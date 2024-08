Lululemon ned 50 % i 2024: Er det riktig tidspunkt å investere nå?

Lululemon Athletica (LULU) har sett aksjen stupe med 54 % i år, inkludert et fall på 5,5 % på fredag. Denne nedadgående trenden har blitt forsterket av nylige nedgraderinger fra flere analytikere, spesielt fra Goldman Sachs.

Til tross for disse utfordringene ser noen investorer potensial i selskapets sterke markedsposisjon og historiske resultater.

Spørsmålet gjenstår: er det på tide å kjøpe nå, eller bør du vente på at aksjen har nådd bunnen?

Goldman Sachs nedgraderer Lululemon

Goldman Sachs-analytiker Brooke Roach nedgraderte nylig Lululemons aksje fra et kjøp til nøytralt, og reduserte målprisen til $286.

Roachs nedgradering er basert på bekymringer over selskapets kortsiktige vekstutsikter, med henvisning til dårlig gjennomføring og den raske tilbaketrekkingen av den nye Breezethrough-franchisen. Disse problemene tyder på at Lululemon kanskje ikke har full kontroll over driften for øyeblikket.

Er Lululemon undervurdert?

Til tross for den nåværende nedgangen, hevder noen investorer at Lululemon er historisk undervurdert, gitt vekstratene.

Å stole på tidligere resultater kan imidlertid være misvisende på grunn av de nåværende makroøkonomiske forholdene.

Aksjens kraftige nedgang indikerer betydelige forretningsmessige utfordringer, men okser mener at Lululemons sterke merkevare og høykvalitetsprodukter gir den en solid vollgrav i bransjen.

Analytikernes perspektiv: For lite, for sent?

Noen analytikere kan ha vært sene med å nedgradere Lululemon, siden aksjen allerede hadde mistet halvparten av verdien.

Bulls hevder at selskapets fundamentale forhold fortsatt er sterke. I løpet av de siste tre årene har Lululemon kjøpt tilbake aksjer for 2 milliarder dollar, opprettholdt bruttomarginer over 50 % og konsekvent slått EPS-estimater i 15 kvartaler på rad.

Analytikere fra Jeffries og Citi har påpekt et skifte i forbrukernes preferanser, noe som påvirker Lululemons populære leggingslinje, som nå møter konkurranse fra mindre aktører som Alo Yoga og Vuori.

Mens nåværende forbrukerstemninger favoriserer andre merker, er motetrender sykliske, og det er potensiale for Lululemon å gjenvinne popularitet etter hvert som trender utvikler seg.

Virkning av makroøkonomiske forhold

Nedgraderingene fremhever også virkningen av dårlige økonomiske forhold, som har ført til reduserte forbruksutgifter på klær.

Selv om dette er sant for mange virksomheter, har Lululemons ledelse innrømmet å ha utført feiltrinn, spesielt i det amerikanske kvinnesegmentet. Problemer som begrenset fargepalett og smalt kjernesortiment, spesielt i leggings, har bidratt til underytelse.

På en nylig inntjeningssamtale, anerkjente ledelsen disse problemene, og la merke til at kundenes svar på tilgjengelige farger var positive, men mer variasjon var nødvendig.

I tillegg ble lagermangel i mindre størrelser identifisert som et problem.

Disse faktorene tyder på at ledelsens feil, i stedet for bare å endre forbrukers smak, har påvirket ytelsen.

Ser fremover: Kortvarig smerte, langsiktig gevinst?

Gitt dagens situasjon, kan analytikere fokusere for mye på det kortsiktige bildet. Lululemon har potensialet til å omstille sine strategier og komme seg, uavhengig av økonomiske forhold.

Hvis selskapet kan løse ledelsesproblemer og tilpasse seg markedets krav, kan det komme sterkere tilbake.

Lululemons nåværende kamp, reflektert i aksjeutviklingen og nylige nedgraderinger, fremhever betydelige utfordringer.

Imidlertid gir selskapets sterke merkevare, historiske ytelse og potensial for strategisk omstilling en fornøyelse.

Investorer bør vurdere om den nåværende undervurderingen gir en kjøpsmulighet eller om det er klokere å vente på ytterligere stabilitet.

