Trump lover å fylle opp USAs strategiske petroleumsreserve hvis han blir valgt til president

Den republikanske presidentkandidaten Donald Trump har lovet å umiddelbart fylle opp USAs strategiske petroleumsreserve (SPR) dersom han vinner presidentvalget i november.

I et intervju med Fox News onsdag understreket Trump det kritiske behovet for å fylle opp SPR, som er på det laveste nivået siden 1983.

“Vi må fylle opp de strategiske reservene umiddelbart,” sa Trump.

“Vi trenger ikke energi fra noe annet land. Vi må fylle opp de strategiske reservene igjen. Det er det laveste antallet noensinne.”

Strategisk petroleumsreserve: Nåværende status

SPR, verdens største forsyning av nødråolje, er lagret i massive salthuler langs kysten av Mexicogulfen.

Det ble opprettet som svar på den alvorlige oljemangelen og prisstigningene forårsaket av oljeembargoen fra 1973-1974 som ble pålagt av Organisasjonen for arabiske oljeeksporterende land (OAPEC).

Denne embargoen, en reaksjon på USAs støtte til Israel under Yom Kippur-krigen, avslørte USAs sårbarhet for avbrudd i utenlandsk oljeforsyning.

Per 26. juli hadde SPR 375 millioner fat olje, litt over halvparten av dens totale kapasitet på 714 millioner fat.

Å returnere den til nivåene som ble sett under Trumps presidentskap ville kreve at USA kjøper nesten 300 millioner fat råolje, noe som krever ny finansieringsgodkjenning fra Kongressen.

Trumps kritikk av Bidens bruk av SPR

I 2022 slapp president Joe Biden omtrent 180 millioner fat fra SPR for å dempe stigende drivstoffpriser etter Russlands invasjon av Ukraina.

Denne avgjørelsen har blitt et stridspunkt blant republikanerne, som anklager Biden-administrasjonen for å bruke SPR for å holde bensinprisene lave i et valgår. USA bruker rundt 20 millioner fat olje daglig, ifølge US Energy Information Administration.

Trump kritiserte Bidens strategi og uttalte,

“Han bruker de strategiske reservene, som er ment for militære, som er ment for krig og veldig viktige ting, han bruker det til å prøve å holde bensinprisene nede, og vi kan ikke tillate at det skjer.”

Nylige grep for å fylle opp SPR fra Biden-administrasjonen

De siste ukene har Det hvite hus begynt å fylle opp SPR, og dra fordel av lavere oljepriser.

I forrige uke annonserte energidepartementet kjøp av ytterligere 4,65 millioner fat. Saudi Aramco, verdens største oljeselskap, bemerket i sin nylige resultatoppfordring at de forventer at disse kjøpene vil fortsette, noe som bidrar til en sunn oljeetterspørsel de kommende månedene.

Giovanni Staunovo, en råvareanalytiker ved UBS, nevnte at kongressen for øyeblikket har godkjent nok utgifter til å kjøpe rundt 15 millioner flere fat olje.

“Riktig utnyttede strategiske oljelagre kan redusere oljeprisvolatiliteten, så det er fornuftig å ha tilstrekkelig høye lagre,” forklarte Staunovo i FT-rapporten.

“Men med tanke på mengden bensin USA forbruker, vil det være mer fornuftig å holde strategiske varelager av raffinerte produkter,” la han til.

Trumps rekord på SPR

Trump fremhevet sin innsats for å fylle opp SPR under presidentskapet og sa: “Jeg fylte det opp på nivåer som de aldri har sett før.”

Imidlertid, ifølge data fra Energy Information Administration (EIA), ble SPR trukket ned med 57 millioner fat under Trumps periode.

Trump hadde i 2020 foreslått å kjøpe 77 millioner fat til reserven da oljeprisen falt på grunn av Covid-19-pandemien. Men den demokratisk kontrollerte kongressen avviste 3 milliarder dollar i finansieringen som ville ha betalt for kjøpet, og beskrev det som et tilskudd til store oljeselskaper.

Amrita Sen, forskningsdirektør ved Energy Aspects, påpekte at kongressen hadde gitt mandat til en rekke salg under Trumps presidentskap for å redusere størrelsen på SPR til 400 millioner fat innen 2027.

Prisen på benchmark Brent-olje steg med 2,1 % onsdag til 78,12 dollar, omtrent samme nivå som før Trumps kommentarer.

Potensialet for betydelige kjøp for å fylle opp SPR kan påvirke oljemarkedene og -prisene i de kommende månedene, spesielt hvis Trumps foreslåtte politikk blir realisert

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.