Fikk Apples langsomme AI-fremgang Buffett til å selge?

Apple gjorde nylig en betydelig inntreden i det generative AI-løpet, og avduket sin Apple Intelligence på WorldWide Developer Conference i juni.

Dette trekket markerte et sentralt øyeblikk for teknologigiganten, og førte til en økning i aksjekursen og presset markedsverdien til svimlende 3,5 billioner dollar på et tidspunkt.

Til tross for denne milepælen har Apple ofte vært sent ute med å ta i bruk nye funksjoner. Imidlertid lar dens dominerende markedsposisjon og unike økosystem det introdusere funksjoner på sin foretrukne tidslinje. Denne trenden fortsetter med sine generative AI-tilbud, som for tiden henger etter konkurrentene.

Apples AI Vision

Apples tilnærming til AI er distinkt, og følger ikke retningslinjene satt av OpenAI. I stedet kartlegger Apple Intelligence sin vei, noe som reiser spørsmål om den potensielle effekten av dets forsinkede inntreden i AI-rommet.

Historisk sett har Apples grensesnitt blitt godt mottatt av brukere. Det kommende AI-grensesnittet, Voice, har som mål å fungere som en privat sekretær, og hjelpe brukere med å administrere data, aktiviteter og daglige liv.

En bemerkelsesverdig funksjon, Priority Notifications, som skal lanseres denne høsten, vil hjelpe brukere med å planlegge oppgaver for neste dag, og sikre at de aldri går glipp av et møte eller en viktig begivenhet.

Apple Intelligence har som mål å levere en omfattende AI-opplevelse, som inkluderer stemme, bilder, videoer og andre generative AI-funksjoner ved å bruke brukerens data.

I tråd med disse fremskrittene planlegger Apple å forbedre Siris evner og er i diskusjoner med Google om lisensiering av Gemini AI-modeller for iPhone 16, noe som åpner for nye muligheter innen essayskriving og bildeskaping.

Apple-sjef Tim Cook uttrykte sin entusiasme og sa: “Vi er begeistret over å introdusere et nytt kapittel innen Apple-innovasjon.

Apple Intelligence vil forandre hva brukerne kan gjøre med produktene våre – og hva produktene våre kan gjøre for brukerne våre.»

Faller bak konkurrentene

I andre kvartal 2024 falt Apples markedsandel fra 16 % til 14 %, midt i hard konkurranse fra teknologigiganter som Huawei og Samsung. Denne nedgangen presset Apple fra tredje til sjette plass på det kinesiske smarttelefonmarkedet.

Huaweis forsendelser økte med 41 % fra år til år, hovedsakelig drevet av lanseringen av Pura 70-serien i april. Huawei hevder å ha oppnådd på 10 år det som tok andre regioner, som USA og Europa, 30 år å oppnå på områder som operativsystemer og kunstig intelligens.

På samme måte har Samsungs nye Galaxy S24-serie innovative AI-funksjoner, inkludert Circle to Search, Live Translation og Generative Edit to Galaxy AI.

Mens Apple utvilsomt jobber hardt med sine AI-initiativer, gjenstår det å se om denne innsatsen vil være nok til å gjenvinne sin tapte markedsandel. Apples produkter, selv om de ofte er sent på markedet, er kjent for sin høye kvalitet. Investorer er imidlertid på vakt mot selskapets etterslep i AI-kappløpet.

Innvirkning på Buffetts investering

Warren Buffetts Berkshire Hathaway reduserte nylig sin eierandel i Apple, noe som reiser spørsmål om årsakene bak denne avgjørelsen. Selv om den nøyaktige begrunnelsen forblir ukjent, er det sannsynlig at Apples langsomme fremgang innen AI, kombinert med dens synkende markedsandel, kan ha påvirket Buffetts trekk.

Den nylige nedgangen i markedsandeler og den intense konkurransen fra rivaler fremhever utfordringene Apple står overfor. Mens selskapet fortsetter å utvikle sine AI-evner, følger teknologiverdenen nøye med for å se om Apple kan gjenvinne sin posisjon som markedsleder. Bare tiden vil vise om Apples AI-innovasjoner vil være nok til å overbevise investorer som Buffett om å opprettholde tilliten til teknologigiganten.

