MicroStrategy for å skaffe 2 milliarder dollar til Bitcoin-kjøp midt i et tap på 123 millioner dollar i andre kvartal

MicroStrategy, verdens største bedrifts-Bitcoin-innehaver, ønsker å fete BTC-reservene sine ved å selge en del av klasse A-aksjene.

Kunngjøringen kom da firmaet rapporterte et nettotap på 123 millioner dollar i andre kvartal 2024.

I følge en fersk innlevering til US Securities and Exchange Commission, har selskapet som mål å skaffe 2 milliarder dollar ved å selge sine A-aksjer.

Innleveringen sier at inntektene fra salget vil bli brukt til “generelle bedriftsformål, inkludert anskaffelse av bitcoin.”

Innleveringen spesifiserte ikke når salget ville bli utført eller hvilken del av det som skulle brukes til å skaffe Bitcoin.

I henhold til innleveringen har selskapet ikke bestemt hvilken del av inntektene som skal “brukes spesifikt til et bestemt formål.”

Netto tap har ikke påvirket Bitcoin-strategien

Innleveringen kom sammen med MicroStrategys økonomiske resultater for 2. kvartal, der den hadde et nettotap på 123 millioner dollar i 2. kvartal 2024, med et tap på 5,74 dollar per aksje.

Firmaets kvartalsinntekter falt med 7 % fra år til år.

Til tross for nedgangen kjøpte business intelligence-selskapet 2.222 Bitcoin for $805 millioner i samme kvartal som en del av Bitcoin-strategien.

Først annonsert i 2020, planlegger firmaet å anskaffe Bitcoin ved å bruke kontantstrømmer fra driften og inntekter fra egenkapital- og gjeldsfinansiering under denne ordningen.

Firmaet, sammen med administrerende direktør Michael Saylor, som er en vokal talsmann for Bitcoin, ser på flaggskipet kryptovaluta som en langsiktig investering.

Det er ingen forhåndsbestemt målbeløp, og selskapet har fortsatt å kjøpe Bitcoin med jevne mellomrom gjennom årene. På publiseringstidspunktet står firmaets totale Bitcoin-beholdning på 226 500 BTC, verdsatt til omtrent 14,7 milliarder dollar på pressetidspunktet.

Som nevnt i resultatrapporten ble Bitcoin-stashen kjøpt for 8,5 milliarder dollar, med en gjennomsnittspris på 36 821 dollar per Bitcoin. Det siste kjøpet, for 11 931 BTC, som fikk selskapet til å bruke 786 millioner dollar på den tiden, ble utført 20. juni.

I mars hadde selskapet kjøpt ytterligere 9.245 BTC for 623 millioner dollar. Begge oppkjøpene ble gjort via gjeldsutstedelse.

Det Virginia-baserte selskapet avduket også en ny ytelsesindikator under inntjeningssamtalen kalt “Bitcoin Yield.”

Den sporer den prosentvise endringen over tid i forholdet mellom firmaets Bitcoin-beholdning og dets utvannede utestående aksjer, som omfatter selskapets vanlige aksjer, sammen med eventuelle ekstra aksjer opprettet fra konvertible sedler eller utøvelse av aksjeopsjoner.

MicroStrategys Bitcoin-avkastning er 12,2 % hittil i år. I løpet av de neste tre årene planlegger firmaet å opprettholde en rate på 4–8 % årlig.

I skrivende stund var MicroStrategy-aksjen ned over 6 %.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.