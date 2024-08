Når det amerikanske presidentvalget i 2024 nærmer seg, forblir spekulasjonene om Kamala Harris potensielt går inn i det ovale kontoret sterke.

Til tross for Donald Trumps påstand om at Harris ville være en enklere motstander enn Joe Biden, tyder nylig utvikling på at Harris presidentskap er et levedyktig scenario.

Investorer som ønsker å utnytte denne muligheten kan vurdere å posisjonere seg i aksjer som kan dra nytte av en Harris-administrasjon.

Her er fire nøkkelaksjer våre eksperter mener kan se betydelige gevinster hvis Harris blir president.

Rivian Automotive Inc (NASDAQ: RIVN)

Under et Harris-presidentskap er Rivian Automotive Inc godt posisjonert til å dra betydelig nytte.

Kamala Harris forventes å fortsette og til og med utvide president Bidens forpliktelse til å fremme innenlandsk produksjon av elektriske kjøretøy (EV).

Som en ledende aktør i elbilmarkedet, kan Rivian tjene på økt støtte til USA-basert produksjon av elektriske kjøretøy.

I tillegg, hvis Harris velger Pete Buttigieg, den nåværende transportministeren, som sin kandidat, kan Rivians utsikter forbedres ytterligere.

Buttigieg har vært en sterk talsmann for overgangen til elektriske kjøretøy, og hans innflytelse kan føre til retningslinjer som ytterligere støtter innenlandsk EV-produksjon, og potensielt øke Rivians aksjer når vi beveger oss inn i 2025.

Organon & Co (NYSE: OGN)

Valget i 2024 vil sannsynligvis ha en betydelig innvirkning på den juridiske statusen til abort, med Kamala Harris sin pro-choice-holdning som står i skarp kontrast til Trumps pro-life-posisjon.

Dette skiftet i politisk fokus kan være til fordel for selskaper som er involvert i kvinnehelse, som Organon & Co.

Organon, som spesialiserer seg på kvinners helse, inkludert prevensjon, reproduktiv medisin, psykiatri og hormonbehandling, har allerede sett aksjene sine stige nesten 50 % i år.

Under en Harris-administrasjon kan selskapets fokus på kvinners helse tiltrekke seg mer oppmerksomhet og investeringer, og potensielt drive aksjen enda høyere.

Tilray Brands Inc (NASDAQ: TLRY)

Cannabisaksjer kan se et betydelig løft under et Harris-presidentskap, gitt hennes sannsynlige støtte til pro-cannabispolitikk.

I motsetning til en republikansk administrasjon, som kan være mindre gunstig mot legalisering av cannabis, forventes en demokratisk regjering under Harris å fremme cannabisindustrien.

Tilray Brands Inc, en ledende cannabisprodusent med base i New York, rapporterte rekordøkonomiske resultater for fjerde kvartal forrige uke, med en 26% økning i nettoinntekter fra år til år.

Til tross for et fall på 35 % fra det høyeste nivået hittil i år tidligere i april, er Tilrays aksje fortsatt et attraktivt alternativ for investorer som forventer en Harris-administrasjons støtte til cannabissektoren.

Zscaler Inc (NASDAQ: ZS)

Uavhengig av valgresultatet, er Zscaler Inc klar til å dra nytte av det pågående fokuset på cybersikkerhet.

Nylige avbrudd fra CrowdStrike og Microsoft har understreket den kritiske betydningen av robuste cybersikkerhetsløsninger, og forsterker Zscalers markedsposisjon.

Zscaler har nylig inngått samarbeid med Nvidia for å forbedre sine AI-drevne cybersikkerhetsinnovasjoner. Med gunstige utsikter fra analytikere i Wedbush Securities, som ser på Zscaler som godt posisjonert for å utnytte AI-trender, er aksjen fortsatt en sterk kandidat for vekst.

Det Nasdaq-noterte selskapet skal rapportere sine kvartalsresultater i begynnelsen av september, med forventninger om å redusere tapet per aksje fra 17 cent til 14 cent.

Fra fremskritt innen produksjon av elektriske kjøretøy til støtte for kvinnehelse og cannabisindustrien, kan disse aksjene tilby betydelige vekstmuligheter i en Harris-administrasjon.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.