Uber Technologies Inc (NYSE: UBER) blomstrer til tross for markedsforhold, med administrerende direktør Dara Khosrowshahi som hevder at selskapet “virkelig slår på alle sylindre.”

I et intervju med CNBC fremhevet Khosrowshahi at Ubers siste kvartalsresultater oversteg markedets forventninger, og signaliserte robust ytelse på tvers av plattformen.

I følge Ubers resultatrapport for andre kvartal har selskapet ikke vist noen tegn til svekkelse av forbrukernes etterspørsel.

Spesielt øker brukere med lavere inntekt utgiftene sine på Ubers tjenester i en raskere hastighet enn grupper med høyere inntekt.

Etter resultatkunngjøringen steg Ubers aksje med omtrent 10 % i tidlig handel.

Ubers motsykliske fordel

Khosrowshahi tilskriver Ubers pågående suksess til dens evne til å vokse raskere enn det totale markedet. Denne veksten støttes av Ubers teknologiske forsprang og sterke markedsposisjon innen mobilitetstjenester.

I tillegg viser Ubers forretningsmodell seg motstandsdyktig i utfordrende økonomiske forhold. Et svakere arbeidsmarked har en tendens til å øke antallet sjåfører som slutter seg til Ubers plattform, noe som kan føre til lavere priser for forbrukerne og ytterligere øke etterspørselen.

For tiden har Uber rundt 7,4 millioner sjåfører, som til sammen tjente nesten 18 milliarder dollar det siste året, noe som er en økning på mer enn 20 % fra året før.

Til tross for nylige aksjekursfall på over 20 % siden midten av februar, er Uber fortsatt et overbevisende alternativ for investorer, selv om det ikke gir utbytte.

Er Uber-aksjen et kjøp etter resultater for 2. kvartal?

Khosrowshahi fremhevet Uber Eats som et betydelig vekstområde, og beskrev tjenesten som en “vane som har vist seg å være mye mer klissete.”

Selv om Uber Eats’ ytelse falt litt under estimatene i andre kvartal, økte volumene med 17 %. Selskapet planlegger å fortsette å investere i lavere priser og oppmuntre restauranter til å tilby flere kampanjer i nøkkelmarkeder.

Oppenheimer-analytiker Jason Helfstein er fortsatt optimistisk angående Ubers aksje. Han har opprettholdt en “outperform”-rating med et prismål på $90, noe som antyder en potensiell oppside på nesten 50 % fra dagens nivå.

Helfstein mener Uber er godt posisjonert for å dra nytte av trender blant velstående forbrukere, økt reiseetterspørsel og økende tjenesteutgifter.

Ubers strategiske fokus på å utvide sine tjenester og utnytte sin sterke markedsposisjon fortsetter å drive veksten.

Til tross for utfordringer i fraktsektoren og svingende aksjekurser, understreker selskapets mangfoldige inntektsstrømmer og evne til å tilpasse seg endrede økonomiske forhold dets motstandskraft.

Mens Uber navigerer i disse dynamiske markedsforholdene, kan dets forpliktelse til teknologisk innovasjon og markedsekspansjon styrke sin posisjon som en ledende aktør i mobilitetssektoren.

Investorer og bransjeovervåkere vil følge nøye med på hvordan Ubers strategier utfolder seg i de kommende kvartalene.

