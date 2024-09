Nikkei 225 opplever historisk stupe, Topix snurrer midt i frykt for global lavkonjunktur

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Japanske aksjer var vitne til et enestående fall på mandag med Nikkei 225-indeksen som falt nesten 13 % i sin største enkeltdags-nedgang noensinne, og sendte sjokkbølger gjennom globale markeder og vekket bekymring for en truende amerikansk resesjon.

Den bredere Topix-indeksen falt også med opptil 11 %, og slettet alle gevinstene for året.

På fredag hadde Nikkei 225 allerede opplevd sitt mest betydelige endagspoengfall siden 1987-krasjen, og stupte mer enn 4600 poeng.

Markedsvanviddet førte til suspendering av handelen i både Topix- og Nikkei-futures da de traff “kretsbryter”-nivåer, som er designet for å stoppe handelen under ekstrem markedsvolatilitet.

Dette fenomenet var ikke isolert til Japan; lignende effektbrytere ble utløst i Sør-Korea for første gang på fire år.

Futures-markeder indikerte at salget i Japan kan utvide seg til Europa og USA, med investorer som forbereder seg på fornyet volatilitet drevet av frykt for at Federal Reserve kan ha vært for trege med å håndtere tegn på en avkjølende amerikansk økonomi, noe som potensielt har nødvendiggjort rentekutt .

Bill Ackman, administrerende direktør i Pershing Square, sa:

Federal Reserve var for treg til å heve renten. Nå går det for sakte å senke dem.

Selge for å fjerne risikoen?

Traders i Tokyo tilskrev salget til en betydelig korreksjon og de-risikobevegelse fra globale fond.

Det japanske markedet, ofte sett på som en klokke for global handel, ble et mål for profitttaking midt i den risikofrie trenden.

Yenens styrke, etter å ha økt med rundt 9 % siden midten av juli, forsterket virkningen på Tokyo-aksjene ytterligere.

“Det japanske markedet blir sett av globale investorer som en garanti for global handel,” sa lederen av et globalt pensjonsfond i Japan som sitert av Financial Times.

Så hvis du er i alvorlig risikoreduksjonsmodus, ettersom mange investorer nå er på grunn av amerikansk resesjonsfrykt og geopolitikk, er det fornuftig å ta fortjeneste i et japansk marked som har prestert bra i år.

Ringvirkninger over hele Asia og verden

Salget i Japan ble gjentatt på tvers av andre asiatiske markeder.

Sør-Koreas Kospi-referanseindeks falt over 4 % i tidlig handel, mens Australias S&P/ASX 200 falt nesten 3 %.

Taiwans viktigste aksjemarkedsindeks falt mer enn 6 %. Svake amerikanske jobbdata fra fredag forverret markedspresset, da investorer fortsatte å flykte fra dyre teknologiaksjer.

I India handlet BSE Sensex 2,91 % lavere, ned 2 358 poeng, mens Nifty50 handlet 2,88 % lavere klokken 11:43, ned 712,50 poeng.

Nasdaq-indeksen falt inn i korreksjonsområdet, og treasuries steg kraftig

Skiftende investorsentimenter og fremtidige implikasjoner

Vix-indeksen, et mål på forventet turbulens i amerikanske aksjemarkeder kjent som Wall Streets «fryktmåler», steg til 29 poeng fredag, det høyeste nivået siden den amerikanske regionale bankkrisen i mars året før.

Det teknologitunge Nasdaq Composite endte uken 3,4 % lavere og har falt mer enn 10 % siden julis all-time high.

Statsobligasjoner steg, og avkastningen på den amerikanske 10-årsseddelen nådde sitt laveste nivå siden desember på 3,82 %.

Lørdag avslørte Warren Buffetts Berkshire Hathaway at de hadde halvert Apple-beholdningen i andre kvartal, hevet kontantposisjonen til rekordhøye 277 milliarder dollar og kjøpt statsobligasjoner.

Den siste turbulensen utvidet seg til kryptovalutamarkedet, med Bitcoins pris som falt mer enn 8 % til $54 000, og Ethers pris falt nesten 17 %.

Investorenes bekymringer ble forsterket av Federal Reserves beslutning om å holde renten på vent, noe som førte til spekulasjoner om at sentralbanken kan ha gjort feil ved å ikke kutte renten tidligere.

JPMorgan-økonomer sluttet seg til andre Wall Street-strateger i helgen for å oppfordre Fed til å redusere rentene med 0,5 prosentpoeng på sine to neste møter.

Srini Ramaswamy, JPMorgans administrerende direktør for amerikansk renteforskning, uttrykte et “bullish” syn på volatilitet gitt den nyoppdagede usikkerheten rundt renter og illikviditet i sommermarkedet.

Madhavi Arora, hovedøkonom, Emkay Global Financial Services, sa:

En kombinasjon av høyere langsiktige avkastninger i Japan, et uattraktivt sikringsforhold for japanske bedrifter på utenlandske investeringer og en sterkere yen, drevet av andre faktorer mer enn en haukisk BoJ, vil føre til en repatriering av kapital til Japan. Dette kan føre til at den globale obligasjonspremien stiger.

