TikTok trekker Lite Rewards-programmet permanent fra EU på grunn av sikkerhetshensyn

TikTok har gått med på å trekke sitt ‘Lite Rewards’-program permanent fra EU som svar på bekymringer reist av EU-kommisjonen.

Denne avgjørelsen, tatt i henhold til Digital Services Act (DSA), fremhever den økende granskningen av digitale plattformer, spesielt når det gjelder sikkerhet og velvære til brukere, spesielt barn.

I april 2024 innledet EU-kommisjonen en formell sak mot TikTok, med fokus på «Task and Reward Program» av TikTok Lite, en lettere versjon av hovedappen lansert i Spania og Frankrike.

Programmet tillot brukere å tjene poeng ved å utføre oppgaver som å se videoer og like innhold.

Kommisjonen var bekymret for at dette programmet kunne krenke artikkel 34 og 35 i DSA, spesielt angående mangelen på tidligere grundig vurdering av fysiske og mentale risikoer, plattformens vanedannende natur og fraværet av effektive risikoreduserende tiltak.

Bekymringer om barnesikkerhet

Et av hovedproblemene var den mistenkte mangelen på effektive aldersverifiseringsmekanismer på TikTok, noe som vekket alarmer om den potensielle innvirkningen på barn.

For å overholde DSA har TikTok forpliktet seg til å trekke Lite Rewards-programmet permanent fra EU og har gått med på å ikke lansere noe lignende program som kan omgå denne tilbaketrekningen.

Forpliktelsene fra TikTok er juridisk bindende, og ethvert brudd vil umiddelbart utgjøre et brudd på DSA, noe som resulterer i bøter.

Thierry Breton, EU-kommissær for indre marked, understreket viktigheten av denne avgjørelsen, og fremhevet det vanedannende potensialet til slike programmer og behovet for å beskytte unge europeeres «hjernetid».

DSA, som trådte i kraft for alle nettplattformer i EU 17. februar 2024, har som mål å sikre et tryggere digitalt rom.

TikTok-forhandlingene representerer den første saken som ble avsluttet under DSA og markerer første gang EU-kommisjonen har akseptert forpliktelser fra en utpekt nettplattform som den hadde åpnet formell sak mot.

Pågående gransking av TikTok-praksis

Separate prosedyrer mot TikTok, lansert av EU-kommisjonen i februar 2024, pågår fortsatt.

Disse prosedyrene vurderer om TikTok har brutt bestemmelser knyttet til beskyttelse av mindreårige, reklametransparens, datatilgang for forskere og risikohåndtering av vanedannende design og skadelig innhold.

Et søksmål ble anlagt av den amerikanske regjeringen mot TikTok og dets morselskap ByteDance i august 2024.

Søksmålet hevder omfattende brudd på Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

Vestlige myndigheter har også uttrykt betydelige bekymringer om ByteDances koblinger til det kinesiske kommunistpartiet, noe som førte til at appen ble forbudt på offisielle enheter.

I mars 2024 godkjente den amerikanske kongressen et lovforslag som tvinger ByteDance til å avhende den sosiale medieplattformen eller stå overfor et fullstendig forbud i USA.

Dette lovgivningspresset understreker den globale kontrollen TikTok er under angående personvern og sikkerhetshensyn.

TikToks beslutning om å trekke Lite Rewards-programmet fra EU markerer et betydelig skritt i samsvar med regulatoriske forventninger og adressering av sikkerhetsproblemer.

Den siste utviklingen setter en presedens for hvordan digitale plattformer kan trenge å tilpasse praksisen sin for å overholde strenge regler utformet for å beskytte brukere, spesielt de yngre demografiske. Bevegelsen reflekterer også den bredere trenden med økende reguleringskontroll av teknologigiganter globalt, og understreker viktigheten av ansvarlig digital praksis for å ivareta brukernes velvære.

