Hugo Boss selger russisk virksomhet til Stockmann, forlater markedet etter Ukraina-invasjonen

Det tyske luksusmotehuset Hugo Boss har solgt sin russiske virksomhet til Stockmann JSC, en mangeårig grossistpartner, for en ikke avslørt avgift, sa selskapet ifølge en Reuters-rapport.

Dette trekket bringer Hugo Boss på linje med en rekke vestlige merker som forlater det russiske markedet som svar på den pågående krigen i Ukraina.

Hugo Boss hadde suspendert detaljhandelen i Russland kort tid etter Moskvas invasjon av Ukraina i februar 2022.

Selskapet stanset også e-handelsaktiviteter og stoppet all reklame på det russiske markedet.

Hugo Boss bekrefter salget til Reuters.

“Vi kan bekrefte at vårt russiske datterselskap er solgt til Stockmann JSC – et selskap som tilhører en av Hugo Boss’ mangeårige grossistpartnere i landet.”

Avtaledetaljer og økonomiske vilkår

Selv om ingen av partene avslørte de økonomiske betingelsene for avtalen, pålegger russiske forskrifter at utenlandske selskaper selger sine eiendeler med minimum 50 % rabatt.

I følge russiske bedriftsdokumenter ble transaksjonen fullført 2. august, og Stockmann JSC eier nå 100 % av Hugo Boss Rus, verdsatt nominelt til 40 millioner rubler ($470 588).

Stockmann JSC svarte ikke umiddelbart på forespørsler om kommentar.

Hugo Boss møtte press fra organisasjoner som B4Ukraine, en koalisjon av sivilsamfunnsgrupper som tok til orde for at vestlige selskaper skulle kutte båndene med Russland.

Til tross for dette presset, hevdet Hugo Boss at de oppfylte sine kontraktsmessige forpliktelser overfor sine grossistpartnere i Russland.

I april uttalte selskapet,

“Når det gjelder grossistvirksomheten vår, oppfylte vi de kontraktsmessige forpliktelsene overfor våre partnere. I denne sammenhengen er og har Hugo Boss fulgt eksisterende EU-sanksjoner til enhver tid.”

Ukraina-invasjonen presser mange selskaper til å trekke seg ut av Russland

Hugo Boss’ utgang fra Russland er en del av en bredere trend med vestlige merker som forlater det russiske markedet på grunn av de geopolitiske konsekvensene av Ukraina-konflikten.

I 2022 suspenderte Ford Motor Company først sin virksomhet i Russland, og noen måneder senere forlot det markedet gjennom salget av sin 49% andel i Sollers Ford Joint Venture.

Bilprodusenten sa at den var “dypt bekymret for situasjonen i Ukraina,” og bemerket at den har “en sterk kontingent av ukrainske statsborgere som jobber hos Ford rundt om i verden.”

Toyota annonserte også å stoppe produksjonen i Russland og stoppe eksporten til landet i 2022 som svar på Russlands invasjon. Krigen påvirket spesielt selskapets innkjøp av nøkkelmaterialer og deler.

I fjor ble det rapportert at selskapets anlegg i St Petersburg kan bli overført til den russiske statlige enheten NAMI.

Andre som har trykket på bremsene på sine russiske operasjoner i varierende kapasitet inkluderer Boeing og Airbus. Apple var en av de første produsentene som stoppet produktsalget i landet.

Airbnb har også suspendert virksomheten i Russland og Hviterussland.

En rapport fra Yale School of Management i januar i år estimerte at over 1000 selskaper offentlig hadde kunngjort at de frivillig innskrenket operasjoner i Russland til en viss grad utover det minimum som lovlig kreves av internasjonale sanksjoner.

Noen selskaper fortsatte imidlertid å operere i Russland uten avskrekking

For eksempel for det amerikanske klesselskapet Guess og det har vært business as usual.

Økonomisk påvirkning på utgående selskaper

En Reuters-analyse publisert i mars i år sa at utenlandske selskaper som forlot Russland siden det invaderte Ukraina i 2022, tapte 107 milliarder dollar i prosessen med å forlate markedet.

Tapet skjedde på grunn av nedskrivninger og tapte inntekter fordi president Vladimir Putins regime implementerte stadig mer straffetiltak for å forlate firmaer, som å selge eiendelene sine med 50 % rabatt og betale minst 10 % av salgsprovenyet til det føderale budsjettet.

Washington har kalt slike betalinger “exit-skatter”.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.