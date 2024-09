Hemmelig Google-Meta-avtale retter seg mot tenåringer på YouTube, skjørtregler: rapport

Google og Meta har skapt overskrifter med en skjult avtale rettet mot å målrette tenåringer på YouTube med annonser for Instagram.

Leter du etter signaler og varsler fra pro-traders? Registrer deg GRATIS på Invezz Signals™. Tar 2 min.

Dette strategiske partnerskapet, designet for å omgå Googles egne regler for hvordan mindreårige behandles på nettet, har reist betydelige etiske og juridiske bekymringer.

Dokumenter og kilder avslører den indre funksjonen til denne kampanjen og de bredere implikasjonene for teknologiindustrien.

Målrette tenåringer gjennom et “ukjent” smutthull

Copy link to section

Ifølge en Financial Times-rapport utviklet Google et markedsføringsprosjekt for Meta for å målrette 13- til 17 år gamle YouTube-brukere med annonser som promoterer Instagram.

Kampanjen fokuserte på en gruppe som ble merket som «ukjent» i Googles annonseringssystem, som vendte seg mot under 18 år. Strategien utnyttet et smutthull i Googles retningslinjer, som forbyr personlig tilpassede annonser for mindreårige, inkludert de som er basert på demografi.

Ifølge innsidere ble det tatt skritt for å skjule den sanne hensikten med kampanjen, noe som var i strid med Googles egne retningslinjer mot å omgå retningslinjene gjennom “proxy-målretting”.

Utvikling midt i kongressens gransking

Copy link to section

Instagram-kampanjen var allerede i gang da Meta-sjef Mark Zuckerberg dukket opp for den amerikanske kongressen i januar for å be om unnskyldning for tilfeller av barneutnyttelse på plattformene hans.

Denne konteksten fremhever kontrasten mellom offentlige forpliktelser til barnesikkerhet og markedsføringsstrategier bak kulissene.

Google og Meta, typisk harde konkurrenter på nettannonseringsområdet, samarbeidet med Spark Foundry, et datterselskap av Publicis, for å lansere pilotprosjektet i Canada fra februar til april 2023.

På grunn av suksessen ble prosjektet utprøvd i USA i mai, med planer om bredere internasjonal ekspansjon og promotering av andre Meta-apper, som Facebook.

Interne og ytre reaksjoner

Copy link to section

Rapporten sa at etter å ha blitt kontaktet av Financial Times, startet Google en etterforskning av påstandene. Prosjektet har siden blitt kansellert.

Google uttalte,

Vi forbyr at annonser tilpasses personer under 18 år, punktum. Disse retningslinjene går langt utover det som kreves, og støttes av tekniske sikkerhetstiltak. De bekreftet at ingen registrerte YouTube-brukere under 18 var direkte målrettet, men benektet ikke bruken av det «ukjente» gruppen smutthullet.

Meta på den annen side hevdet at målretting mot det “ukjente” publikummet ikke utgjør personalisering eller omgåelse av retningslinjer. De la vekt på overholdelse av sine egne retningslinjer og retningslinjene til sine jevnaldrende når de annonserte for tjenestene sine, og sa:

“Vi har vært åpne om å markedsføre appene våre til unge mennesker som et sted for dem å få kontakt med venner, finne fellesskap og oppdage interessene deres.”

Lovgivende og regulatorisk bakteppe

Copy link to section

Tidspunktet for Google-Meta-partnerskapet kommer midt i økt lovgivningsaktivitet angående barnesikkerhet på nettet.

Forrige uke vedtok det amerikanske senatet Kids Online Safety Act, som pålegger en omsorgsplikt på sosiale medieplattformer for å beskytte barn mot skadelig innhold.

Denne topartsavtalen markerer et betydelig skritt mot å regulere Silicon Valley om barnesikkerhet.

Den republikanske senatoren Marsha Blackburn kommenterte Google-Meta-avtalen og sa:

Store teknologiselskaper kan ikke stole på for å beskytte barna våre. De har nok en gang blitt tatt i å utnytte barna våre, og disse Silicon Valley-lederne har bevist at de alltid vil prioritere profitt fremfor barna våre.

Metas pågående gransking

Copy link to section

Metas håndtering av mindreårige på sine plattformer har lenge vært under lupen. Selskapet blir for tiden saksøkt av 33 stater for angivelig utplassering av manipulerende praksis mot unge brukere, anklager som Meta benekter.

I tillegg forsøker Federal Trade Commission (FTC) å forhindre Meta fra å tjene penger på tenåringspublikum, et grep selskapet bestrider i retten.

I 2021 stoppet Meta planene om å lansere en barneversjon av Instagram etter et offentlig tilbakeslag og varslere avsløringer som antydet at appen var skadelig for tenåringsjenters mentale helse.

Denne artikkelen er oversatt fra engelsk ved hjelp av AI-verktøy, og deretter korrekturlest og redigert av en lokal oversetter.