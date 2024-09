Nesten 50 % av låntakere av studielån forventer fremtidig ettergivelse av gjeld: Hva du trenger å vite

Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

I en fersk undersøkelse er nesten halvparten av låntakere av studielån optimistiske med tanke på fremtidig ettergivelse av gjelden.

“How America Pays for College”-rapporten av Sallie Mae avslører at 48% av låntakerne forventer at regjeringen unnskylder utdanningslånene deres.

Denne årsrapporten, utført mellom 8. april og 14. mai av det globale markedsundersøkelsesselskapet Ipsos, samlet innsikt fra 1000 studenter og 1000 foreldre til studenter.

Til tross for den utbredte optimismen, tar forbrukerne til orde for forsiktighet mot å ta lånebeslutninger basert på antakelsen om at gjeld vil bli slettet.

Denne advarselen følger av Høyesteretts avvisning av president Joe Bidens plan om å ettergi opptil 20 000 dollar i studiegjeld per låntaker i fjor sommer, og påvirket titalls millioner låntakere som ikke mottok den forventede lettelsen.

Kommende valg introduserer ytterligere usikkerhet

Det kommende presidentvalget introduserer ytterligere usikkerhet angående eksisterende programmer for tilgivelse av studielån.

I løpet av sin periode ba tidligere president Donald Trump om å skrinlegge det amerikanske utdanningsdepartementets lånereduksjonsprogrammer, inkludert det mye brukte initiativet Public Service Loan Forgiveness (PSLF).

Dette programmet er til fordel for offentlig ansatte som medlemmer av de amerikanske væpnede styrkene, førstehjelpere, offentlige forsvarere, påtalemyndigheter og lærere.

Trump hadde som mål å redusere avdelingens budsjett og stoppet en forskrift designet for ettergivelse av lån til studenter som ble svindlet av skolene deres.

På den annen side har president Joe Bidens administrasjon introdusert en ny rimelig nedbetalingsplan kjent som SAVE, som tar sikte på å fremskynde tilgivelse for mange låntakere.

Dette initiativet er for tiden på vent på grunn av en rekke juridiske utfordringer.

Alternative strategier for styring av utdanningskostnader

“Å låne til college gir mening for noen familier, men det er avgjørende å ha en plan og gjøre det på en ansvarlig måte,” sa Rick Castellano, visepresident for Sallie Mae, i en uttalelse.

Med fremtiden for tilgivelse av studielån usikker, oppfordres familier til å utforske alternative strategier for å håndtere utdanningskostnader.

Disse strategiene inkluderer å søke stipend, stipend og arbeidsstudiemuligheter, samt å vurdere samfunnshøyskoler eller statlige universiteter for å redusere undervisningsutgiftene.

I tillegg kan det å lage et detaljert budsjett og en økonomisk plan hjelpe familier med å unngå overdreven låneopptak og administrere utdanningsrelaterte utgifter mer effektivt.

Studielånsgjeld fortsetter å være et betydelig problem i USA, med låntakere som samlet skylder over 1,7 billioner dollar.

Denne gjeldsbyrden har omfattende implikasjoner, og påvirker låntakernes evne til å kjøpe boliger, starte bedrifter og spare til pensjonisttilværelsen.

Som sådan forblir debatten om tilgivelse av studielån og tilbakebetalingspolitikk et kritisk tema i nasjonale diskusjoner.

Ettersom debatten om ettergivelse av studielån fortsetter, er det viktig for låntakere å holde seg informert om potensielle endringer i politikken og å nærme seg lån med forsiktighet.

Ved å vurdere alternative strategier og opprettholde en ansvarlig tilnærming til låneopptak, kan familier bedre håndtere sine utdanningsrelaterte utgifter og unngå fallgruvene med overdreven gjeld.

