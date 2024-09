BofA oppgraderer Apollo Global-aksjen etter en dramatisk nedgang på 20 % denne måneden: Bør du vurdere å kjøpe?

5. august oppgraderte Bank of America Apollo Global Management til “Kjøp” fra “Nøytral” etter et betydelig fall på 20 % i selskapets aksjer siden begynnelsen av måneden.

BofA-analytikere tilskrev dette fallet til svakere enn forventet Q2-resultater sammen med bredere markedspress, inkludert svake økonomiske data og lavere renteutsikter.

Apollo Global Q2 inntjeningsbilde

De økonomiske resultatene for 2. kvartal for Apollo Global Management falt under Wall Street-forventningene, med en rapportert Non-GAAP EPS på $1,64, manglende estimater med $0,11.

Denne nedgangen var hovedsakelig forårsaket av en nedgang i fortjenesten fra Athene forsikringsenheten, til tross for rekordhøy honorarrelatert inntjening og robust momentum i kapitalforvaltningsenheten.

Den totale omsetningen for dette kvartalet ble rapportert til 6,02 milliarder dollar, som markerer en betydelig nedgang på 56,1 % fra år til år.

Til tross for nedgangen i resultatet for andre kvartal, er Apollo Globals grunnleggende virksomhet fortsatt robust. Totale eiendeler under forvaltning per 30. juni 2024 var 696 milliarder dollar, opp fra 671 milliarder dollar ved utgangen av første kvartal, hovedsakelig drevet av en tilstrømning på 39 milliarder dollar i perioden.

Denne veksten i 2. kvartal inkluderer sterke tilførsler på 144 milliarder dollar sett over de siste tolv månedene ved utgangen av 30. juni. Honorarrelaterte inntekter så en sunn økning til 516 millioner dollar fra 462 millioner dollar i 1. kvartal, styrket av høyere forvaltningshonorarer.

Athene-utfordringen

En betydelig trøkk på Apollos nylige resultater har vært Athene-livrentevirksomheten, hvor fortjenesten falt 11 % år-over-år til 710 millioner dollar.

Denne nedgangen skyldtes i hovedsak lavere inntekter fra alternative investeringer.

Til tross for dette fortsetter Athene å tiltrekke seg betydelig kapital, og sikrer 6 milliarder dollar for den andre fasen av en strategi som utfyller dens primære operasjoner.

Segmentet er fortsatt viktig, selv om det står overfor utfordringer, spesielt med en redusert nettospredning i 2. kvartal, noe som gjenspeiler et dynamisk og utfordrende landskap.

Attraktive pris-inntektsvekstforhold

Ser vi utover den umiddelbare økonomien, forbedrer Apollo Global aktivt sin kapitalforvaltningsvirksomhet og utvider sin private formuekanal.

Analytikere har fremhevet Apollos attraktive pris-inntektsvekst (PEG) ratio på under 1, noe som posisjonerer det gunstig innenfor kapitalforvaltningssektoren. Forventningen om å bli lagt til S&P 500 fungerer som en potensiell katalysator som ytterligere kan styrke aksjens appell til investorer.

Aksjens nylige nedgang har også gjort verdsettelsen attraktiv, med en forward PE-ratio på 13,4 som reflekterer en diskontert verdsettelse i forhold til dens langsiktige inntjeningsvekst, som forventes å være i området 15-20 %.

Apollos kommende investordag, planlagt til 1. oktober, kan være spesielt viktig ettersom den kan avsløre ytterligere strategiske planer og potensielt katalysere aksjens utvinning.

Når vi har navigert gjennom Apollo Globals nylige økonomiske omveltninger, er det klart at selv om den umiddelbare fortiden har vært utfordrende, lover de underliggende forretnings- og strategiske initiativene for bedring og vekst.

La oss nå, med en dypere forståelse av det grunnleggende, se på hva diagrammene har å si om aksjens kursbane.

Er den langsiktige oppgående trenden i ferd med å ta slutt?

Apollo har vært en av de beste aksjene i finanssektoren siden 2016, etter å ha gitt en tidoblet avkastning (inkludert utbytte) til investorene i denne perioden.

APO-diagram av TradingView

Aksjen hadde mer enn doblet seg fra sine laveste nivåer i oktober 2023 i slutten av juli i år, men denne siste nedgangen kan ha avsluttet denne opptrenden i det minste på mellomlang sikt.

28-dagers RSI har snudd kraftig ned og alle mellomlangsiktige trendindikatorer har blitt negative. Tatt i betraktning, må investorer som ser på denne nedgangen som en kjøpsmulighet vente før de starter nye lange posisjoner.



De første tegnene på stabilitet vil dukke opp bare hvis aksjen begynner å handle over sitt 100-dagers glidende gjennomsnitt og MACD (12,26,9)-indikatoren blir grønn. Med mindre det skjer, vil sjansene for at den faller lavere forbli.



Kortsiktige tradere med bearish utsikter bør prøve å innlede en shortposisjon nærmere $105 med et etterfølgende stop-loss over aksjens 100-dagers glidende gjennomsnitt, som for øyeblikket er på $114,75. Hvis den nedadgående trenden vedvarer, kan aksjen falle til sin mellomlangsiktige svingende lave nær $78 hvor man kan bokføre fortjeneste.





