Transak muliggjør bankoverføringer for kryptokjøp i USA

Web3-betalingsinfrastrukturleverandøren Transak har aktivert bankoverføringer for kryptoinvestorer i USA. Med dette ble firmaet den første fiat-til-krypto-på-rampen som tilbyr bankoverføringer.

I henhold til en kunngjøring 6. juli er den nye funksjonen tilgjengelig for et minimumsoverføringsbeløp på $2000, med maksimumsgrensen satt til $25.000 per transaksjon. Transak skrev i kunngjøringen:

Dette trekket tar sikte på å gjøre store transaksjoner enklere og mer kostnadseffektive for brukerne, i tråd med Transaks mål om å utvide betalingsalternativene.

Et allerede vellykket tillegg

Lanseringen i USA kommer etter at firmaet så en økning i etterspørselen etter betalingsmetoden i markeder som Storbritannia.

Transaks bankoverføringsvolum økte angivelig fire ganger etter introduksjonen av bankoverføringer i regionen sammenlignet med andre metoder som kort og Apple Pay.

Videre er bankoverføringer også billigere sammenlignet med andre alternativer som kredittkort, og medfører et gebyr på 1 %. Det er også ytterligere begrensninger som transaksjonsgrenser med disse betalingsmetodene.

Andre fordeler som følger med bankoverføringer er den ekstra sikkerheten til flertrinnsprosessen med å legge til mottakere, sende midler og godkjenne transaksjoner. Per Transak legger denne tilnærmingen til et “verifiseringslag”, og “reduserer også risikoen for svindel.”

Firmaet forventer nå å etterligne suksessen til Storbritannia på det amerikanske markedet, som det mener allerede er komfortabelt med denne betalingsmetoden.

Som sådan forventer den at det nye systemet vil bidra til å øke kryptoadopsjonen ytterligere.

Transak er lisensiert som pengesender i USA siden 2022. I følge kunngjøringen har den allerede ombord 13 av sine amerikanske partnere, som inkluderer bemerkelsesverdige navn som kryptobørsen Binance.

På publiseringstidspunktet er funksjonen kun tilgjengelig for Transak-brukere som har bestått nivå 2 KYC, som inkluderer liveness, identitet og adressebekreftelse.

Transaks aggressive ekspansjon

Transak ble lansert i 2018 og hevder å betjene over 5 millioner brukere i 160 land.

Selskapet samlet inn 20 millioner dollar i en serie A-finansieringsrunde i mai 2023 og har siden utvidet virksomheten i et raskt tempo. I løpet av det siste året har firmaet inngått flere bemerkelsesverdige partnerskap.

I januar 2024 samarbeidet plattformen med betalingsgiganten Visa som en del av Visa Direct-programmet. Partnerskapet tillot Transak-brukere å konvertere kryptosaldoene sine direkte til fiat.

Transak støtter over 40 kryptovalutaer, og la PayPals stablecoin, PayPal USD (PYUSD), til sin plattform i juni 2024.

Gjennom årene har firmaet samarbeidet med flere leverandører av kryptolommebøker som Metamask, og sist lagt til støtte for VeWorld, selvdepotlommeboken for VeChainThor-blokkjeden i juli.

Integrasjonen fulgte partnerskapet med spillutvikleren Cometh, og muliggjorde direkte kryptokjøp for spillet Cosmik Battle.

Transak gikk også sammen med den desentraliserte identitetsplattformen Privado ID i juni for å introdusere et nytt on-chain ID-verifiseringssystem kalt Reusable KYC.

