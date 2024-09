Crypto får mandagsblues: hva er det neste etter drastiske nedganger av BTC, ETH, Solana?

Kryptomarkedet har opplevd sitt største tredagers salg på nesten ett år, og har tapt så mye som 510 milliarder dollar siden 2. august.

Denne kraftige nedgangen faller sammen med en vaklende utvikling fra aksjer, hvor S&P 500 falt hele 4,4 % i samme periode.

Flere faktorer, inkludert svake sysselsettingsdata, redusert vekst blant store teknologiaksjer og gjenopplivet frykt for lavkonjunktur, har bidratt til markedsnedgangen.

Svake sysselsettingsdata og frykt for lavkonjunktur

De siste sysselsettingsdataene har falt under forventningene, og gjenoppliver frykten for en forestående resesjon. Denne økonomiske usikkerheten har ført til et skifte i investorsentimentet, noe som har bidratt til det kraftige salget i kryptomarkedet.

Underavkastning av store teknologiaksjer

Store selskaper som Microsoft og Intel publiserte lavere enn ventet resultater for andre kvartal, noe som påvirket markedssentimentet. I tillegg har NVIDIA blitt hardt rammet av forventninger om forestående rentekutt i september, noe som får kapital til å strømme tilbake til mindre, hengende selskaper.

Aggressivt salg av Jump Crypto

Jump Cryptos betydelige avlastning av eiendeler har forverret markedsnedgangen. I følge Arkham Intelligence-data har handelsfirmaet lastet av hundrevis av millioner dollar i eiendeler i løpet av de siste dagene.

Bitcoin og Ethereum ser drastiske fall

Bitcoin og Ethereum har sett betydelige prisfall under dette markedssalget. 5. august falt Bitcoin 10 % og Ethereum falt 18 % i løpet av bare to timer. Per nå er Bitcoin og Ethereum ned henholdsvis 20 % og 28 % den siste uken.

Solana leder tap blant de beste kryptovalutaene

Solana har vært den hardest rammede kryptovalutaen blant de 10 beste etter markedsverdi, og har falt 30,6 % siden 30. juli. Denne betydelige nedgangen fremhever den bredere innvirkningen av markedsnedgangen på store kryptovalutaer.

Crypto Fear and Greed Index faller inn i “frykt”

Crypto Fear and Greed Index, som sporer markedssentimentet mot Bitcoin og krypto, har falt tilbake til “frykt”-territorium, og viser en poengsum på 26 på publiseringstidspunktet. Denne endringen i sentiment gjenspeiler den økende usikkerheten og forsiktigheten blant investorer.

Potensiell utvinning drevet av tradisjonelle finansinstitusjoner

Kryptomarkedets utvinning vil sannsynligvis avhenge av en økning i spot- og derivataktivitet fra tradisjonelle finansinstitusjoner. Keith Alan, medgründer av Material Indicators, bemerket at Bitcoin har gått inn i CME-gapet, men det kan bare fylles i tradisjonell finansiell handelstid.

Teknisk analyse peker på ytterligere nedgang

Bitcoins nylige fall til $54 000 markerer et fall på 7,31 % intradag og en nedgang på 17 % over fire dager. Denne skarpe nedgangen har presset Bitcoin under sin 200-dagers EMA, med en nedtur i 50-dagers EMA som signaliserer et truende dødskors.

Tilsvarende har Ethereum stått overfor betydelige tap, og falt til $2 350, en nedgang på 30 % på syv dager.

Japans renteøkning påvirker kryptoprisene

Japans siste renteøkning på 25 basispunkter har økt alle risikoaktiva, inkludert Bitcoin og Ethereum, som falt med henholdsvis over 12 % og 22 %. Japans finansmarkeder har opplevd betydelige tap, noe som har bidratt til den globale markedsnedgangen.

Global markedsustabilitet

En bølge av finansiell kollaps på tvers av globale markeder har skapt bekymring for en potensiell Black Swan-begivenhet eller en Black Monday.

Sør-Korea har stoppet alle salgsordrer, og Magnificent 7-aksjene i USA har slettet nesten 500 milliarder dollar over natten.

I tillegg har den amerikanske sysselsettingsraten falt, noe som øker muligheten for en resesjon.

Hva er det neste for kryptomarkedene?

Til tross for rådende frykt, ser noen okser og detaljhandlere de nåværende markedsforholdene som en mulighet til å kjøpe dip.

Sosialt sentiment rundt kjøp til lavere priser har økt, selv om data fra Santiment tyder på at nivåene forblir under den nødvendige grensen, noe som indikerer et potensial for ytterligere nedgang når amerikanske markeder åpner igjen.

Veien til bedring

Kryptomarkedet står overfor betydelige utfordringer de kommende ukene. Investors sentiment vil være avgjørende for å bestemme markedets bane, med potensial for ytterligere fall dersom dagens økonomiske usikkerhet vedvarer.

Markedets motstandskraft og inntreden av tradisjonelle finansinstitusjoner kan imidlertid gi en vei til bedring på lengre sikt.

