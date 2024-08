Valg i USA: Harris-kampanjen innbringer 310 millioner dollar i juli, og overgår Trump

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Kamala Harris sin presidentkampanje har oppnådd en bemerkelsesverdig pengeinnsamlingsmilepæl, og innbrakte 310 millioner dollar i juli.

Dette tallet er mer enn det dobbelte av 137 millioner dollar samlet inn av Donald Trumps kampanje i samme periode, ifølge en rapport fra Politico.

Betydelig kontantfordel for Harris

Per nå har Harris kampanje og tilknyttede komiteer $377 millioner i kontanter, noe som gir henne en fordel på $50 millioner i forhold til Trump, hvis totale midler er på $327 millioner.

Denne økonomiske ledelsen understreker den økende støtten til Harris siden hennes deltagelse i løpet etter Joe Bidens beslutning om ikke å søke gjenvalg.

Sterk støtte blant demokratene

Harris har vellykket galvanisert demokrater over hele landet. En fersk Associated Press-måling indikerer at om lag åtte av ti demokrater ville vært litt eller veldig fornøyde hvis hun ble den demokratiske kandidaten til president.

Denne utbredte godkjenningen fremhever Harris’ sterke posisjon i partiet hennes mens hun fortsetter kampanjeinnsatsen.

Meningsmålinger viser at Harris leder i nøkkelstater

Harris kampanje gjør også betydelige fremskritt i viktige svingstater. En ny meningsmåling fra den konservative gruppen Competitiveness Coalition avslører at Harris leder Trump i Pennsylvania og Wisconsin med marginer på henholdsvis 48% til 45% og 48% til 46%.

I tillegg er de to knyttet til 45% hver i Michigan. Disse tallene viser Harris økende appell blant velgere i stater som er kritiske til presidentvalget i 2024.

Kommende kampanjeturné

For å utnytte dette momentumet, er Harris planlagt å reise til flere store svingstater neste uke, inkludert Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia, Arizona og Nevada.

I løpet av denne fem dager lange kampanjeturen vil hun engasjere seg med velgerne og bygge videre på sitt nåværende forsprang på disse sentrale områdene.

Løpekamerat kunngjøring nært forestående

Harris forventes å kunngjøre sin kandidat innen tirsdag neste uke.

Rapporterte finalister for visepresidentplassen inkluderer Minnesota-guvernør Tim Walz, Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro, Illinois-guvernør JB Pritzker, Kentucky-guvernør Andy Beshear, Arizona-senator Mark Kelly og transportsekretær Pete Buttigieg.

Valget av løpskamerat vil være avgjørende for å befeste kampanjens posisjon ytterligere.

JD Vance har blitt undersøkt

I mellomtiden har JD Vance blitt undersøkt for kommentarer fra 2021, der han kritiserte Alexandria Ocasio-Cortez for hennes “sosiopatiske holdning” til barn og familie i en tale til en katolsk gruppe.

Denne kontroversen legger til den pågående politiske diskursen når valget i 2024 nærmer seg.

I tillegg er Courage Tour, et reisetelt med selvutnevnte profeter, på vei gjennom svingende stater for å samle kristne til å stemme på Trump, ifølge en rapport fra The Guardian.

Dette initiativet understreker de forskjellige strategiene som brukes av forskjellige politiske fraksjoner for å sikre velgernes støtte.

Kamala Harriss imponerende pengeinnsamling og økende støtte blant demokratene posisjonerer henne som en formidabel kandidat i presidentvalget i 2024. Med betydelige penger på hånden og gunstige avstemningstall i nøkkelstater, vinner kampanjen hennes gjennomslag.

Mens hun forbereder seg på å kunngjøre sin kandidat og legger ut på en viktig kampanjeturné, vil alle øyne være rettet mot hvordan strategien hennes utspiller seg i de kommende ukene.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.