Er en vannkrise nært forestående? Tørke i Amazonas vekker alarmer over vannstander, skogbranner og matsikkerhet

Amazonasbassenget går inn i den tørre årstiden med mange av elvene allerede på kritisk lave nivåer, noe som fører til at regjeringer forutser beredskapstiltak for å håndtere forstyrret navigasjon og økende skogbranner.

Denne utviklingen fremhever den økende bekymringen over vanntilgjengelighet og miljøstabilitet i et av verdens mest kritiske økosystemer.

Tørke påvirker flere land i Amazonas

“Amazonbassenget står overfor en av de mest alvorlige tørkene de siste årene i 2024, med betydelig innvirkning på flere medlemsland,” heter det i et teknisk notat utstedt av Amazon Cooperation Treaty Organization (ACTO).

Denne organisasjonen inkluderer Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam og Venezuela.

Notatet understreket at i flere elver i det sørvestlige Amazonas er vannstanden på det laveste som er registrert for denne tiden av året.

Brasil erklærer vannmangel i store bassenger

Mandag erklærte Brasils føderale vannbyrå en vannmangel i Madeira- og Purus-bassengene, områder nesten på størrelse med Mexico.

Dette ble fulgt av staten Acre som erklærte en nødsituasjon på grunn av en forestående vannmangel i hovedbyen. Disse tiltakene, tatt mer enn to måneder tidligere enn i 2023, tar sikte på å øke overvåkingen, mobilisere ressurser og be om føderal hjelp.

Fjorårets tørke resulterte i betydelige miljømessige og menneskelige konsekvenser, inkludert dødsfall av elvedelfiner og isolasjon av samfunn som er avhengige av vanntransport.

Innvirkning på navigasjon og lokalsamfunn

Dybden av elven Madeira, en viktig vannvei for soyabønner og drivstoff, falt under 3 meter nær Porto Velho 20. juli.

Den samme dybden ble nådd en måned senere i 2023. Navigasjon har vært begrenset om natten, og det er bekymring for at to av Brasils største vannkraftverk kan stoppe produksjonen, slik som skjedde i fjor.

I Envira har grunne elver hindret navigasjonen, påvirket medisinsk tilgang og øket matvareprisene.

Økende skogbranner

En annen stor bekymring er økningen i skogbranner.

Det var rundt 25 000 branner fra januar til slutten av juli, det høyeste antallet for denne perioden på nesten to tiår. I Amazonas er branner først og fremst menneskeskapte, brukt til å forvalte beitemarker og rydde avskogede områder.

Langsiktige klimapåvirkninger

Klimakrisen forverret tørken i 2023, noe som gjorde den til en av de verste som er registrert mange steder og nådde det maksimale “eksepsjonelle” nivået på vitenskapelig skala.

Tørken ble funnet å være 30 ganger mer sannsynlig på grunn av global oppvarming, noe som fremhever den alvorlige virkningen av klimaendringer på Amazonas. Tilbakekomsten av El Niño-fenomenet bidro også til tørrere forhold, men var ikke den primære driveren.

Den alvorlige tørken i Amazonas vekker bekymring for å nå et vippepunkt der regnskogen kan gå over til en tørrere tilstand, noe som resulterer i en massedød av trær og frigjør betydelige mengder CO2.

Dette kan ytterligere føre til høyere globale temperaturer, noe som gjør det avgjørende å beskytte regnskogen og bevege seg bort fra fossilt brensel.

Regionale og globale konsekvenser

Millioner av mennesker i Amazonas har blitt rammet av tørken, med elver på det laveste nivået på over et århundre, noe som har ført til drikkevannsmangel, mislykkede avlinger og strømbrudd på grunn av uttørkede vannkraftverk.

Tørken forverret også skogbranner og førte til høye vanntemperaturer, noe som førte til massedødelighet i elvelivet.

Eksperter understreker behovet for statlige intervensjoner for å støtte lokalsamfunn i å forberede seg på økende tørke.

Røde Kors Røde Halvmåne klimasenter fremhevet nødvendigheten av retningslinjer for å hjelpe lokalsamfunn med å tilpasse seg det endrede klimaet.

Den storstilte ødeleggelsen av regnskogen for storfekjøtt- og soyaproduksjon har forverret tørkeforholdene, ettersom ryddet land beholder mindre vann.

Nyere data indikerer at Amazonas regnskog nærmer seg et vippepunkt, med mer enn 75 % av den urørte skogen som har mistet stabilitet siden tidlig på 2000-tallet.

Global matforsyningsrisiko

Tørkens påvirkning strekker seg utover miljøhensyn, og påvirker den globale matforsyningen.

Amazonas-regionen er kritisk for Storbritannias matimport, inkludert bananer, avokado, meloner og soyabønner til husdyrfôr.

Klimaendringenes effekter på søramerikanske bønder kan føre til høyere matvarepriser og hull i supermarkedshyllene over hele verden.

Den alvorlige tørken i Amazonasbassenget fremhever det presserende behovet for felles innsats for å møte klimaendringer og beskytte dette vitale økosystemet. Regjeringer og organisasjoner må samarbeide for å implementere bærekraftig praksis og støtte berørte samfunn for å redusere de langsiktige konsekvensene på miljøet og global matsikkerhet.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.