av velstående expats har ført til en boom i luksuseiendomsmarkedet, med eiendommer i områder som Cascais, Comporta og Ferragudo som tilbyr fantastiske steder og utmerket investeringsavkastning.

I følge Property Market-Index vil Portugals eiendomsmarked vokse dobbelt så raskt i 2024 sammenlignet med Nord-Amerika, Europa og Storbritannia.

Fremveksten av digitale nomader

Copy link to section

Portugals rike kulturarv og innbydende samfunn er viktige attraksjoner for expats. Landet tilbyr en unik blanding av historisk sjarm og moderne fasiliteter, noe som gjør det til et ideelt sted for internasjonale familier.

Fremveksten av digitale nomader og gründere har også bidratt til Portugals voksende oppstartsøkosystem. Byer som Lisboa har blitt knutepunkter for internasjonalt talent, trukket av lavere skatter og en levende gründerscene.

Et blomstrende expat-samfunn

Copy link to section

Rapporten indikerer at Portugal fortsetter å tiltrekke seg velstående familier fra land som USA, Canada, Storbritannia, Israel og ulike deler av Europa og Asia.

Disse individene trekkes av landets politiske stabilitet, gunstige skattemiljø og høye livskvalitet.

Paul Stannard, styreleder i Portugal Pathways, en nettplattform som støtter velstående familier som flytter til Portugal, uttaler,

“Det er ingen nedgang i tilstrømningen av personer med høy nettoverdi som kommer til Portugal, takket være landets sikkerhet, rike kultur, gunstige skatteregimer og blomstrende luksuseiendomsmarked.”

Portugals strategiske initiativ, fra skatteinsentiver til Golden Visa-programmet, kombinert med dets høye livskvalitet og kulturelle rikdom, gjør det til et stadig mer populært reisemål for velstående expats.

Ettersom landet fortsetter å utvikle seg og tilpasse sine retningslinjer for å tiltrekke seg internasjonalt talent og investeringer, er det fortsatt et toppvalg for de som søker et stabilt, innbydende og velstående miljø.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.