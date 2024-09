Amerikansk policygruppe foreslår skattefri Bitcoin økonomisk sone: Er det gjennomførbart?

En nyopprettet policygruppe i USA har foreslått å opprette en Bitcoin skattefri digital økonomisk sone (DEZ).

USABTC-politikkgruppen leder forslaget og har som mål å skape et skattefritt fristed for handel og akkumulering av Bitcoin uten å pådra seg kapitalgevinstskatt. Initiativet har som mål å øke nasjonens økonomi.

I følge gruppens nettside trenger USA «nye løsninger» for å motvirke den økende statsgjelden, og Bitcoin blir hyllet som en «mulighet» som kan «sikre den økonomiske fremtiden til Amerika og dets borgere».

Forslaget planlegger imidlertid ikke å undergrave rollen til den amerikanske dollaren, men snarere å styrke den.

En trinnvis tilnærming

Forslaget tar til orde for å opprette en DEZ i stedet for et direkte kjøp av Bitcoin. Det økonomiske området vil tillate skattefrie Bitcoin-transaksjoner, i håp om å tiltrekke seg investorer og lette formuesgenerering innenfor et regulert miljø.

Forslaget oppfordrer til å opprette et token kalt USABTC, som fungerer som et pegged Bitcoin-system.

Den vil bli drevet av et lag 2-nettverk, med gruppen som fremhever Stacks, en lag 2-blokkjede for Bitcoin-nettverket, som en mulig løsning.

En skatteinnløsningspolitikk vil bli etablert ved å installere en exitskatt på å konvertere den ervervede Bitcoin til fiat-valuta, og dermed skape en ny inntektskanal for myndighetene.

Alle innløsningsprosesser vil være direkte og vil ikke involvere tredjepartsutvekslinger.

Skattebetalinger vil bli direkte overført til en kontrollert lommebok via en smart kontrakt.

USABTC planlegger å distribuere DEA i faser, med den første fasen som forventes å lanseres i 2025.

Som et første skritt forventes presidenten å utstede et utøvende direktiv som godkjenner bruken av Exchange Stabilization Fund (ESF) for å kjøpe og handle Bitcoin.

ESF er et nødreservefond etablert av Kongressen i 1934 under Gold Reserve Act og brukes i perioder med økonomisk stress for å stabilisere verdien av den amerikanske dollaren.

Etter dette vil neste fase innebære utforming av juridiske uttalelser for å klassifisere Bitcoin under Gold Reserve Act av 1934, initiere lovgivningsarbeid for å etablere DEZ, og samarbeide med IRS for å utvikle rammeverket for spesiell skattebehandling og skattefrie kapitalgevinster innen DEZ.

Andre initiativ i påfølgende faser inkluderer planer om å lansere offentlige utdanningskampanjer og implementere “nødvendig teknologiinfrastruktur, inkludert blockchain-integrasjon, smarte kontrakter og sikre lommebøker.”

Gruppen forventer at DEZ vil være operativ innen 2026 hvis alle regulatoriske godkjenninger er oppfylt.

Forslaget kommer midt i mye aktivitet i USA rundt Bitcoin og kryptovalutaer i det siste.

Bitcoin buzz i USA

Forrige uke introduserte senator Cynthia Lummis loven om å øke innovasjon, teknologi og konkurranseevne gjennom Optimized Investment Nationwide (BITCOIN), som søker å etablere et reservefond ved bruk av Bitcoin.

Imidlertid, i motsetning til USABTC-forslaget, oppfordrer lovforslaget til opprettelsen av et “desentralisert nettverk” av sikre Bitcoin-lagringsfasiliteter for å inneholde maksimalt 1 000 000 Bitcoins anskaffet av regjeringen over minst 20 år.

Ideen om å bruke Bitcoin for å adressere USAs gjeld ble også fremmet av presidenthåpet Donald Trump under Bitcoin Nashville-konferansen. I mellomtiden har sønnen hans, Trump Jr., også ertet en kommende kunngjøring knyttet til kryptovalutaer, som han hevder vil “ryste opp” markedet.

