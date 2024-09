Børsblodbad: Wall Streets ‘Fear Index’ VIX stiger, nærmer seg en pandemisk markedsrute

CBOE Volatility Index eller VIX, som gir opp markedets forventninger til volatilitet i løpet av de neste 30 dagene, steg til det høyeste nivået på fire år ettersom globale aksjer falt kraftig.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Investorer bruker VIX- kalt “Fryktindeksen” for å måle nivået av risiko, frykt eller stress i markedet når de tar investeringsbeslutninger.

Basert på S&P 500-indeksopsjoner, var VIX opp med mer enn 172 % mandag morgen, og rørte nivåer over 63. Den avkjølte seg imidlertid senere til nivåer på 55.

Dette setter VIX opp hele 340 % fra for en måned siden, noe som betyr at markedsverdien verdt billioner dollar på S&P den siste måneden.

VIX høyest siden pandemien

Copy link to section

Fredag hadde VIX hoppet til sitt høyeste nivå i året etter at en urovekkende jobbrapport forverret Wall Streets frykt for en svekket økonomi.

Mandagens topp var imidlertid den høyeste VIX har sett siden mars 2020, kort tid etter Federal Reserves nødaksjoner under Covid 19-pandemien, ifølge FactSet.

VIX steg så høyt som 85,47 i mars 2020, ifølge FactSet.

Før pandemien hadde VIX økt dette betydelig under finanskrisen i 2008. Den 24. oktober 2008 nådde VIX en intradag-høyde på 89,53.

VIX øker vanligvis under markedsuro eller perioder med ekstrem usikkerhet, men de kan også ofte være kortvarige.

Siden Covid-salget avtok, har VIX vært dempet, og handles ofte under 20.

S&P kom mye nærmere korreksjonsområdet.

Kilde: TradingView

Mandag markedskaos og sannsynlighet for lavkonjunktur

Copy link to section

Amerikanske aksjer falt kraftig mandag som en del av et globalt markedssalg sentrert rundt frykt for lavkonjunktur i USA.

Utsiktene til en amerikansk resesjon har raslet de globale markedene. Svake amerikanske jobbdata som ble utgitt fredagen før, forverret frykten for en økonomisk nedgang.

Investorer var bekymret for at Federal Reserve kan ha vært for treg til å reagere på tegn på avkjøling i den amerikanske økonomien og kanskje måtte kutte renten.

Ifølge Bloomberg har økonomer fra Goldman Sachs økt sannsynligheten for en resesjon i USA det neste året til 25 % fra 15 %. De bemerket imidlertid også at det er “flere grunner til ikke å frykte en nedgang”, til tross for et hopp i arbeidsledigheten, la det til.

Japanske Nikkei 225 stupte 12 % på den verste dagen siden Black Monday-krakket i 1987 for Wall Street. Yenens styrking mot dollar påvirket også japanske aksjer, noe som bidro til markedsvolatiliteten.

Dette salget reflekterte bredere bekymringer om global økonomisk stabilitet og ble speilet av nedganger i andre asiatiske markeder som India og Sør-Korea.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.