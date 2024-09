“Sunn” dollar-yen-korreksjon var forsinket, sier tidligere ECB-sjef Trichet

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Den nylige styrkingen av den japanske yenen, som resulterte i et betydelig fall i dollar-yen-kursen, blir sett på som en forsinket og sunn korreksjon snarere enn en årsak til panikk, ifølge Jean-Claude Trichet, tidligere sjef for Den europeiske sentralbanken. .

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Trichets perspektiv kommer midt i skiftende pengepolitikk, geopolitiske spenninger og økonomiske data som rasler globale markeder.

Tre hoveddrivere bak yenens nylige oppgang

Copy link to section

Yenens nylige økning kan tilskrives flere faktorer.

Trichet fremhevet tre hoveddrivere: Japans haukiske skifte i pengepolitikken, geopolitiske spenninger i Midtøsten og skuffende amerikanske arbeidsplasser.

Disse elementene utløste samlet en korreksjon i dollar-yen-kursen, som Trichet beskrev som forsinket gitt den langvarige overvurderingen av yenen og den utstrakte bruken av yen-bærehandler.

En bærehandel innebærer å låne en lavrentevaluta, for eksempel yen, og investere den i eiendeler med høyere avkastning.

Yenen har vært en favoritt for denne strategien på grunn av Japans historisk lave renter og lave volatilitet.

Bank of Japans nylige beslutning om å heve referanserenten og trappe ned obligasjonskjøpsprogrammet utløste en rask appresiering av yenen, noe som førte til at dollaren falt nesten 5 % mot yenen forrige uke.

Dollar-yen-korreksjonen hadde også ringvirkninger på tvers av globale markeder.

Trygge havn-aktiva som sveitsiske franc og amerikanske statsobligasjoner så økt etterspørsel, mens aksjemarkedene opplevde volatilitet.

Trichet understreket viktigheten av å opprettholde perspektivet, og antydet at korreksjonen kan være gunstig for markedets langsiktige helse.

Han påpekte at til tross for volatiliteten, er det positive sider i amerikanske, europeiske og globale økonomier som reduserer behovet for panikk.

Amerikanske økonomiske utsikter og Fed-politikk

Copy link to section

Det amerikanske økonomiske landskapet har vært et fokuspunkt i de siste markedsbevegelsene. En svakere enn forventet jobbrapport i juli førte til bekymring for lavkonjunktur, noe som førte til økte markedsforventninger til et rentekutt i Federal Reserve.

I følge CME Groups FedWatch-verktøy forventer markedene nå en 75 % sannsynlighet for et 50 basispunkts kutt på Feds neste møte, opp fra tidligere forventninger om en 25 basispunkters reduksjon.

Til tross for denne utviklingen, advarte Trichet mot å overreagere på kortsiktige data.

Trichet sa til CNBCs “Squawk Box Europe” at de nåværende dataene ikke støtter en nødrentekutt, noe som tyder på at Fed bør unngå handlinger som kan indusere unødvendig markedsangst.

Han fremhevet også den vedvarende perioden med desinflasjon i USA og eurosonen som en positiv indikator på økonomisk stabilitet.

Trichet understreker viktigheten av forsiktighet og forsiktighet

Copy link to section

Mens han erkjente den uventede naturen til de siste markedsbevegelsene, opprettholdt Trichet et forsiktig optimistisk syn.

Han understreket viktigheten av forsiktighet og forsiktighet, fraråder panikk og understreket behovet for en grundig analyse av innkommende data.

Yenens appresiering og den resulterende markedskorreksjonen, foreslo han, kan til syvende og sist sees på som en sunn justering, forutsatt at bredere økonomiske fundamentale forhold forblir sunne.

Den nylige dollar-yen-korreksjonen, drevet av Japans skifte av pengepolitikk, geopolitiske spenninger og amerikanske økonomiske data, blir sett av Trichet som en nødvendig justering.

Mens markedsvolatilitet er uunngåelig under slike korreksjoner, forblir de generelle økonomiske utsiktene positive, uten umiddelbar grunn til panikk.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.