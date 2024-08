Spillgiganten Nintendos nettoresultat for første kvartal synker med 55 % ettersom Switch-salget faller

Den japanske videospillgiganten Nintendo annonserte en betydelig nedgang på 55 % i overskuddet for april-juni kvartal 2024, primært på grunn av fallende salg av både spillkonsoller og programvare, med Switch-salget som falt betraktelig.

I perioden falt Nintendos overskudd til 80,95 milliarder yen (543 millioner dollar) fra 181 milliarder yen et år tidligere, mens det kvartalsvise salget stupte 46,5 % til 246,6 milliarder yen (1,7 milliarder dollar).

Nintendo Switch, nå på sitt åttende år, har passert 140 millioner solgte enheter globalt. Men som ofte skjer med spillkonsoller når de eldes, begynner salget å avta.

Det siste kvartalet rapporterte en kraftig nedgang på 46 % fra år til år i Switch-salget, fra 3,9 millioner enheter til bare 2,1 millioner.

På samme måte opplevde programvaresalget også en merkbar nedgang på 41 %.

Til tross for de vellykkede lanseringene av spill som «Paper Mario: The Thousand-Year Door» og «Luigi’s Mansion 2 HD», som solgte henholdsvis 1,76 millioner og 1,19 millioner enheter, kunne det totale programvaresalget ikke matche forrige års ytelse, sa Nintendo.

Maskinvare- og programvaresalget i første kvartal i forrige regnskapsår ble vesentlig drevet av mai 2023-utgivelsen av The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, så sammenlignet med da var maskinvaresalget ned 46,3 % og programvaresalget falt med 41,3 % i år. -på år.