Shopify-aksjen stiger med 22 % på inntjeningstakten til tross for nedgang i forbruksforbruket: På tide å kjøpe?

Shopify-aksjen steg 22 % i dag etter en inntjeningstakt og en sunn prognose for resten av året.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Selskapet så økt etterspørsel etter sin e-handelsprogramvare til tross for en nedgang i forbruksutgifter.

Resultatene er bemerkelsesverdige fordi konkurrenter som Amazon og Etsy, på deres respektive opptjeningsamtaler nylig, har klaget over nedgang i forbruksutgifter som har negativ innvirkning på deres virksomheter. Shopify kom imidlertid med slike klager.

Selskapet rapporterte 2,05 milliarder dollar i salg mot forventninger på 2,01 milliarder dollar. EPS klokket inn på $0,26 mot forventningene på $0,2. Selskapets driftsmargin ble notert til 15 % mot forventninger på 12 %.

Diversifisert på tvers av alle typer selskaper

Copy link to section

I følge Shopify-president Harley Finkelstein var selskapet hans i stand til å takle forbruksstormen på grunn av sin mangfoldige kundebase.

Jeg tror en stor del av grunnen til at vi ikke ser det samme som andre kan være fordi vi ganske enkelt har selgere på tvers av tonnevis av vertikaler og på tvers av tonnevis av [geografier].

Presidenten nevnte også hvordan noen av de største merkene fortsetter å bli med på Shopifys plattform. Merker som Casper, QVC og Barnes & Noble begynte å bruke selskapets produkter dette kvartalet. Dette er en grunn til at selskapet klarte å prestere bedre enn konkurrentene dette kvartalet. Forbrukerne bruker mindre, noe som betyr at de bruker på kvalitet.

De fleste høykvalitetsmerker flytter til Shopify, og tar med seg kundene sine. Som en konsekvens fortsetter Shopify å ta markedsandeler fra konkurrenter.

Shopify Point of Sale er en annen inntektskilde som ikke eksisterte for 5 år siden i den formen den eksisterer nå. Brutto vareverdien for Shopifys PoS passerte 100 milliarder dollar i år.

Det faktum at et mangfoldig sett av virksomheter foretrekker Shopify til å selge produktene sine, betyr at sykliskitet betyr mindre for selskapet enn det gjør for konkurrentene. Det svakere forbruksmiljøet er derfor ikke et så stort problem som markedet trodde.

Hva betyr det for investorer?

Copy link to section

Siden februar i år har Shopify-aksjen nesten halvert. I ettertid var dette en overreaksjon på antakelsen om at en svakere forbruker ville føre til lavere forbruk og dermed lavere inntjening for selskapet. Vi vet nå at det ikke har vært tilfelle, og at selskapet er optimistisk med hensyn til resultatene for resten av året.

Det kan se ut som markedet har overreagert på resultatrapporten. Til tross for den reaksjonen er aksjen fortsatt tilgjengelig til en attraktiv pris på grunn av nedgangen på 50 % siden februar. Noen som kommer inn nå, kan fortsatt være i stand til å presse litt juice ut av de forbedrede kortsiktige utsiktene til selskapet.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.