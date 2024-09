SEC ber retten om å avslå Coinbases forespørsel om oppdagelse i siste innlevering

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Den juridiske kampen mellom United States Securities and Exchange Commission og kryptobørsen Coinbase raser videre. SEC søker å hindre børsens forespørsel om byråets interne dokumenter, inkludert private e-poster fra SEC-leder Gary Gensler.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

I sin siste innlevering den 5. august har SEC-advokater hevdet at Coinbase sin oppdagelsesforespørsel om å få tilgang til byråets interne og eksterne e-poster er for bred og irrelevant for saken.

SEC la til at de har produsert 240 000 dokumenter og ønsker å presentere ytterligere 117 000 dokumenter.

SEC sier det er irrelevant

Copy link to section

Ifølge SEC-advokater er den “ytterligere feiende oppdagelsen” om den forespurte interne og eksterne kommunikasjonen ikke “relevant” fordi “Howey-analysen eller forsvaret med rettferdig varsel” vil avgjøre Coinbases sak.

Innleveringen sier at “byrden med å søke og produsere” tre millioner ekstra dokumenter, som den anser som “irrelevante”, er “helt uforholdsmessig i forhold til sakens behov.”

Coinbase sjefsjurist Paul Grewal var imidlertid ikke enig i SECs påstander i et innlegg 6. august på X. Grewal gjentok at dokumentene var nødvendige for å registrere regulatorens “inkonsekvente syn på digitale eiendeler og sin egen regulatoriske rekkevidde.”

Han la til:

Hvis SEC kommer til å engasjere seg i en enestående regulering ved håndhevingskampanje, er det minste de skylder de de retter seg mot – og offentligheten – åpenhet.

På den annen side hevder SECs nylige innlevering at byrået har “oppfylt sine oppdagelsesforpliktelser.” Som sådan har regulatoren bedt retten om å avslå Coinbases bevegelse.

Hikke underveis

Copy link to section

Coinbase hadde opprinnelig bedt SEC om å produsere dokumenter relatert til SECs interne diskusjoner om kryptoregulering. Forespørselen inkluderte også dokumenter knyttet til privat kommunikasjon fra Gensler under og fire år før hans tid som styreleder.

Kryptobørsen uttalte at dokumentene var avgjørende i sitt forsvar mot SEC for å fremheve inkonsekvensene i regulatorens tilnærming, samtidig som de beviste mangel på klar veiledning.

Etter en foreløpig konferanse med retten, begrenset imidlertid børsen omfanget av forespørsler til kommunikasjonsdokumenter under Genslers funksjonstid som SEC-leder, som startet i 2021. Den nye anmodningen ble reflektert i et krav om å tvinge inn 23. juli.

Forslaget ba også om dokumenter relatert til Coinbase sitt 2021-trekk for å bli offentlig. Prosessen innebar en seks måneders SEC-gjennomgangsperiode. Imidlertid hevdet Coinbase at i løpet av den tiden merket ikke SEC børsen eller tokenene den tilbød som uregistrerte verdipapirer.

På det tidspunktet fremhevet Grewal også at SEC hadde avslått forespørsler om å søke etter forespurte dokumenter, og hevdet unødig byrde.

Den juridiske kampen mellom de to partene fulgte 6. juni 2023, da SEC anla søksmål mot kryptobørsen, og hevdet at den tilbød uregistrerte verdipapirer og ikke hadde registrert seg som megler eller clearingbyrå.

Videre kalte søksmålet flere tokens, som Polygon, Cardano, Solana og Axie Infinity, som verdipapirer.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.