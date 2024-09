Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Ford Motor Co (NYSE: F) utnytter flåtevirksomheten sin, og gjør det som en gang ble ansett som et “skittent” ord i bilindustrien til et stort konkurransefortrinn.

Under ledelse av administrerende direktør Jim Farley har segmentet kjent som “Ford Pro” generert 184,5 milliarder dollar i inntekter og 18,7 milliarder dollar i justert inntjening siden 2021.

Dette skiftet utfordrer det tradisjonelle synet om at flåtesalg er mindre lønnsomt og negativt for eldre bilprodusenter.

I en nylig inntjeningssamtale fremhevet Farley suksessen til Ford Pro, som presterte eksepsjonelt bra til tross for et generelt fall i andre kvartal for selskapet.

“Ingen andre selskaper har Ford Pro. Vi har til hensikt å presse den fordelen fullt ut, sa Farley til investorene.

Til tross for at Fords aksjekurs falt rundt 30 % etter manglende inntjeningsanslag 24. juli, er flåtevirksomheten fortsatt et lyspunkt.

Flåtesalg: Fords skjulte perle

Fords flåtevirksomhet har fått positiv oppmerksomhet fra Wall Street, med analytikere som kaller den en “skjult perle” av den gamle bilprodusenten. Noen refererer til og med til Pro-segmentet som “Fords Ferrari.”

Mens rivalene General Motors (GM) og Stellantis har omstrukturert sin virksomhet for å øke flåtesalget, forventes det kommersielle salget deres å avta i år sammenlignet med 2023.

Motsatt er Fords kommersielle volumer opp 7% fra i fjor, ifølge Wolfe Research.

Investeringsselskapet spår at Ford vil tjene 9,5 milliarder dollar på sin flåtevirksomhet i år, og overgår de samlede 9,0 milliarder dollar som forventes for GM og Stellantis.

S&P Global Mobility estimerer Fords andel av registreringer av nye biler siden 2021 til rundt 30 %, betydelig foran GMs 22 % og Stellantis 9 %.

Bank of America-analytiker John Murphy er optimistisk på Ford

Ford Pros suksess er en nøkkelårsak til at Bank of America-analytiker John Murphy er optimistisk på Ford-aksjer. Hans kursmål på $22 antyder at aksjen kan mer enn dobles fra sin nåværende posisjon.

Murphy ser potensielle oppside i Ford Pros volumer samt programvaren og tjenestene.

Han bemerker at Ford Pro utgjør omtrent 80 % av Fords programvareabonnementer, med en vedleggsrate på bare 12 %, anslått til å vokse til over 35 % i løpet av de neste årene.

Ford har som mål å utnytte sin flåte og kommersielle segment for å oppnå 1,0 milliarder dollar i salg av programvare og tjenester innen 2025.

I tillegg tilbyr Ford-aksjen en lukrativ utbytteavkastning på 5,98 % i skrivende stund.

Fords strategiske fokus på flåtevirksomheten står i skarp kontrast til tilnærmingene til konkurrentene.

Mens GM og Stellantis står overfor utfordringer med å opprettholde sitt kommersielle salg, skiller Fords proaktive investering i flåtesegmentet og forpliktelsen til programvare og tjenester det.

Denne tilnærmingen sikrer ikke bare umiddelbare inntekter, men posisjonerer også Ford til å kapitalisere på fremtidige markedstrender.

Til tross for de bredere markedsutfordringene og siste aksjeytelse, viser Fords flåtevirksomhet, under “Ford Pro”-banneret, seg å være en robust vekstdriver.

Administrerende direktør Jim Farleys visjon og selskapets strategiske investeringer gir resultater, noe som gjør Ford til en overbevisende vurdering for investorer.

Etter hvert som bilindustrien utvikler seg, kan Fords innovative tilnærming til flåtesalg og forpliktelse til programvare og tjenester sikre fortsatt suksess og markedslederskap.

