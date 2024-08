Globalt online rådgivningsmarked fordobles innen 2032, og når 4,14 milliarder dollar

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Det globale online rådgivningsmarkedet, verdsatt til 2,35 milliarder dollar i 2023, er på vei til å mer enn dobles og nå 4,14 milliarder dollar innen 2032.

Denne veksten, som gjenspeiler en sammensatt årlig vekstrate (CAGR) på 6,52 %, er drevet av økende forbrukerbevissthet, teknologiske fremskritt og økende bruk av smarttelefoner.

Forbedret internettinfrastruktur og økende psykiske helseproblemer, som angst og depresjon, driver denne utvidelsen ytterligere.

Fordeler med online rådgivning

Nettrådgivning gir betydelige fordeler, inkludert tilgjengelighet, rimelighet og bekvemmelighet.

Disse fordelene er sentrale for å drive markedsvekst. Enkeltpersoner i avsidesliggende eller landlige områder, hvor tradisjonelle rådgivningstjenester er knappe, kan få tilgang til terapi via nettbaserte plattformer.

De med fysiske funksjonshemminger eller mobilitetsproblemer finner også elektroniske tjenester fordelaktige. Ved å eliminere behovet for fysisk kontorplass og redusere transport- og administrative kostnader, reduserer nettbasert terapi utgiftene for både klienter og terapeuter.

I tillegg gjør fleksibiliteten til planlegging og potensialet for global rekkevidde online rådgivning til et attraktivt alternativ.

Til tross for fordelene er ikke online rådgivning ideell for alle scenarier.

Personer som trenger intensiv, praktisk behandling eller personlig interaksjon, for eksempel de med alvorlig avhengighet eller komplekse psykiske problemer, kan finne online terapi utilstrekkelig uten ekstra personlig støtte.

Denne begrensningen kan hindre markedsvekst, spesielt for de som trenger mer umiddelbar og direkte intervensjon.

Økende psykiske problemer skaper muligheter

Den økende forekomsten av angst og depresjon gir en betydelig mulighet for online rådgivningsmarkedet.

COVID-19-pandemien så en økning i psykiske helseproblemer, med angst økt med nesten 33 % og depresjon med over 20 % mellom april 2020 og januar 2021.

Selv om disse ratene har gått ned siden pandemiens topp, er behovet for psykisk helsetjenester fortsatt høyt. Denne vedvarende etterspørselen forventes å drive vekst i den elektroniske rådgivningssektoren.

Nettrådgivning er sterkt avhengig av stabil internettilgang, passende enheter og teknologiske ferdigheter.

Spesielt eldre individer kan slite med disse kravene, noe som kan føre til potensielle forstyrrelser i terapisesjoner.

Slike teknologiske utfordringer kan hemme markedets vekst og synliggjøre behovet for løsninger som adresserer disse barrierene.

Dominans av online terapisegment

Markedet er segmentert inn i online terapi og online booking, med online terapi klar til å dominere.

Dette segmentet inkluderer en rekke psykiske behandlinger som individuell rådgivning, parterapi, familieterapi og støttegrupper.

Tilgjengeligheten og bekvemmeligheten som tilbys av online terapiplattformer gjør dem til et populært valg for de som søker psykisk helsestøtte.

Blant markedskategorier – kjærlighet og ekteskap, foreldre og barn, karriereliv, helse og andre – forventes helsesegmentet å ta den største andelen.

Tilstander som angst, depresjon og kroniske sykdommer, kombinert med en voksende geriatrisk befolkning, driver denne etterspørselen.

I følge Verdens helseorganisasjon anslås den globale befolkningen på 60 år og over å vokse fra 1 milliard i 2020 til 2,1 milliard innen 2050, noe som støtter utvidelsen av nettbasert rådgivning i helsesektoren.

Nord-Amerika skal lede markedsvekst

Nord-Amerika forventes å lede markedet for online rådgivning, drevet av økt bevissthet om mental helse og skiftende holdninger til terapi.

Statistikk fra National Alliance on Mental Illness viser at én av fem amerikanske voksne og én av seks unge mennesker opplever psykiske problemer årlig, noe som understreker behovet for tilgjengelige tjenester.

Inntektsgenereringen av online terapiplattformer er i utvikling. Sentrale trender inkluderer verdibaserte prismodeller, integrerte velværetjenester og AI-drevet personalisering.

Plattformer kan tilby lagdelte abonnementer og holistiske velværepakker, som utnytter AI for skreddersydde opplevelser.

Bedriftspartnerskap og datainntektsgenerering presenterer også nye inntektsstrømmer, mens en freemium-modell kan tiltrekke brukere og konvertere dem til premiumtjenester over tid.

Nettrådgivningsmarkedet er satt for betydelig vekst, drevet av fremskritt innen teknologi og et fortsatt fokus på mental helse. Etter hvert som industrien utvikler seg, vil disse trendene og strategiene forme dens fremtidige bane, og tilby nye muligheter for både leverandører og forbrukere.

