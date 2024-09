Følg Invezz på Telegram , Twitter og Google Nyheter for å få de siste oppdateringer >

Sunrun Inc (NASDAQ: RUN) er opp mer enn 15 % onsdag etter at rivalen SunPower Corporation (NASDAQ: SPWR) begjærte seg konkurs etter måneder med kamp knyttet til høyere renter.

SPWR sto nylig overfor anklager om økonomisk uredelighet som bidro til at GLJ Research kalte SunPower-aksjen “verdiløs” i juli.

Men forbannelsen av SunPower kan være en velsignelse for Sunrun, som allerede er i forhandlinger om å få noen av sine tidligere forhandlere inn som partnere.

På inntjeningssamtalen i morges kalte Sunruns administrerende direktør Mary Powell SPWR-konkurs en mulighet for Sunrun å “vinne andel på en økonomisk disiplinert og målt måte”.

Sunrun-aksjen har gjenvunnet nesten hele tapet siden starten av 2024.

Sunrun bringer SPWR-ledere ombord

Sunrun ansatte også Ellen Struck og Matt Brost – to tidligere ledere av SunPower Corporation onsdag. Struck og Brost vil lede virksomheten for nye boliger i selskapet for solcelleløsninger.

“Vi forventer strategisk vekst i segmentet for nye boliger i de kommende kvartalene,” sa administrerende direktør Powell til analytikere under samtalen i dag.

I tillegg rapporterte RUN et overraskende overskudd for sitt andre finanskvartal onsdag.

Inntektene toppet også Street-estimatene for å gi tillit til at kontantgenerering vil falle mellom $350 millioner og $600 millioner i 2025.

Sunrun installerte 265 megawattimer med lagringskapasitet i andre kvartal – en økning på hele 152 % på årsbasis. Du kan lese det Nasdaq-noterte firmaets fullstendige resultatmelding på denne lenken.

Goldman Sachs hever kursmålet på Sunrun-aksjen

Sunrun genererte 217 millioner dollar i kontanter i det nylig avsluttede kvartalet. Det vil forbli fokusert på marginer, men er forpliktet til å lansere nye produkter og tjenester for å “utvide kundenes levetidsverdier” i løpet av de kommende månedene, ifølge selskapets pressemelding onsdag.

Det og de positive kommentarene om inntjeningsoppfordringen var tilstrekkelig for Goldman Sachs-analytiker Brian Lee til å heve kursmålet sitt på RUN til $20, som signaliserer potensialet for ytterligere 5,0 % gevinst herfra.

Investeringsselskapet forventer sterk kontantstrøm og SunPower-konkurs for å gi Sunrun fortsatt økte markedsandeler fremover.

Lees optimisme deles stort sett av andre Wall Street-analytikere. Gjennomsnittlig kursmål på Sunrun-aksjen ligger for øyeblikket på en enda høyere $22, noe som tilsvarer en oppside på omtrent 16 % herfra. Likevel er ikke RUN en attraktiv aksje for inntektsinvestorer siden den for øyeblikket ikke betaler utbytte.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.