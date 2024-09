Upstart Holdings hopper over 45 % etter at inntjeningen i 2. kvartal slo estimater, Citi-oppgradering: Bør du kjøpe?

Etter en imponerende resultatrapport for andre kvartal, har Upstart Holdings Inc (NASDAQ: UPST) vært vitne til en betydelig endring i analytikernes oppfatninger.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Spesielt oppgraderte Citi selskapet fra ‘Sell/High Risk’ til ‘Neutral/High Risk’, og økte samtidig kursmålet fra $15 til $33.

Denne justeringen reflekterer forbedrede utsikter basert på flere faktorer, inkludert en forbedret konverteringsgrad og redusert innvirkning fra makroøkonomiske variabler på kredittap.

I mellomtiden opprettholdt Piper Sandler en “nøytral” vurdering, men hevet kursmålet til $31 fra $28, noe som tyder på et forsiktig, men likevel optimistisk syn på Upstarts fremtidsutsikter.

Upstart-aksjen stiger etter inntjening i 2. kvartal

Copy link to section

De positive justeringene i analytikervurderingene fulgte tett kunngjøringen av resultater for 2. kvartal, og drev en dramatisk økning i Upstarts aksjekurs.

Til å begynne med steg aksjene over 25 % ved markedsåpning og har fortsatt å klatre, og handles for tiden opp over 45 %.

Q2 Inntjeningsoversikt

Copy link to section

Upstart rapporterte en Q2 Non-GAAP EPS på -$0,17, overgikk forventningene med $0,22, med en inntekt på $128 millioner, som også overgikk prognosene med $3,47 millioner.

Til tross for en år-over-år-nedgang i omsetning på 5,7 %, indikerer disse resultatene en betydelig forbedring i forhold til antatte tall.

Selskapet oppnådde et transaksjonsvolum med 143 900 lån med opprinnelse, med en robust konverteringsrate på 15 %, som er en betydelig økning fra året før.

De økonomiske resultatene avslørte også noen utfordringer, med et netto inntektstap som økte til $54,5 millioner fra $28,2 millioner i samme kvartal året før.

De operasjonelle beregningene gir imidlertid et blandet syn; mens inntektene fra driften og nettoinntektstallene var nede, var bidragsoverskuddet 76,1 millioner dollar med en dekningsmargin på 58 %.

AI-fremskritt og økonomiske utsikter

Copy link to section

Administrerende direktør Dave Girouard fremhevet betydelige fremskritt i Upstarts AI-modell og driftseffektivitet som nøkkeldrivere bak kvartalets ytelse.

Selskapets AI-drevne utlånsplattform fortsetter å tiltrekke og beholde utlånspartnere, et avgjørende aspekt av forretningsmodellen som utnytter teknologi for å effektivisere den personlige låneprosessen.

Når vi ser fremover, ga Upstart optimistiske økonomiske utsikter for tredje kvartal, og anslår inntekter på rundt 150 millioner dollar mot en konsensus på 135,33 millioner dollar.

Denne anslaget støttes av forventede inntekter fra gebyrer og en forventet positiv EBITDA i fjerde kvartal, noe som tyder på tillit til vedvarende inntektsvekst og potensiell lønnsomhet.

Markedsmessige og økonomiske implikasjoner

Copy link to section

De positive utsiktene og resultatene kommer midt i et bakteppe av blandede økonomiske indikatorer og et utfordrende makroøkonomisk miljø.

Upstart Macro Index, som estimerer makroøkonomiske effekter på kredittap, sammen med kommentarer fra analytikere, antyder forsiktig optimisme, men fremhever behovet for vedvarende positive trender før et mer bullish utsikter kan etableres med sikkerhet.

Verdsettelsesbekymringer og langsiktige utsikter

Copy link to section

Til tross for de lovende utsiktene, uttrykte noen analytikere bekymringer om verdsettelse, spesielt fremhevet selskapets høye EBITDA-multiple og betydelige gjeldsnivåer.

Upstarts fokus på å integrere AI for mer presise risikovurderinger og bedre lånevilkår er et bevis på dens banebrytende rolle i å transformere utlånsbransjen.

Imidlertid utgjør det pågående behovet for å håndtere gjeld og navigere i et svingende økonomisk landskap betydelige utfordringer som kan påvirke dens langsiktige vekstbane og markedsposisjon.

Etter å ha fordypet oss i detaljene ved Upstarts økonomiske helse, markedsposisjon og bredere økonomiske implikasjoner, går vi nå over til et annet viktig aspekt av investeringsanalysen vår.

La oss flytte fokuset til de tekniske diagrammene for å dechiffrere aksjens kursbane.

Denne tekniske undersøkelsen vil utfylle vår grunnleggende analyse, og gi et helhetlig syn på Upstarts potensial som en investeringsmulighet i fintech-sektoren.

Upstart ble en kjæreste på aksjemarkedet umiddelbart etter børsnoteringen i desember 2020 med aksjer som steg over $400.

Den spenningen var imidlertid kortvarig da aksjen krasjet raskt like etter, og mistet over 95 % av verdien tidlig i 2023.

Så så den igjen en rask økning fra under $12 til over $70 innen august 2023, som igjen ble fulgt av et krasj under $20 like etter. Siden den gang har den imidlertid jevnlig funnet støtte nær $20,60-nivået og motstand over $37.



Kraftig oppadgående momentum men umiddelbar motstand i nærheten

Copy link to section

Ettersom aksjen fortsetter sin raske oppgang i dag, må investorer være oppmerksomme på hvordan den oppfører seg rundt $35,1, som er 61,8% Fibonacci retracement-nivå fra forrige sving lav og sving høy.

Dessuten bør de også legge merke til hvordan den oppfører seg rundt motstandsnivået på mellomlang sikt over $37.





UPST-diagram av TradingView



Bare hvis den krysser over disse to nivåene og gir en ukentlig lukking over dem kan man trygt si at aksjen har gått inn i en ny opptrend og friske lange posisjoner kan initieres.



Traders som fortsetter å ha et bearish syn på aksjen har en lavrisikoinngang på hendene akkurat nå.

Men vær oppmerksom på at denne oppføringen er en lav risiko bare fordi stop loss-nivået på $38,10 er nær der aksjen handles nå, og den viser høy volatilitet mot oppsiden som kan være høy risiko.



Hvis aksjen igjen møter motstand rundt $37 og momentumskifter, kan den falle til $21-nivåer i løpet av de kommende ukene eller månedene hvor man kan bokføre fortjeneste.





Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.