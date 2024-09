Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Maersk-sjef børstet av bekymringene for en truende amerikansk resesjon med henvisning til overraskende motstandskraft i fraktetterspørselen onsdag.

Frykten for en økonomisk nedgang i USA eskalerte forrige uke etter svakere jobbdata enn forventet.

Likevel sa Vincent Clerc, administrerende direktør i Maersk, at amerikanske varelager, selv om de er høyere enn begynnelsen av 2024, for øyeblikket ikke er på et nivå som indikerer en betydelig nedgang i vente.

Kommentaren hans er betydelig siden containeretterspørselen blir sett på som en indikator på makroøkonomisk styrke.

Maersk rapporterer et hit til Q2-regnskapet

Administrerende direktør Vincent Clerc forventer at styrke i containervolumer vil fortsette fremover og tilskriver kinesisk eksport den pågående motstandskraften i fraktetterspørselen.

Data tilgjengelig for Maersk tyder på “tillit til at dagens forbruksnivåer i USA vil fortsette,” sa han til CNBC i et intervju onsdag.

Konsernsjefen hørtes positiv ut i dag, selv om shippinggiganten rapporterte en år-over-år nedgang i resultat og inntekter ettersom avledninger fra Rødehavet resulterte i høyere kostnader i andre kvartal.

Vincent Clerc forventer at disse avledningene vil fortsette og resultere i ytterligere inflasjon i selskapets kostnadsbase gjennom resten av 2024.

På plussiden rapporterte Maersk en EBIT-margin på 5,6 % for sitt regnskapsmessige Q2 – betydelig bedre enn -2,0 % i forrige kvartal, men det var ikke nok til at aksjen holdt seg i det grønne på onsdag.

Container xChange er ikke enig med Maersk

Maersk så også sin frie kontantstrømtank til 397 millioner dollar i andre kvartal. Likevel hevet det danske firmaet sin helårsguiding for FCF fra 1,0 milliarder dollar til 2,0 milliarder dollar onsdag.

Den forventer nå at det globale containermarkedet vil vokse opp til 6,0 % i år.

Maersks syn på shippingetterspørsel og en forestående amerikansk resesjon er imidlertid i kontrast til Container xChange. En rapport fra leasingplattformen i morges sa at etterspørselen ser ut til å være etterspørsel, noe som signaliserer utfordringer fremover for forhandlere og containerhandlere.

I mai økte varelageret i USA med 5,33 % (793,86 milliarder dollar) sammenlignet med fjoråret, ifølge US Census Bureau.

