Bør du kjøpe Cadence etter det siste fallet på 23 %? Det mener Piper Sandler

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ: CDNS) har opplevd en bemerkelsesverdig nedgang nylig, og falt over 23 % den siste måneden, men analytikere hos Piper Sandler ser dette som en mulighet.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Analytikere er fortsatt optimistiske

Copy link to section

Ved å oppgradere aksjen fra nøytral til overvektig, har de opprettholdt et bullish kursmål på $318, noe som tyder på en potensiell oppside på 25 %.

Dette synet er i stor grad basert på troen på at den siste nedgangen tilbyr et lukrativt inngangspunkt til en robust programvareressurs innen halvledersektoren.

Piper Sandler-analytiker, Clarke Jeffries, fremhevet at til tross for den lunken ytelsen i 2. kvartal som bidrar til denne nedgangen – midt i bredere bransjeusikkerhet – er selskapet klar for bedring.

Jeffries pekte på spesifikke utfordringer som den pågående overgangen i verifikasjonsteknologier og press fra det kinesiske markedet, men er fortsatt optimistisk med tanke på økningen i verifikasjonsleveranser og påfølgende økonomiske forbedringer i de kommende kvartalene.

Analytikere hos Baird bekreftet for nylig sin tillit til Cadence, og opprettholdt en Outperform-rating, men justerte litt prismålet fra $341 til $338 etter resultatmeldingen for 2. kvartal.

De tilskrev denne lille justeringen til en rekalibrering av forventningene, men forutså sterkere estimatrevisjoner i FY25 som kan drive aksjen videre.

Cadences resultat for 2. kvartal

Copy link to section

Denne følelsen er underbygget av Cadences Q2-inntjening, hvor den overgikk forventningene med en ikke-GAAP EPS på $1,28, overgikk estimatene med $0,05, og en inntekt på $1,06 milliarder som overgikk prognosene med $20 millioner.

Selskapet har dratt nytte av robust etterspørsel på tvers av kunstig intelligens, hyperskala og bilsektorer, noe som har styrket sin økonomiske stilling.

Når vi ser på Cadences økonomiske helse mer bredt, rapporterte selskapet et robust andre kvartal med en ordrereserve på 6,0 milliarder dollar, noe som signaliserer sterk pågående etterspørsel etter tilbudene.

De finanspolitiske utsiktene for 2024 ser lovende ut med anslåtte inntekter fra 4,60 milliarder dollar til 4,66 milliarder dollar og ikke-GAAP-driftsmarginer forventet mellom 41,7 % til 43,3 %.

For de kommende kvartalene forventer Cadence å tjene mellom $1,165 milliarder og $1,195 milliarder i inntekter. De forventer også å opprettholde sterk ikke-GAAP-inntjening per aksje, noe som fremhever deres evne til å fortsette å prestere godt økonomisk selv når markedet er uforutsigbart.

Nylig anskaffelse og konkurrerende vollgrav

Copy link to section

Ved å dykke dypere inn i de grunnleggende operasjonene til Cadence, blir selskapets dyktighet i EDA-sektoren spesielt forsterket av dets innovative produkttilbud og strategiske oppkjøp, som det nylige kjøpet av BETA CAE-systemer.

Dette oppkjøpet diversifiserer ikke bare Cadences simuleringsportefølje, men forbedrer også fotavtrykket på tvers av flere kritiske sektorer, inkludert bil- og romfart, og kan potensielt legge til $40 millioner i inntekter for FY24.

Slike strategiske grep er avgjørende ettersom Cadence utnytter økende krav i det AI-drevne halvledermarkedet, og utnytter sin Cadence.AI-portefølje og neste generasjons maskinvaresystemer som Palladium Z3 og Protium X3, som setter nye standarder for verifisering og ytelse.

Forretningsutsiktene forblir optimistiske ettersom Cadence fortsetter å styrke sin ledelse innen verifisering.

Dets store partnerskapsimplementeringer og produktinnovasjoner forventes å gi høyere gjennomstrømning og ytelse, avgjørende for AI-brikkedesign.

Disse fremskrittene posisjonerer Cadence gunstig innen den dynamiske halvlederindustrien, forventet å vokse betydelig, drevet av økte FoU-utgifter fra nøkkelaktører i AI og andre sektorer med høy vekst.

Fra et verdsettelsesperspektiv, til tross for det nylige fall i aksjekursen, handles det med et fremover P/E-forhold på 42 Cadence fortsatt til en premie sammenlignet med sine jevnaldrende, noe som gjenspeiler høye forventninger innebygd i dens fremtidige vekstbane.

Med disse aspektene i tankene, vender vi oss nå til den tekniske analysen for å utforske hva diagrammene antyder om Cadences aksjekursbane, spesielt i lys av nylige markedsbevegelser og analytikeroppgraderinger.

Denne analysen vil gi en annen linse for å vurdere de potensielle investeringsmulighetene i Cadence ettersom den fortsetter å innovere og lede innen halvlederdesign.

Langsiktig oppgående trend forblir intakt

Copy link to section

Cadence-aksjen har vært en bemerkelsesverdig ytelse innen halvledersektoren, og har steget seks ganger fra laveste nivå i 2020 de siste fire årene.

Det som gjør denne ytelsen virkelig bemerkelsesverdig er at aksjen har vist mye lavere volatilitet enn sine jevnaldrende i halvlederindustrien, som er svært syklisk.







CDNS-diagram av TradingView

Selv om aksjen opplever bearish momentum på kort og mellomlang sikt, forblir dens langsiktige oppgående trend intakt, så eksisterende aksjonærer som har kjøpt aksjen til lavere priser trenger ikke å få panikk.

Aksjen fant nylig støtte over sin 38,2% Fibonacci-retracement fra 2020-bunnene og årets høyeste på rundt $241.

Investorer som er positive på aksjene som analytikere kan kjøpe den nær $250 med et stop loss på 38,2% Fibonacci retracement på $222.

Traders som er bearish på aksjen, men som ikke har initiert en shortposisjon ennå, må avstå fra å gjøre det på nåværende nivåer fordi aksjen har opplevd en dramatisk nedgang nylig og RSI på daglige diagrammer har nådd oversolgte nivåer.



Enhver ny shortposisjon bør kun vurderes hvis aksjen spretter tilbake til over $280 eller hvis den faller under $223.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.