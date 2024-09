Markedskrasj: Nvidia-aksjen faller midt i teknologisk tilbaketrekking

Nvidia ((NASDAQ: NVDA) aksjer har falt i tidlig mandag handel, noe som utvider aksjens en måneds nedgang til rundt 23%.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Denne nedturen kommer midt i en stor tilbakegang i globale teknologiaksjer og rapporter om en forsinkelse i leveringen av Nvidias nydesignede AI-brikker kjent som Blackwell.

Kilde: TradingView

Nvidias Blackwell-brikkeforsinkelse påvirker aksjeytelsen

Copy link to section

Nvidia avduket Blackwell-serien med prosessorer tidligere i år, og skryte av at disse flaggskipbrikkene kunne utføre kunstig intelligensoppgaver med mer enn dobbelt så høy hastighet som de nåværende Hopper-brikkene.

Disse nye brikkene lovet også å bruke mindre energi og gi mer skreddersydd fleksibilitet, og posisjonerer dem som en betydelig oppgradering i forhold til eksisterende teknologi.

Til tross for de lovende egenskapene til Blackwell, indikerte en rapport fra det teknologifokuserte nyhetsbyrået The Information at Nvidia hadde informert nøkkelkunder, inkludert Microsoft og en ikke navngitt skytjenesteleverandør, om en designfeil i Blackwell-arkitekturen.

Denne feilen kan potensielt forsinke produksjonsopptrapping og leveringsdatoer med rundt tre måneder.

Hyperscalers’ investering og Nvidias produksjonsplaner

Copy link to section

Hyperscalers, som er store leverandører av massive datasentre og skytjenester, anslås å bruke rundt 500 milliarder dollar i løpet av de neste to årene på å bygge ut infrastrukturen deres, ifølge estimater fra Barclays.

Nvidia hadde planlagt å øke produksjonen av Blackwell-prosessorene i løpet av andre halvdel av dette året, og fortsette å selge sin H100 Hopper-serie til store kunder som Microsoft, Meta Platforms og Googles foreldre Alphabet.

Analytikere hadde forventet at Blackwell skulle begynne å generere inntekter for Nvidia i tredje kvartal, med globale kundedatasentre som mottok brikkene innen årets siste tre måneder.

Nvidias dominerende markedsandel og høye etterspørsel etter AI-teknologi ble spådd å øke konsernets datasenterinntekter til så høye som 150 milliarder dollar neste år, hovedsakelig drevet av Blackwell-lanseringen.

Nvidias strategiske utsikter midt i produksjonsutfordringer

Copy link to section

Til tross for den rapporterte forsinkelsen, er Nvidias strategiske utsikter fortsatt fokusert på langsiktig vekst og markedslederskap.

Jensen Huang, medgründer og administrerende direktør i Nvidia, understreket selskapets forpliktelse til å oppgradere sine AI-akseleratorer årlig.

Under et arrangement i Taipei kunngjorde Huang planer for en Blackwell Ultra-brikke for 2025 og en neste generasjons plattform kalt Rubin for 2026.

Benchmark-analytiker Cody Acree bemerket at Nvidia har som mål å ha Blackwell i full produksjon innen andre kvartal, med global tilgjengelighet forventet senere i år.

Acree fremhevet at etterspørselen etter H200- og Blackwell-brikkene er godt foran tilbudet, og selskapet forventer at denne etterspørselen kan overstige tilbudet langt inn i neste år.

Analytikerperspektiver på Nvidias ytelse på kort sikt

Copy link to section

Goldman Sachs-analytiker Toshiya Hari gjentok sin overbevisning-kjøpsvurdering og $135-kursmål på Nvidia-aksjen, og uttrykte tillit til Blackwells rolle i Nvidias vekst.

Hari erkjente at den rapporterte forsinkelsen kan forårsake volatilitet på kort sikt, som potensielt kan føre til dempet vekst i oktober og januar kvartalene.

Han forventer imidlertid minimal innvirkning på Nvidias inntjening for kalenderåret 2025 og tror selskapets langsiktige konkurranseposisjon vil forbli sterk.

Nvidia, som er satt til å rapportere sine økonomiske resultater for tredje kvartal senere denne måneden, hadde tidligere forsikret investorer om at inntektene i inneværende kvartal ville stige til rundt 28 milliarder dollar.

Denne sterkere enn forventet inntektsprognose hadde bidratt til å dempe bekymringer om en “luftlomme” forårsaket av Blackwell-lanseringen.

Markedsreaksjoner og Nvidias aksjebane

Copy link to section

Nvidia-aksjene ble markert 9,5 % lavere i førmarkedshandelen, noe som indikerer en mandagsåpningskurs på $97,08 hver.

Hvis denne nedgangen holder seg gjennom handelsøkten, vil det presse Nvidias aksje inn i bjørnemarkedets territorium, typisk definert som en nedgang på 20 % fra en aksjes nylige topp.

Nvidia-aksjene hadde stengt på et rekordhøyt nivå på 135,58 dollar hver 18. juni.

Den rapporterte forsinkelsen i Blackwell-produksjonen har utvilsomt bidratt til den nylige nedgangen i Nvidias aksjer.

Noen investorer hadde uttrykt bekymring for at kunder kan kansellere bestillinger på de eldre H100-brikkene og vente på at de nyere Blackwell-prosessorene blir tilgjengelige senere på året.

Nvidias fortsatte fokus på innovasjon og dets sterke posisjon i AI- og datasentermarkedene antyder imidlertid at selskapet fortsatt er godt posisjonert for fremtidig vekst.

Nvidias langsiktige utsikter og bransjedynamikk

Copy link to section

Ettersom teknologiindustrien fortsetter å utvikle seg, er Nvidias rolle i å forme fremtiden for AI og datasenterteknologi fortsatt kritisk.

Selskapets evne til å navigere produksjonsutfordringer og opprettholde sin markedslederskap vil være nøkkelen til langsiktig suksess.

De forventede investeringene fra hyperskalere og den økende etterspørselen etter avanserte AI-prosessorer understreker de betydelige mulighetene i denne sektoren.

Til tross for de kortsiktige utfordringene som følger av den rapporterte forsinkelsen i Blackwell-produksjonen, antyder Nvidias strategiske fokus på innovasjon og dens robuste markedsposisjon positive langsiktige utsikter.

Ettersom selskapet tar tak i den rapporterte designfeilen og øker produksjonen, vil det sannsynligvis fortsette å drive fremskritt innen AI-teknologi og utnytte den økende etterspørselen etter høyytelsesprosessorer.

Nvidias nylige aksjenedgang reflekterer både bredere markedstrender og spesifikke utfordringer knyttet til produksjonen av deres nye Blackwell AI-brikker.

Mens den rapporterte forsinkelsen har skapt bekymring blant investorer, gir selskapets strategiske fokus på innovasjon og dets sterke markedsposisjon et solid grunnlag for fremtidig vekst.

Ettersom Nvidia fortsetter å navigere i disse utfordringene og utnytte mulighetene i AI- og datasentermarkedene, er det fortsatt en nøkkelaktør i det utviklende teknologiske landskapet.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.