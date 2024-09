Neuralink, nevroteknologiselskapet grunnlagt av Elon Musk, har nådd en betydelig milepæl ved å lykkes med å implantere hjernebrikken sin i en andre menneskelig deltaker.

Denne fremgangen i deres tidlige menneskelige prøvelser representerer et stort skritt fremover i å slå sammen menneskelig erkjennelse med teknologi.

Selv om spesifikke detaljer om operasjonens tidspunkt og pasientens identitet ikke er avslørt, skaper utviklingen betydelig spenning.

I et nylig intervju på Lex Fridman-podcasten ga Musk en oppdatering om fremdriften i rettssaken, og avslørte at 400 av de 1024 elektrodene som ble implantert i den andre pasientens hjerne fungerer for øyeblikket.

Musk uttrykte forsiktig optimisme angående resultatene: «Jeg vil ikke jinxe det, men det ser ut til å ha gått ekstremt bra. Det er mye signal, mange elektroder. Det fungerer veldig bra.”

Effektiviteten til disse elektrodene er avgjørende siden de er designet for å tolke hjernesignaler og oversette dem til handlingskommandoer.

Hovedmålet med Neuralinks hjernebrikke er å hjelpe personer med ryggmargsskader ved å gjøre dem i stand til å kontrollere elektroniske enheter utelukkende gjennom tanke.

Denne banebrytende teknologien lover å forbedre livskvaliteten for de med alvorlige bevegelseshemninger, og muligens lar brukerne spille videospill, surfe på internett og betjene ulike elektroniske enheter uten fysisk interaksjon.

Etter FDA-godkjenning begynte Neuralink å akseptere søknader for den andre deltakeren i sine forsøk i mai. Denne godkjenningen markerte et sentralt øyeblikk for selskapet, og gikk over fra dyreforsøk til forsøk på mennesker.

“Superenkel” operasjon

Nolan Arbaugh, den første mottakeren av Neuralink-implantatet, har delt sin positive erfaring med enheten.

Han beskrev operasjonen som “superenkel” og demonstrerte hvordan implantatet tillot ham å kontrollere en bærbar markør, betjene en musikkspiller på skjermen og spille komplekse spill som sjakk og Civilization VI.

Denne demonstrasjonen fremhevet teknologiens potensial for å gjenopprette en grad av uavhengighet til individer med lammelser.

Arbaugh diskuterte virkningen av implantatet under en podcast med Musk og Fridman.

Han bemerket at enheten gjør ham i stand til å utføre oppgaver på en dataskjerm bare ved å tenke på dem, og dermed redusere hans avhengighet av omsorgspersoner.

Selv om Arbaugh møtte noen komplikasjoner kort tid etter operasjonen, inkludert tilbaketrekking av noen få elektroder, ble disse problemene løst ved å modifisere implantatets algoritme for å øke følsomheten. Fremtidige implantater vil ha tråder plassert dypere inn i hjernen for å minimere lignende problemer.

Etiske og regulatoriske utfordringer

Neuralink har møtt kontroverser, spesielt angående dyreforsøkspraksisen, som har vært gjenstand for føderale undersøkelser.

Til tross for disse utfordringene er det betydelig interesse for selskapets forsøk, med over 1000 frivillige som angivelig har meldt seg på den andre kirurgiske studien.

Musk har ambisiøse planer for fremtiden, og tar sikte på å implantere Neuralinks brikker hos opptil åtte flere pasienter innen utgangen av 2024.

Dette målet reflekterer selskapets tillit til å navigere de tekniske og regulatoriske hindringene som ligger foran oss.

Neuralinks fremgang innen hjerne-datamaskin grensesnittteknologi representerer en banebrytende utvikling innen medisinsk vitenskap.

Mens veien til utbredt adopsjon er fylt med utfordringer, er de potensielle fordelene for personer med alvorlige funksjonshemninger betydelige. Mens Neuralink fortsetter sine forsøk, ser verden med forventning på en fremtid der teknologi sømløst integreres med menneskelig erkjennelse for å overvinne fysiske begrensninger.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.