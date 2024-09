Ripple samarbeider med DIFC for å akselerere blockchain-innovasjon i UAE

Ripple, det USA-baserte selskapet bak den desentraliserte offentlige blokkjeden XRP Ledger, har annonsert et strategisk partnerskap med DIFC Innovation Hub.

Partnerskapet tar sikte på å utnytte XRPL og Ripples kryptoløsninger for å fremme innovasjonsområdet for blockchain og digitale eiendeler i De forente arabiske emirater.

Ifølge en kunngjøring Ripple publisert 7. august, vil samarbeidet bidra til å bringe flere utviklere til Dubai International Financial Centres innovasjonsøkosystem. Dette fellesskapet utgjør DIFC Innovation Hub, som er det største i Midtøsten.

Brad Garlinghouse, administrerende direktør i Ripple, sa i en uttalelse:

UAE er en av de mest avanserte jurisdiksjonene globalt når det gjelder å tilby regulatorisk klarhet for lisensierte firmaer til å tilby virtuelle aktivatjenester og fremme et miljø der neste generasjon finansiell innovasjon kan blomstre.

De forente arabiske emiraters økende tiltrekning til blokkjede- og kryptosamfunnet har sett mer enn 1000 bedrifter i vekststadiet i gang med DIFC Innovation Hub. For tiden inkluderer disse teknologifirmaer, digitale laboratorier, regulatorer, venturekapitalfirmaer og utdanningsenheter.

Nå er Ripple og DIFC ute etter å tiltrekke seg den neste bølgen av utviklere – spesielt tidlige oppstarter og oppskaleringer.

Samarbeidet er også rettet mot å tilby et miljø og insentivprogrammer som vil se bedrifter bruke navet til å lage og distribuere brukssaker i den virkelige verden.

I en kommentar til Ripple-partnerskapet, bemerket DIFC-sjef Arif Amiri:

I dag markerer nok en milepæl i DIFCs pågående reise for å bidra til å legge til rette for vekst og utstyre neste generasjon ledere med alt de trenger for å lykkes. Ripple-samarbeidet sementerer ytterligere DIFCs rolle som et ledende globalt knutepunkt for talent, teknologi og innovasjon, ettersom vi fortsetter å forbedre økosystemet vårt drevet av en regulatorisk jurisdiksjon i verdensklasse, for å drive fremtidens finans.