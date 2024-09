Datadog Inc. (NASDAQ: DDOG), den ledende overvåkings- og sikkerhetsplattformen for skyapplikasjoner, har rapportert en imponerende inntjening i andre kvartal som overgår markedets forventninger, noe som får investorer til å revurdere aksjens potensial.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Torsdag annonserte Datadog en Non-GAAP EPS på $0,43 for Q2 2024, og overgår analytikeres prognoser med $0,07.

I tillegg oppnådde selskapet en omsetning på 645 millioner dollar, som markerte en robust økning på 26,7 % fra år til år og overgikk anslagene med 19,9 millioner dollar.

Selskapets solide ytelse fremhever dets operasjonelle effektivitet, med driftskontantstrøm på $164 millioner og fri kontantstrøm på $144 millioner.

Denne sterke økonomiske visningen førte til en bemerkelsesverdig 9% økning i Datadogs aksjekurs ved børsåpning i dag.

Datadogs finansielle stabilitet understrekes av dens likviditet, med kontanter, kontantekvivalenter og omsettelige verdipapirer på til sammen $3,0 milliarder per 30. juni 2024.

Selskapet så også sin kundebase med årlig tilbakevendende inntekt (ARR) på $100 000 eller mer vokse med 13 % fra år til år til omtrent 3 390 kunder.

Ambisiøse mål

Copy link to section

Når vi ser fremover, har Datadog satt ambisiøse mål for de kommende kvartalene. For 3. kvartal 2024 projiserer selskapet inntekter mellom $660 millioner og $664 millioner og forventer en Non-GAAP nettoinntekt per aksje mellom $0,38 og $0,40.

For hele året forventer Datadog inntekter i området $2,62 milliarder til $2,63 milliarder, med ikke-GAAP driftsinntekter forventet mellom $620 millioner og $630 millioner.

Disse anslagene overgår selskapets tidligere prognoser som ble delt i Q1-resultatet.

Administrerende direktør Olivier Pomel krediterte kvartalets suksess for eksepsjonell utførelse og den ekspanderende bruken av Datadogs multiproduktplattform.

Selskapets forpliktelse til innovasjon ble vist frem på DASH 2024-brukerkonferansen, hvor nye produkter som Agentless Scanning, Data Security og Code Security ble introdusert.

Disse forbedringene styrker Datadogs sikkerhetstilbud og forsterker lederskapet innen skyovervåking.

Lanseringen av Live Debugger-verktøyet, sammen med den generelle tilgjengeligheten av LLM Observability og Kubernetes Autoscaling-løsninger, har ytterligere befestet Datadogs markedsposisjon som en frontløper innen skyovervåking.

sentrale verv i ledergruppen

Copy link to section

Datadog har også styrket sitt lederteam med nøkkelutnevnelser.

Yanbing Li har blitt utnevnt til Chief Product Officer, noe som gir verdifull erfaring fra Google, mens David Galloreese går inn som Chief People Officer, og bringer med seg et vell av ekspertise fra Walmart.

Datadogs integrerte plattform tilbyr en omfattende pakke med overvåkings- og sikkerhetsløsninger, og skiller den fra konkurrenter som New Relic og Dynatrace.

Denne unike posisjoneringen gjør det mulig for Datadog å fange en større andel av den økende etterspørselen etter skybasert overvåking.

Konkurransebildet i teknologisektoren krever imidlertid kontinuerlig innovasjon og tilpasning.

Datadogs evne til å ligge i forkant av teknologiske endringer og møte nye kundeforventninger vil være avgjørende for å opprettholde vekstbanen.

Verdivurdering

Copy link to section

Når det gjelder verdsettelse, reflekterer Datadogs terminpris-til-inntjening (P/E), basert på den øvre delen av EPS-veiledningen ($1,66 for FY24), en premie sammenlignet med bransjegjennomsnittet, noe som signaliserer sterk investortillit.

Imidlertid antyder selskapets pris-til-salg (P/S)-forhold, tatt i betraktning gjeldende inntektsprognoser, en premievurdering i forhold til historiske gjennomsnitt.

Når vi analyserer Datadogs aksjeutvikling, vil det være avgjørende å overvåke om den nåværende kursbanen stemmer overens med dens robuste fundamentale verdier.

Etter en økning i aksjekursen etter børsnoteringen i september 2020, nådde Datadogs aksje en topp nær $200 i november 2021 før en betydelig nedgang, og nådde laveste nivåer nær $62 tidlig i fjor.

De siste Q2-resultatene kan signalisere et potensielt vendepunkt, noe som gjør Datadog til en spennende aksje å se for både langsiktige og kortsiktige investorer.

Motstand over $138 er et stort hinder

Copy link to section

Selv om aksjen har doblet seg siden den gang, har den møtt betydelig motstand ved handel over $138 siden starten av 2024. En annen ting å merke seg er at aksjens 100-dagers glidende gjennomsnitt er på nippet til å krysse under sitt 200-dagers glidende gjennomsnitt, som er et potensielt signal for en langsiktig nedadgående trend.

DDOG-diagram av TradingView

Derfor må investorer, som er positive på aksjen, men ikke har kjøpt den ennå, trå forsiktig og ikke starte en betydelig lang posisjon før aksjen lukker over $138 på de daglige diagrammene. De kan akkumulere aksjen på nåværende nivåer, men må holde et strengt tap under kortsiktig lav sving på $98,80.



Traders som er bearish på aksjen kan bruke dagens sprett for en ny shorting-mulighet.

Hvis aksjen gir opp dagens oppgang i de kommende dagene, vil det indikere bearish momentum kommer til å vedvare på mellomlang sikt og aksjen kan igjen falle tilbake til under $100, hvor man kan bokføre fortjeneste på korte posisjoner.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.