Googles antitrust-avgjørelse trekker paralleller til Microsofts 25 år gamle sak: Slik gjør du

En betydelig kjennelse fra den amerikanske dommeren Amit Mehta har fastslått at Google har monopol på internettsøkemarkedet, noe som minner om den historiske antitrustsaken mot Microsoft. Denne dommen har markert et sentralt øyeblikk i den pågående granskingen av store teknologiselskaper og deres markedspraksis.

Saken, initiert av den amerikanske regjeringen i 2020, anklaget Google for å opprettholde sin søkemarkedsdominans gjennom etablering av formidable barrierer for inngang og tilbakemeldingsmekanismer som befestet posisjonen.

Dommer Mehtas kjennelse, som strekker seg over 300 sider, fant Google i strid med paragraf 2 i Sherman Act, som forbyr monopolistisk praksis.

Sammenligninger med Microsofts antitrustsak fra 1999

Avgjørelsen trekker klare paralleller med antitrustsaken mot Microsoft i 1999, der programvaregiganten ble funnet å ha brukt Windows-operativsystemet sitt for å dempe konkurransen fra rivaliserende nettlesere som Netscape Navigator. Et forlik i 2001 krevde at Microsoft sluttet å stille konkurrenter i PC-avtaler.

Dommer Mehta fremhevet likheten i hvordan begge selskapene utnyttet sine dominerende markedsposisjoner. Han bemerket at akkurat som Microsofts avtaler begrenset Navigators markedspenetrasjon, har Googles distribusjonsavtaler begrenset søkevolumet til konkurrentene, og dermed beskyttet Googles markedsandel.

Et sentralt aspekt ved Googles strategi, som identifisert i kjennelsen, er “kraften til standard”. Googles avtaler med Apple og Samsung, som koster milliarder av dollar årlig, sikrer at Google forblir standard søkemotor på disse populære enhetene, en posisjon som i betydelig grad begrenser brukermigrering til konkurrerende søkemotorer.

Implikasjoner for Googles forretningspraksis

En separat rettssak planlagt til 4. september vil avgjøre straffen eller rettsmidler som Google vil møte. Under denne rettssaken har Google muligheten til å anke, en prosess som kan strekke seg over to år, i likhet med Microsofts anke og påfølgende forlik med Justisdepartementet (DOJ).

Juridiske eksperter foreslår at domstolen kan gi Google mandat til å si opp visse eksklusive avtaler og gjøre det enklere for brukere å få tilgang til andre søkemotorer. Selv om økonomiske straffer er mulig, ligger den mer betydelige risikoen for Google i potensielle endringer i forretningspraksisen, noe som kan påvirke lønnsomheten. For eksempel kan det å miste standardsøkestatusen på smarttelefoner føre til en betydelig reduksjon i Googles kjernesøkevirksomhet.

I andre kvartal genererte «Google Søk og annet» 48,5 milliarder dollar i inntekter, som utgjør 57 % av Alphabets totale inntekter. Alle pålagte endringer kan derfor ha en dyp innvirkning på selskapets økonomiske resultater.

Rollen til kunstig intelligens i konkurransen

Til sitt forsvar vil Google sannsynligvis hevde at konkurranselandskapet har utviklet seg med fremkomsten av kunstig intelligens (AI). Denne nye dynamikken var ikke til stede da DOJ anla sitt første søksmål. Google kan introdusere bevis som viser hvordan AI-utviklingen har intensivert konkurransen, et punkt de har forsøkt å minimere i kjølvannet av fremveksten av AI-drevne tjenester som OpenAIs ChatGPT.

Neil Chilson, tidligere sjefteknolog for Federal Trade Commission, bemerket at AI faktisk kan forstyrre Googles markedsdominans. Han antydet at mens domstolens definisjon av markedet for tiden impliserer Google, kan nye teknologier innen søk og annonsering utgjøre betydelig konkurranse.

Usikkerhet for investorer og potensielle utfall

Etter kjennelsen så Googles aksjer en mindre nedgang, noe som gjenspeiler bredere markedstrender snarere enn et direkte svar på dommen. Investorer er fortsatt forsiktige ettersom dommer Mehta ikke skisserte potensielle rettsmidler, noe som etterlot betydelig usikkerhet.

Eksperter mener at selv om det er usannsynlig at Google går i stykker, kan endringer i forretningsmodellen være i horisonten. I motsetning til Microsoft-saken, der distinkte forretningslinjer kan skilles ut, presenterer Googles integrerte tjenester et mer komplekst scenario for potensiell avhending.

Den kommende rettssaken forventes å avklare disse spørsmålene. Bill Baer, tidligere sjef for antitrust-avdelinger ved både FTC og DOJ, indikerte at Microsoft-sakens presedens styrker argumentet mot Google. De spesifikke opplysningene om hva DOJ vil søke og hva dommeren vil godkjenne forblir usikre.

