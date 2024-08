Intel Corp (NASDAQ: INTC) har forsøkt å etablere seg som en betydelig aktør i sektoren for kunstig intelligens (AI). Eric Ross, Chief Investment Strategist hos Cascend Securities, advarer imidlertid om at Intel ikke virkelig er en AI-aksje.

Ross kritiserer Intel for å henge med i prosessteknologiske fremskritt det siste tiåret, noe som har bidratt til selskapets skuffende inntjening for andre finanskvartal.

I Q2 rapporterte Intel en 3% år-til-år nedgang i datasenterinntektene sine, noe som tyder på at AI kanskje ikke er den forventede vekstdriveren for halvledergiganten.

Etter denne nyheten falt Intels aksjer med mer enn 20 % i førmarkedshandel på fredag.

Intel følger etter TSMC

Under en opptreden på CNBC stemplet Ross Intel som “gammel historie” på grunn av dens manglende evne til å aggressivt overføre prosessteknologien fra 14 nm til 10 nm, og deretter til 7 nm.

Han fremhevet at Intel nå er nesten to generasjoner bak Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), som har utført sine teknologioverganger feilfritt.

Som et resultat taper Intel markedsandeler selv til Advanced Micro Devices (AMD), som drar nytte av TSMCs avanserte teknologi.

Ross påpekte også at Intel har dårlig utnyttet den amerikanske regjeringens initiativ på flere milliarder dollar til chipproduksjon på land.

Han spår at Intel vil trenge minst to til tre år med aggressive investeringer for å ta igjen TSMC innen prosessteknologi, noe som gjør aksjen uattraktiv på nær til mellomlang sikt.

Intel-aksjen faller midt i dyster veiledning

Intels aksjer får et betydelig slag, ikke bare på grunn av skuffende inntjening, men også på grunn av planene om å redusere det globale antall ansatte med 15 %.

Dette betyr at cirka 18 000 ansatte vil bli permittert da selskapet har som mål å oppnå 10 milliarder dollar i årlige kostnadsbesparelser.

I tillegg suspenderte Intel utbyttebetalinger for fjerde kvartal fredag.

For inneværende finanskvartal har Intel ledet for et tap per aksje på 3 cent på opptil 13,5 milliarder dollar i omsetning, betydelig under analytikernes forventninger på 31 cent per aksje i inntjening og 14,35 milliarder dollar i inntekt.

Denne sterke kontrasten i veiledning førte til at Bank of America-analytiker Vivek Arya nedgraderte Intel-aksjen til å “underprestere” og senket kursmålet til $23, i samsvar med Intels nåværende handelskurs.

Intels siste kamp fremhever utfordringene den står overfor i den konkurranseutsatte halvlederindustrien.

Til tross for innsatsen for å omprofilere seg selv som et AI-fokusert selskap, har Intels teknologiske forsinkelser og strategiske feiltrinn hindret fremgangen.

Selskapets behov for å ta igjen bransjeledere som TSMC og dets manglende evne til å utnytte statlige initiativer tyder på en utfordrende vei videre.

Imidlertid kan Intels forpliktelse til betydelige kostnadsbesparelser og potensielle fremtidige investeringer i prosessteknologi etter hvert posisjonere det bedre i markedet.

Investorer må følge nøye med på hvordan Intel navigerer i disse utfordringene og om de kan gjenvinne fotfestet i det svært konkurransedyktige teknologiske landskapet.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.