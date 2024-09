Entain aksjekurs blir oversolgt foran inntjening

Entain (LON: ENT) aksjekurs har vært i et bratt salg i år, noe som gjør den til en av de dårligste resultatene i FTSE 100-indeksen. Den falt til et lavpunkt på 528p torsdag, den laveste svingen på mange år. Den har falt med over 78 % fra det høyeste punktet i 2021.

Entain har falt med nesten 50 % i år mens DraftKings har trukket seg tilbake med mindre enn 1 % mens Flutter Entertainment (FLUT) er opp med rundt 10 % i år.

Entains virksomhet har vært under press

Sportsbetting- og onlinespillindustrien blomstret under pandemien da millioner av brukere deltok ved å bruke stimulussjekkene deres.

På den tiden var Entain et av de hotteste selskapene i sektoren, takket være sin familie av merkevarer, inkludert Ladbrokes, Coral, BetMGM, Bwin og PartyPoker.

Som et resultat la MGM og DraftKings et stort bud som verdsatte selskapet til over 11 milliarder pund. Entain, tidligere kjent som GVC Holdings, avviste tilbudet og bemerket at det undervurderte det sterkt.

Det viser seg at Entain tok feil da aksjen har falt og verdsatt den til over 3 milliarder pund. Inntektsveksten har stoppet opp, konkurransen har økt, og firmaet har blitt tvunget til å betale store bøter.

Entain er en av de mange pandemivinnerne som har slitt. Noen av de andre navnene er fintech-selskaper som PayPal og Block og telemedisinselskaper som Teladoc Health.

Hold inntjening fremover

De siste årsresultatene viste at Entains netto spillinntekter steg med 11 % i 2023 til 4,7 milliarder pund mens bruttofortjenesten steg til 2,9 milliarder pund. Imidlertid gikk selskapet med et stort tap på over 878 millioner pund.

Dette tapet var fordi selskapet gikk med på å betale 585 millioner pund for å avgjøre en sak anlagt av HM Revenue & Customs-divisjonen. Saken hevdet at selskapet ikke klarte å sette inn nok tiltak for å forhindre korrupsjon i Tyrkia.

I mellomtiden, i april, publiserte selskapet sin handelserklæring, som viste at virksomheten ikke vokste som forventet. Dens totale spillinntekter økte med 6 % i forhold til gjeldende valuta, mens virksomheten, unntatt USA, falt med 2 %. I Storbritannia og Irland falt dens NGR med 7 %, mens dens internasjonale økte med 8 %.

Derfor vil Entain-aksjekursen være i søkelyset torsdag når den offentliggjør sine økonomiske resultater. I sin uttalelse vil selskapet sannsynligvis fremheve noen av tiltakene det tar for å snu den slitende merkevaren.

For noen måneder siden ble det rapportert at selskapet hadde ansatt Moelis for å gi råd om potensielt salg av noen av de beste internasjonale merkene som BetCity, Enlabs, CrystalBet og Enlabs. Et slikt salg vil forenkle selskapet, redusere kostnadene og potensielt føre til et spesielt utbytte til investorene.

Det ville også markere en slutt på selskapets historie med oppkjøp som gjorde det til en av de største aktørene i sportsbetting- og gamblingindustrien.

Entain står også overfor andre utfordringer i et av sine viktige markeder: USA. Hovedvirksomheten der er en stor eierandel i BetMGM, et selskap som prøver å konkurrere med slike som DraftKings og Fanduel, som eies av Flutter Entertainment.

Utfordringen er at BetMGM er et kontantforbrenningsanlegg som forventer å tape over 240 millioner dollar mens ledelsen ser at EBITDA er 500 millioner dollar i 2026.

Entains utfordring er at den konkurrerer med mye større selskaper som har betydelige kontanter og egenkapital. Mens online betting i USA steg til 11 milliarder dollar i 2023, kom det meste av dette fra DraftKings og FanDuel, som tjente over 7 milliarder dollar.

Å erobre USA vil være en kostbar innsats som vil forbruke betydelige penger fra Entains balanse. Faktisk forlot Evoke, tidligere kjent som 888 Holdings, USA og hevdet at kostnadene var uoverkommelige.

Er Entain en god aksje?

Den bredere betting- og gamblingindustrien går ikke bra, med de fleste aksjer i sektoren som henger etter det bredere markedet. Flutter Entertainment, som flyttet noteringen til USA, har beveget seg inn i et bjørnemarked da det falt med 20 % fra toppen.

På samme måte har DraftKings-aksjen krasjet med over 36 % fra det høyeste nivået i år ettersom tegn på en nedgang dukker opp.

Teknisk sett virker Entain-aksjekursen som om den er ganske billig. Den forblir under alle glidende gjennomsnitt mens den relative styrkeindeksen (RSI), den stokastiske oscillatoren og den relative kraftindeksen (RVI) alle har pekt nedover.

Derfor er det en sannsynlighet for at aksjen vil sprette tilbake ettersom den nye administrerende direktøren, Gavin Isaacs, jobber med å gjennomføre en snuoperasjon. Isaacs er en bransjeveteran med over 25 år i sektoren.

Derfor kan en bedring føre til at Entain-aksjen stiger til over 643p, den laveste svingningen i mai. Dessuten er Entain et velkjent selskap med noen av de beste merkene i bransjen og oe som implementerer sin snuoperasjon godt/

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.