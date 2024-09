Forklart: Hva er årsaken til global aksjesalg og hvem har skylden?

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Globale markeder opplevde en betydelig omveltning da handelsmenn reagerte på nylige økonomiske data, og avviklet veddemål som hadde dominert store deler av året.

Japans Topix-indeks led et dramatisk fall på mer enn 12 %, og markerte det mest betydelige salget siden «Black Monday»-krakket i 1987.

Denne salgsbølgen utvidet seg til amerikanske og europeiske markeder, med Wall Streets S&P 500 som falt rundt 4 %.

Hvorfor aksjesalg?

Den primære katalysatoren for denne markedsuroen var nylige økonomiske data, som utfordret den rådende troen på at globale beslutningstakere, spesielt den amerikanske sentralbanken, kunne kjøle ned inflasjonen uten alvorlige sikkerhetsskader.

De mest slående dataene kom fra den amerikanske jobbrapporten som ble utgitt fredag, som indikerte en mye kraftigere nedgang i ansettelser enn forventet.

Denne rapporten økte frykten for at den amerikanske økonomien er under betydelig belastning på grunn av høye lånekostnader.

Bedriftsledere har lagt merke til at forbruksutgifter, en kritisk driver for den amerikanske økonomien, begynner å avta.

“Ved inngangen til dette året var investorens forventninger til et “Goldilocks”-utfall, sa JPMorgans aksjestrateger. Imidlertid blir denne optimistiske fortellingen nå «sterkt testet».

Goldman Sachs reviderte prognosen sin i løpet av helgen, og anslår nå en en-av-fire sjanse for at USA går inn i en resesjon i løpet av det neste året, opp fra en tidligere sannsynlighet på 15 %.

Tegn på økonomisk nød er også tydelige i andre regioner, med næringsundersøkelser i eurosonen som fremhever virkningen av geopolitiske spenninger, svakere global vekst og skjør forbrukertillit.

I mellomtiden viste Kinas dominerende produksjonssektor tegn til avtagende aktivitet i de tre månedene frem til juli.

Alvorlige markedsruksjoner forklart

Globale aksjemarkeder hadde vært på en oppovergående bane, drevet av håp om et “Goldilocks” økonomisk scenario og en økning i amerikanske teknologiaksjer drevet av entusiasme for kunstig intelligens-teknologi.

S&P 500, regnet som verdens mest kritiske aksjebarometer, hadde steget nesten 20 % fra begynnelsen av året, og nådde rekordhøye 16. juli.

Imidlertid er tilbaketrekk i markedet vanligvis raskere enn gevinstene. Siden toppen i juli har S&P 500 falt mer enn 9 %.

Økningen i aksjer hadde også fått aksjer til å virke dyrere, med S&P 500 som handlet til omtrent 20,5 ganger forventet inntjening de neste 12 månedene, sammenlignet med et gjennomsnitt på 16,5 siden 2000, ifølge FactSet-data.

VIX-indeksen, ofte referert til som Wall Streets «fryktmåler», steg til 50 poeng fra 16 poeng for bare en uke siden, det høyeste nivået siden COVID-19-pandemien i 2020, noe som indikerer at mer markedsvolatilitet kan være i vente.

Teknologisektorens Magnificent 7 har en sentral rolle

Investorer har vært spesielt bekymret over den store avhengigheten av et lite antall teknologiaksjer, kjent som USAs «Magnificent Seven».

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Tesla, Meta og Nvidia sto for 52 % av årets avkastning på S&P 500 til og med juli, ifølge Howard Silverblatt, en senioranalytiker ved S&P Dow Jones Indices.

Disse aksjene er nå under press, og transformerer deres en gang positive markedsinnflytelse til en betydelig faktor i salget. Den teknologitunge Nasdaq Composite-indeksen har falt rundt 14 % fra toppen i juli.

Teknologisektorens problemer ble forsterket av nyhetene om at Warren Buffetts Berkshire Hathaway hadde halvert sin eierandel i Apple som del av et bredere skifte bort fra aksjer, noe som førte til at milliardærinvestoren lastet av 76 milliarder dollar i aksjer.

Andre teknologirelaterte bekymringer har også dukket opp, som Intels kunngjøring om å kutte 15 000 jobber i en omfattende snuplan, noe som fikk aksjen til å falle rundt 30% forrige uke.

På samme måte har angst for bærekraften til en AI-drevet boom i etterspørselen etter spesialiserte sjetonger tynget sentimentet, med chipprodusenten Nvidia som falt 35 % fra toppene i juni.

Japans aksjemarked rammet hardest

Japans aksjemarked har båret hovedtyngden av salget, og har slettet alle gevinstene for året etter et fall på mandag.

Denne nedgangen ble utløst av en rask økning i yenen etter at Bank of Japan hevet hovedrenten til 0,25 %, det høyeste nivået siden den globale finanskrisen i slutten av 2008.

Denne haukiske holdningen stod i kontrast til forventningene om et dueskifte i amerikansk pengepolitikk, noe som førte til en avvikling av “carry trades” der investorer låner i lavrenteland for å investere i høyere rente.

Yenens mer enn 12% rally mot amerikanske dollar siden slutten av juni til ¥142,5 representerer et seismisk trekk i valutamarkedene.

En sterkere yen utgjør en betydelig motvind for Japans eksporttunge aksjereferanser.

Japans aksjemarked, sterkt eksponert mot den globale økonomien, har blitt et primært mål for risikoreduksjon når globale fond går over i panikkmodus.

Til tross for nylig bullish retorikk om Japans økonomiske gjenoppblomstring og rekordhøyene som Tokyo-aksjene nådde i juli, hadde denne historien skjør støtte.

Innenlandske institusjoner og enkeltpersoner manglet sterk overbevisning i markedet, og overlot det tunge løftet av rallyet til utenlandske investorer, som kan forlate markedet raskt når sentimentet snur.

Hva er den amerikanske sentralbankens feil?

Federal Reserves beslutning forrige uke om å holde renten på en 23-års høy over 5 % var i tråd med investorens forventninger.

Den svake jobbrapporten i juli, som viste tregere ansettelser og en økende arbeidsledighet, har imidlertid spredt panikk for at Fed kan ha utsatt senking av lånekostnadene for lenge, noe som øker risikoen for en amerikansk resesjon.

Fed-sjef Jay Powell kan stå overfor en utfordrende situasjon hvis ustabiliteten i markedet fortsetter.

Markedene priser nå inn 1,25 prosentpoeng av Fed-kutt, tilsvarende fem kvartpoengs reduksjoner, innen utgangen av året.

Traders vurderer også muligheten for at den amerikanske sentralbanken kan bli tvunget til å reagere med et uplanlagt nødkutt før sitt neste møte i september.

Globale markeder gjennomgår betydelig turbulens på grunn av økende bekymring for den amerikanske økonomiens bane. Det kraftige salget i Japans Topix-indeks og de bredere nedgangene i amerikanske og europeiske markeder understreker den økende frykten blant investorer.

Økonomiske data som peker på en nedgang i ansettelser og forbruksutgifter, kombinert med høye lånekostnader, har økt resesjonsrisikoen.

Den overdimensjonerte innflytelsen fra teknologiaksjer og den kontrasterende pengepolitikken til store økonomier har ytterligere forsterket markedsvolatiliteten.

Når handelsmenn forbereder seg på mer potensiell uro, er fokus fortsatt på hvordan globale beslutningstakere, spesielt den amerikanske sentralbanken, vil navigere i disse utfordrende økonomiske forholdene.