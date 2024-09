Midt i Musks søksmål forlater OpenAI-medgründer, tar Brockman forlenget permisjon

OpenAI har hatt et par tunge dager. Uken startet med nyheten om at Elon Musk gjenopplivet et gammelt søksmål mot selskapet. En medgründer hoppet deretter av skipet for å bli med i et konkurrerende AI-selskap, mens en annen medgründer bestemte seg for å ta 9 måneders permisjon.

Søksmålet og avgangene har kanskje ikke sammenheng. Men timingen har absolutt reist spørsmål om selskapets fremtid.

Lederskifter hos OpenAI

Presidenten og medgründeren av OpenAI, Greg Brockman, tar en lengre pause fra jobben. I henhold til uttalelsen hans må han “lade opp” før han kan fortsette å bidra til selskapet igjen.

I’m taking a sabbatical through end of year. First time to relax since co-founding OpenAI 9 years ago. The mission is far from complete; we still have a safe AGI to build. — Greg Brockman (@gdb) August 6, 2024

Mens Brockman bare tar en midlertidig pause, har kollegaen John Schulman bestemt seg for å forlate selskapet og bli med i en annen AI-startup Anthropic. Han festet sin avgjørelse på ønsket om å sikre at AI oppfører seg etter hensikten og å fokusere på mer praktisk arbeid.

Jeg har bestemt meg for å forfølge dette målet på Anthropic, hvor jeg tror jeg kan få nye perspektiver og forske sammen med mennesker som er dypt engasjert i emnene jeg er mest interessert i. John Schulman.

Schulman hadde spilt en sentral rolle i å lage ChatGPT, en populær generativ AI-plattform. Han ledet forsterkningsopplæringsorganisasjonen, som sikrer at AI-modeller er i stand til å følge menneskelige instruksjoner godt.

Slik situasjonen er, har OpenAI for øyeblikket bare to av de opprinnelige medgründerne: CEO Sam Altman og Wojciech Zaremba.

Elon Musks søksmål

Mange glemmer at Elon Musk også var en original medgründer av selskapet. Kanskje er det derfor han interesserer seg så mye for hvordan selskapet drives. Han har gjenopplivet en juridisk kamp mot selskapet, og anklaget Sam Altman og Brockman for å ha brutt deres grunnleggende avtale.

Kjernen i søksmålet er at disse to personene prioriterer virksomhet fremfor allmennhetens beste. Musk mener OpenAI bør utvikle sikker AI for publikum, ikke AI for profitt.

Det er OpenAIs samarbeid med Microsoft som har gjort selskapet til et kjøretøy for profitt. Microsoft ønsker av åpenbare grunner å tjene mer penger ved å samarbeide med OpenAI. Det er vanskelig for OpenAI å støtte uten å avvike fra grunnoppdraget.

Søksmålet vil sannsynligvis hindre OpenAIs jakt på å bli ledende innen AI. Altman har bekreftet at selskapet vil allokere ressurser til AI-sikkerhetsforskning. Men to viktige personers avgang har reist spørsmålet om alle i selskapet er på samme side.

OpenAI ved veiskille?

OpenAI står overfor både juridisk og internt press. Om det ene er konsekvensen av det andre er noens gjetning. Det vi vet er at selskapet trenger å løse begge problemene, ellers kan det fort bli irrelevant i en bransje som utvikler seg raskere enn folk og myndigheter kan holde oversikt over.

