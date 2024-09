RBC nedgraderer Moderna og kutter kursmålet med 28 %: Bør du avslutte?

Beslutningen fra RBC Capital Markets om å nedgradere Moderna Inc. (NASDAQ: MRNA) fra «Outperform» til «Sector Perform» har fått aksjen til å falle med over 6 % i førmarkedshandelen på mandag.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Denne nedgraderingen reflekterer økende bekymring for Modernas kortsiktige utsikter midt i et stadig mer utfordrende marked for flaggskipet COVID-19 og RSV-vaksiner.

Ved siden av nedgraderingen kuttet RBC kursmålet for aksjen fra $125 til $90, noe som indikerer en forsiktig holdning til selskapets fremtid.

Dette reviderte målet antyder fortsatt en beskjeden oppside fra siste sluttkurs, men det understreker de usikre utsiktene Moderna står overfor etter en turbulent resultatrapport for 2. kvartal.

Q2 resultat i detalj

Copy link to section

Selskapets inntekter for 2. kvartal 2024, publisert 1. august, overgikk Wall Streets prognoser med en omsetning på 241 millioner dollar, og slo forventningene med 106,13 millioner dollar.

Til tross for denne takten, rapporterte Moderna en svimlende 73 % nedgang i netto produktsalg på år-til-år, primært drevet av den reduserte etterspørselen etter deres COVID-19-vaksine, Spikevax.



Bioteknologifirmaet anslår nå sitt årlige produktsalg til mellom 3 og 3,5 milliarder dollar, ned fra en tidligere prognose på rundt 4 milliarder dollar.

Den reduserte veiledningen reflekterer flere motvinder, inkludert redusert salg i EU og økende konkurranse i det amerikanske markedet for luftveisvaksiner.

Modernas jevnaldrende, som Pfizer og GSK, har styrket sine posisjoner, og overlatt Moderna til å navigere i et landskap fylt med rivalisering.



Modernas administrerende direktør, Stéphane Bancel, har understreket selskapets forpliktelse til å gjennomføre sin strategi for den kommende COVID-sesongen og den amerikanske lanseringen av sin RSV-vaksine. Imidlertid antyder nedgraderingen fra RBC at denne innsatsen kanskje ikke er nok til å oppveie de rådende utfordringene.

Motvind møtt av Moderna

Copy link to section

I bunn og grunn står Moderna overfor et komplekst utvalg av problemstillinger. Selskapets balanse, selv om den er sterk med en kontantreserve på 10,8 milliarder dollar per 30. juni 2024, avslører sårbarheter i å opprettholde lønnsomhet midt i fallende salg.



Den reviderte veiledningen har rystet investortilliten, og har bidratt til en kraftig nedgang i Modernas aksjekurs, som falt fra $120 til $86 på bare to dager etter resultatkunngjøringen.



Denne volatiliteten fremhever markedets bekymring for Modernas avhengighet av sin COVID-19-franchise, en bekymring forsterket av det bredere skiftet mot en endemisk behandling av viruset.

I et vekstperspektiv står Moderna ved et veiskille. Selskapet utvider aktivt sin pipeline utover COVID-19, med bemerkelsesverdig fremgang i sine respiratoriske syncytialvirus (RSV) og influensavaksineprogrammer.



FDA-godkjenningen av Modernas RSV-vaksine, mRESVIA, markerer en betydelig milepæl, men markedets reaksjon indikerer skepsis til dens umiddelbare innvirkning på inntektsveksten.



Modernas strategiske fokus på å utnytte sin mRNA-teknologiplattform for å møte bredere folkehelseutfordringer er fortsatt en sentral del av dens langsiktige vekstnarrativ.

Til tross for disse vekstinitiativene er utsiktene på kort sikt fortsatt uklare. Modernas aggressive FoU-utgifter, anslått til rundt 4,5 milliarder dollar for 2024, understreker forpliktelsen til innovasjon, men gjenspeiler også den høye innsatsen som er involvert i å utvikle nye terapier.



Bioteknologifirmaet har gjort fremskritt innen onkologi med sin mRNA-baserte individualiserte neoantigenterapi, men disse fremskrittene forventes ikke å bidra til omsetning på kort sikt.

Mens Moderna kartlegger kursen gjennom dette turbulente landskapet, vil selskapets resultater bli nøye gransket.

De neste kvartalene vil være avgjørende for om Moderna kan stabilisere sin inntektsbase og utnytte potensialet i rørledningen.

Både investorer og analytikere vil se etter tegn på bedring og vedvarende vekst i selskapets finansielle beregninger.

Med denne grunnleggende oversikten i tankene, er det på tide å rette oppmerksomheten mot de tekniske aspektene ved Modernas lager.

Ved å analysere viktige tekniske indikatorer og trender kan vi få verdifull innsikt i markedssentimentet og forutse hvordan Modernas aksje kan utvikle seg i de kommende månedene.

En sprett tilbake på kortene?

Copy link to section

Modernas aksje har sett en betydelig nedgang fra all-time high nær 2022 fra slutten av 2021. Selv om den har forsøkt å hoppe tilbake og stabilisere seg flere ganger i løpet av denne nedtrenden, har den ikke klart å gjenvinne tidligere svinghøyder.



MRNA-diagram av TradingView

Aksjen har mistet 50 % av verdien fra sin forrige sving over 170,47 dollar i mai i år og en tredjedel av verdien siden starten av måneden. Dessuten handler den nå nær sitt tidligere støttenivå nær $67,5. Derfor er sjansen for en tilbaketrekning fortsatt sterk.

Derfor må bjørner som ønsker å gå inn i en ny shortposisjon i aksjen vente på at et sprett skal materialisere seg eller at aksjen faller under $67,5.

Investorer og handelsmenn som har et gunstig syn på selskapet på kort til mellomlang sikt, kan kapitalisere på denne siste raske nedgangen ved å kjøpe aksjen under $80 med et stop loss på $67,2. Hvis momentumet endrer seg selv midlertidig, kan aksjen snart hoppe tilbake til nivåer over $100 igjen.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.